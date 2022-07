El 22 de junio, Jordan Peterson escribió un tuit en el que comentaba la reciente cirugía de transición de género a la que se había sometido un actor que ahora se llama Elliot Page. Ese mismo día, Peterson fue suspendido de Twitter por violar supuestamente sus normas contra la conducta del odio.

«No puedes promover la violencia, amenazar o acosar a otras personas por motivos de raza, etnia, origen nacional, orientación sexual, género, identidad de género, afiliación religiosa, edad, discapacidad o enfermedad grave», decía Twitter en el aviso. «Al hacer clic en Eliminar reconoces que tú tuit ha violado las normas de Twitter«.

«Esencialmente he sido sacado de Twitter como consecuencia», dijo Peterson en un video respondiendo al incidente. «Digo prohibido, aunque técnicamente he sido suspendido. Pero la suspensión no se levantará a menos que borre el tuit ‘odioso’ en cuestión y prefiero morir antes que hacerlo».

«Es un alivio, en cierto sentido real, estar prohibido», concluyó Peterson, «y lo considero en las condiciones actuales como una insignia de honor».

El 29 de junio, el amigo de Peterson, Dave Rubin, acudió a Twitter para comentar la suspensión de Peterson. Irónicamente, Rubin fue suspendido por ese comentario, según reveló el martes.

«He sido suspendido por Twitter por publicar una captura de pantalla del tuit de Jordan Peterson que hizo que él mismo fuera suspendido», dijo Rubin en un comunicado. «Aunque no está claro cómo rompí sus términos de servicio», continuó, «está claro que están rompiendo su responsabilidad fiduciaria con sus accionistas al dejar que un grupo de activistas Woke dirija la compañía».

Como señalan Peterson y Rubin, es difícil saber exactamente qué es lo que Twitter encontró objetable en los tuits en cuestión. Sin embargo, una explicación probable es que tanto Peterson como Rubin se refirieron al ahora Elliott Page utilizando el nombre anterior de la persona.

«Cometí el crimen fatal de lo que se ha llegado a conocer en la espantosa terminología censora de los activistas dementes como ‘deadnaming’ «, dijo Peterson, «que es el acto de referirse a alguien que ha ‘transicionado’ -otra pieza odiada de la jerga y el eslogan- por el nombre, y por inferencia, el género, realmente el sexo, por el que todo el mundo lo conocía anteriormente».

Este es, al parecer, el meollo del asunto.

Según muchos activistas trans, el deadnaming puede ser increíblemente hiriente para las personas que han hecho la transición. Les recuerda la persona que solían ser, la identidad de la que han escapado, e incluso ese simple recordatorio puede tener un enorme costo psicológico.

Ahora bien, si los activistas trans se limitaran a señalar esto y a animar a la gente a ser respetuosa, probablemente no habría mucho problema, y sospecho que la mayoría de la gente estaría encantada de acatar la petición. Después de todo, hay muchas maneras de cambiar nuestro lenguaje y comportamiento para que la gente se sienta más cómoda. Usamos un apodo preferido cuando alguien nos lo pide, y evitamos sacar un tema delicado con ellos si sabemos que la persona no quiere hablar de ello.

El problema, por supuesto, es que muchos activistas trans no se detienen ahí. En lugar de una petición respetuosa, la exhortación a acatar las siempre cambiantes reglas de la corrección política se presenta como una exigencia y hay fuertes consecuencias, como la cancelación, para quienes no la cumplen.

La mentalidad detrás de la cultura de la cancelación

Aunque es fácil vilipendiar a los activistas que impulsan estas suspensiones y prohibiciones, es importante entender de dónde vienen. Para la mayoría de ellos, la motivación es la compasión. Lo hacen porque se preocupan por los marginados y los oprimidos, y tenemos que entenderlo, incluso empatizar con ello, si queremos disuadirles de que anulen a personas por nombres y pronombres. Piensa en una madre osa que arremete contra un agresor para proteger a sus cachorros. Eso es efectivamente lo que ocurre aquí.

Las personas compasivas tienden a clasificar el mundo en víctimas y agresores, los que necesitan ser protegidos y los que necesitan ser enfrentados. Si la compasión te impulsa, tiene todo el sentido del mundo atacar a las personas que ves como acosadoras, para derribar con saña lo que está causando daño.

En particular, este tipo de compasión a menudo no es algo malo. Las personas en posiciones de poder causan mucho daño, y hay circunstancias (como el verdadero acoso) en las que es totalmente inapropiado denunciar a los acosadores y defender a las víctimas. La compasión tiene su lugar, incluso la compasión feroz de una madre oso.

El problema es que la compasión puede llevarnos demasiado lejos. Anular a la gente por nombres y pronombres es un claro ejemplo, pero hay muchos otros. Piensa en cuántos programas sociales, impuestos y regulaciones se promueven por compasión hacia los pobres. Piensa en cuántos proyectos industriales la gente se opone por un profundo amor al medio ambiente.

Por supuesto, las personas que promueven estas cosas tienen buenas intenciones en su mayoría. Pero en su equivocada obsesión por la compasión, a menudo acaban causando muchos más problemas de los que resuelven.

El camino hacia la paz en la guerra cultural

Entonces, ¿cuál es el mejor camino para avanzar? Bueno, creo que se encuentra en medio de dos extremos: demasiada compasión y muy poca compasión.

En primer lugar, no deberíamos tener tanta compasión como para anular y atacar a todo aquel que se considere un perpetrador. Por un lado, ese enfoque probablemente será contraproducente, porque es sólo cuestión de tiempo que todos seamos etiquetados como perpetradores. Además, anular a la gente es contrario a una auténtica tolerancia de los diversos puntos de vista.

Los activistas LGBTQ, más que nadie, deberían apreciar el valor de esa tolerancia. Después de todo, fue esta misma tolerancia de la diversidad la que les permitió llegar hasta donde han llegado. Fue la libertad de expresión -no sólo como principio legal, sino como valor cultural que debe defenderse en las plataformas sociales y académicas- lo que les permitió introducir sus ideas en la cultura dominante en primer lugar. Sería increíblemente hipócrita que, después de haber defendido la libertad de expresión como medio para avanzar su causa, de repente le dieran la espalda ahora que sus detractores también tienen algo que decir.

Dicho esto, al igual que un exceso de compasión puede ser un problema, también sería un error descuidar por completo la compasión. Decir simplemente «el deadnaming no me importa, diré lo que quiera» es un enfoque insensible que le escupe en la cara a aquellos que les extienden la tolerancia.

«La protección de nuestros derechos no puede durar más que el cumplimiento de nuestras responsabilidades», dijo John F. Kennedy. En este contexto, el derecho a la libertad de expresión viene acompañado de la responsabilidad de hablar con criterio. Si le pides a la gente que te deje hablar libremente, es justo que al menos consideres sus peticiones -e intentes entender por qué las hacen- en cuanto a lo que dices.

Por supuesto, eso no significa que debas acceder siempre a sus peticiones. Eso dependerá del contexto. La cuestión es que no hay que descartar la voz de la compasión, por muy estridente que suene.

El objetivo, pues, es llegar a un lugar en el que la anulación y la burla se sustituyan por el diálogo y la comprensión, la tolerancia y el respeto. No será fácil, pero si nos comprometemos con este proceso, podemos crear una sociedad en la que la compasión y la libertad de expresión puedan celebrarse y fomentarse.

