Los librecambistas están atrapados en una versión de política pública del Día de la Marmota», escribió Julián Sánchez en 2003, «obligados a refutar los mismos argumentos falaces una y otra vez, década tras década». Ha pasado casi otra década desde entonces, y el punto de Sánchez sigue siendo igual de relevante.

Blake Masters, un empresario apoyado por Trump que ahora se presenta como candidato al Senado de Estados Unidos en Arizona, realizó recientemente una sesión de preguntas y respuestas en su página de Instagram en la que anunció su apoyo a los aranceles sobre los productos chinos.

PUBLICIDAD

Sigue el razonamiento de la Administración Trump de que las intervenciones del gobierno chino, como las subvenciones a algunos exportadores, dan a sus productos una ventaja injusta sobre los bienes estadounidenses en el comercio internacional. La única política sensata para Estados Unidos, dicen, es devolver el golpe con aranceles propios.

La idea de los aranceles «ojo por ojo» se remonta al menos a Thomas Jefferson en la política estadounidense. Pero cuando Masters afirma que el «libre comercio» ni siquiera puede existir a menos que nadie intervenga en sus políticas comerciales en absoluto, pasa por alto cómo los economistas nunca dejan que los aranceles en algunos países cambien su apoyo a la eliminación de las restricciones comerciales en casa. El libre comercio no necesita una libertad total para seguir siendo una buena idea.

Hacer el comercio más fácil, no más difícil

Adam Smith, cuyo libro de 1776 La riqueza de las naciones se considera uno de los más importantes ataques al proteccionismo jamás escritos, era perfectamente consciente de que un mundo con total libertad de comercio sólo podría ser una «utopía». Y sin embargo, para Smith, un país que se impide a sí mismo comerciar con otros «obstruiría en lugar de promover el progreso de su país hacia la verdadera riqueza y grandeza». En contra de Masters, Smith no veía ninguna razón económica para los aranceles en el caso realista del libre comercio.

Una de las razones, como diría el periodista económico Frédéric Bastiat años después de Smith, es que «los obstáculos recíprocos sólo pueden ser recíprocamente perjudiciales». Al fin y al cabo, el comercio es una calle de doble sentido. Si haces más difícil que la gente compre tu producto, también tendrás más dificultades para venderlo.

Economistas modernos como Leland Yeager también han tratado de hacer entender la idea de que «las barreras al comercio exterior privan tanto a los extranjeros como a nosotros de los beneficios potenciales del comercio, al igual que nuestras propias barreras». Lo mejor es reducir esas barreras en la medida de lo posible, no aumentarlas aún más.

Decir que los economistas están mayoritariamente de acuerdo en algo puede ser muy peligroso, pero no es una exageración decir que apoyan mayoritariamente la libertad de comercio independientemente de los aranceles de otros países. El economista Don Boudreaux está incluso dispuesto a apostar por ello. Y Paul Krugman, quien ganó el Premio Nobel por su trabajo en la teoría del comercio, llega a decir que «el argumento de los economistas» a favor del libre comercio consiste en no imponer aranceles nacionales, pase lo que pase. Cuando Masters afirma que el libre comercio con China es un sueño imposible, malinterpreta lo que significa -y siempre ha significado- ser pro libre comercio.

Cómo el «libre comercio» confunde

¿Por qué los economistas especializados en comercio han tenido que repetir el mismo argumento una y otra vez, año tras año? Sospecho que una de las razones que se pasan por alto (entre otras muchas) es que la retórica que utilizan les pone en desventaja desde el principio y se reduce a la frase «libre comercio». Los dos bandos se encuentran a menudo discutiendo sobre dos cosas muy diferentes.

PUBLICIDAD

Como subraya la historiadora económica Deirdre McCloskey, la forma de decir las cosas importa mucho. Por ejemplo, cree que llamar «capitalismo» al sistema económico de Occidente engaña a la gente para que piense que conseguir más capital es lo que impulsa la economía, cuando en realidad deberían ser las ideas innovadoras las que recibieran la mayor parte de la atención. Pero, ¿por qué detenerse en la crítica de una sola palabra si hay problemas retóricos escondidos en otras?

El argumento de Masters sobre el libre comercio revela que el mismo error se produce también en el debate comercial. Si no se han leído los clásicos de Smith y Bastiat, tiene sentido creer que apoyar el «libre comercio» sólo significa apoyar una economía mundial completamente abierta; eso es exactamente lo que significan esas palabras.

«Comercio» significa que hay más de una parte involucrada, ya que no puedes intercambiar algo contigo mismo. Así que si llamamos al “libre” comercio, entonces implicamos que todos los comerciantes deben estar completamente libres de cualquier intromisión gubernamental. El economista promedio estaría de acuerdo en que ese es el objetivo final, aunque sepa que nunca lo conseguiremos. Pero si sólo argumentaran a favor de ese tipo de libre comercio, entonces la idea de Masters de que el libre comercio con la China comunista no puede existir sería un argumento muy bueno.

Los economistas defienden en realidad un comercio «más libre de lo que debería ser», lo que no tiene la fuerza necesaria para justificar que ocupe un espacio en los periódicos y los debates. Tampoco lo tiene el sustituto habitual, el «libre comercio unilateral». Pero si los librecambistas quieren dejar de repetirse ante gente como Masters, entonces es hora de ser más claros sobre lo que quieren decir cuando defienden el «libre comercio».

La respuesta podría ser tan sencilla como llamarlo «libertad de comercio», que pone el énfasis en dejar que la gente tome sus propias decisiones sobre lo que compra. Puede que esas decisiones no provengan de gobiernos libres en el extranjero, pero los ciudadanos pueden tomarlas si lo desean. Eso es lo que realmente significa apoyar el «libre comercio».

No importa cuál sea el mejor término, lo que está en juego aquí no es sólo semántico. Pueden ser los medios de las personas para ganarse la vida. Si alguien en el cargo (como Blake Masters) se encuentra con la idea bien investigada de que el libre comercio ayuda a sacar a los pobres de la pobreza, y piensa que el «libre comercio» sólo significa un comercio igualmente libre en todos los lados, entonces probablemente tendrá una receta política muy diferente a la de los economistas que estudiaron el tema. Al igual que Masters y Trump, puede que intenten «equilibrar» el comercio con más aranceles, haciendo que no sea igual de libre para todos.

Los pro libre comercio de hoy son los últimos debatientes de una rica tradición y no serán los últimos en defenderla. Pero si cambian la retórica que utilizan, puede que le faciliten a los que vengan después la tarea de convencer a todo el mundo de una simple verdad: dejar que la gente elija por sí misma es algo bueno.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Ryan Swanson es estudiante de economía en Hamilton College y becario Don Lavoie en el Centro Mercatus de la Universidad George Mason.