Delta Air Lines ha sido noticia este mes por ofrecerle a los pasajeros 10.000 dólares para que abandonaran su vuelo. Varios clientes que se dirigían a Minnesota informaron de que les habían ofrecido 10.000 dólares (en dólares, no en créditos de vuelo) para que abandonaran voluntariamente un vuelo con exceso de reservas.

«En un vuelo de Delta de GRR a MSP acaban de ofrecer 10.000 dólares para que la gente abandone sus asientos», tuiteó el columnista de tecnología de Inc., Jason Aten. «Diez. Mil. Dólares».

Otro pasajero aéreo, Todd McCrumb, le dijo a la revista Fortune que no era una broma.

«Es una historia real», tuiteó McCrumb. «¡Yo estaba en ese vuelo!».

It’s a true story. I was on that flight! Unfortunately, I could not take advance the offer, as I was flying with my wife who has very limited eyesight. She has to have me nearby when traveling

— Todd McCrumb (@ToddMccrumb) June 28, 2022