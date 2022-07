Sin duda, Neil Gorsuch es el juez del Tribunal Supremo más libertario de mi vida. Acaba de demostrar su buena fe constitucional y de gobierno limitado una vez más con una poderosa concurrencia en la que se lamenta de la tiranía de la burocracia irresponsable.

El caso en cuestión es el de Virginia Occidental contra la EPA, que se decidió el jueves en un fallo de 6-3 contra la Agencia de Protección Ambiental (EPA) siguiendo las líneas ideológicas típicas de los jueces.

El problema era el Plan de Energía Limpia de la era Obama, un plan regulador de 2015 ideado por la EPA. El plan pretendía reinterpretar un estatuto de décadas de antigüedad para descubrir una nueva autoridad para que la EPA realizara una transición forzosa en el sector energético, de modo que no se pudieran construir nuevas centrales eléctricas de carbón.

El Plan de Energía Limpia nunca llegó a entrar en vigor, ya que se vio envuelto en batallas legales. Luego, en 2019, la administración Trump trató de derogar la norma y fue demandada. Por lo tanto, seguía viva una pregunta: ¿Podría la EPA tomar medidas unilaterales para reestructurar la industria energética sin la aprobación del Congreso?

El Tribunal Supremo trató de responder a esta pregunta en su decisión. La mayoría, cuyo autor es el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, falló a favor de Virginia Occidental y en contra de la EPA, pero no llegó a anular doctrinas largamente sostenidas que permiten una amplia discreción burocrática.

Neil Gorsuch, por su parte, escribió una concurrencia explicando perfectamente por qué la burocracia canalla debe ser frenada aún más. (Todo el crédito para Jeffrey Tucker, del Brownstone Institute, por destacar primero la concurrencia de Gorsuch y sus citas).

«El hecho de conferir el poder legislativo federal al Congreso [en lugar de a los burócratas]», escribe Neil Gorsuch, «es vital porque los artífices creían que una república —una cosa del pueblo— tendría más probabilidades de promulgar leyes justas que un régimen administrado por una clase gobernante de «ministros» en gran medida irresponsables».

Pero, ¿qué pasa con aquellos, como la jueza disidente Elena Kagan, que dicen que los burócratas federales necesitan un amplio margen de maniobra porque el Congreso, en su opinión, no está abordando adecuadamente el cambio climático?

«Hay que admitir que legislar bajo nuestra Constitución puede ser difícil», reconoce Gorsuch. «Pero eso no es nada particular de nuestra época ni un accidente».

«Los artífices creían que el poder de hacer nuevas leyes que regulasen la conducta privada era un poder grave que podía, si no se controlaba adecuadamente, suponer una grave amenaza para la libertad individual….», dijo. «Como resultado, los creadores intentaron deliberadamente dificultar la elaboración de leyes insistiendo en que dos cámaras del Congreso debían estar de acuerdo con cualquier nueva ley y el Presidente debía estar de acuerdo o una supermayoría legislativa debía anular su veto».

Con una burocracia empoderada y no elegida, «las agencias podrían elaborar nuevas leyes más o menos a capricho», añade Neil Gorsuch. «Las intrusiones en la libertad no serían difíciles y raras, sino fáciles y profusas».

Esto no es una especulación hipotética: es exactamente lo que hemos visto bajo el statu quo.

Como un ejemplo flagrante, basta con considerar la «moratoria de desalojo» de la era de la pandemia de los Centros de Control de Enfermedades. La agencia federal declaró unilateralmente que los desalojos en todo el país estaban prohibidos en muchas circunstancias, citando un antiguo estatuto que otorgaba al director de los CDC la capacidad de ordenar en lugares específicos «las medidas para prevenir la propagación de las enfermedades que considere razonablemente necesarias, incluyendo la inspección, fumigación, desinfección, saneamiento, exterminación de plagas y destrucción de animales o artículos que se crean son fuentes de infección».

Pasaron de eso a una «moratoria de desalojo» a nivel nacional. ¿Un gran estirón?

Así es: Funcionarios no elegidos del gobierno se apoderaron del mercado de los alquileres del país, lo que provocó una tremenda disfunción, pisoteó los derechos de propiedad y saboteó la oferta de viviendas de alquiler. (Por lo que ahora los precios están subiendo. ¡Sorpresa!) Y, pasaron años antes de que los tribunales finalmente los detuvieran y anularan la «moratoria».

Lo que está en juego en este asunto es muy importante.

La mayoría de los estadounidenses no se dan cuenta, pero el gobierno federal es en realidad el mayor empleador de los Estados Unidos. Sí: hay más gente trabajando para los federales que para cualquier empresa privada. El alcance del estado administrativo es realmente difícil de comprender.

Tucker describe el estado administrativo como «el aparato de gobierno efectivo de EE.UU.», y una «vasta y permanente burocracia de 432 agencias y 2.9 millones de burócratas que son inalcanzables por cualquier estándar de gestión de personal».

It's a beginning but a very strong one. Check out this Supreme Court justice actually quoting The Federalist Papers. Wow. https://t.co/dRoFnh6fuC

— Brownstone Institute (@brownstoneinst) July 1, 2022