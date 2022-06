Conocer verdaderamente es conocer a través de las causas. – Francis Bacon

¿Cómo detener la inflación? Eliminando la causa. Detener la inflación es tan sencillo y tan difícil como eso. Todo el mundo dice estar en contra de la inflación; sin embargo, ¿qué encontramos? Casi todo el mundo pasa por alto el único remedio y, en su lugar, conjura esquemas para suavizar los efectos desastrosos de la inflación. Curiosamente, todos los planes o recetas que ignoran la causa, si se adoptan, nos hunden cada vez más en el fango. Como si la inflación no fuera suficientemente mala, la mayoría de los «remedios» propuestos empeoran la situación.

Hace muchos años, un profesor de Economía nos contó a un grupo sus experiencias en la Universidad de Heidelberg durante la inflación alemana. Los profesores cobraban una vez al mes. Cuando la inflación comenzó a galopar, se les pagaba dos veces al mes, luego cada semana, luego diariamente. Por último, se les pagaba por la mañana, apurando los cheques en casa de sus Frauen antes de ir a sus aulas. ¿Por qué? Los precios se multiplicaban cada día, así que ¡a comprar por la mañana! Llegó un momento —agosto de 1923— en el que con 100.000 millones de marcos no se podía comprar una barra de pan.

¿Cuál fue la recomendación de este profesor a aquellos de nuestro grupo que preveían problemas similares en nuestro propio país? Su consejo fue ¡producir más que la inflación! Imagínense a un profesor de Economía que no entiende que toda producción crea su propio poder adquisitivo.

PUBLICIDAD

Algunas reflexiones inspiradas en el pensamiento ingenuo del profesor: La producción implica la combinación y el uso eficiente de recursos escasos, pagando en el proceso por cada recurso un precio lo suficientemente alto como para apartarlo de otros propietarios y otros usos. Producir más viviendas, por ejemplo, implica pagar salarios más altos, precios más elevados por la madera, la ferretería, la albañilería y similares, para atraer esos recursos escasos de otros usos. Mientras tanto, cada proveedor de esos recursos tiene los ingresos adicionales para gastar, un proceso que a veces se expresa como la Ley de Say: «La producción crea su propio poder adquisitivo».

Lo cierto es que la inflación no es consecuencia de la falta de vivienda u otros bienes o servicios. Es nada más y nada menos que la impresión de lo que el gobierno ha declarado como moneda de curso legal, es decir, la impresión de cantidades cada vez mayores de dinero fiduciario. A menos que la construcción de viviendas u otras actividades productivas detengan esas imprentas —un absurdo—, entonces tratar de producir más que la inflación es tan inútil como tratar de correr más que la propia sombra. Así que la cura del profesor está a la altura de la mayoría de los remedios que se nos están metiendo por las orejas.

Intentar vivir con ello

No es que los inventores de estos planes estén de acuerdo con la inflación. Todo lo contrario. Más bien, es que no ven la manera de librarse de ella; la inflación está aquí para quedarse —incluso para empeorar—, por lo tanto, ¡por qué no encontrar una manera de prosperar y prosperar en un holocausto monetario! El hecho de que esto requiera habilidades inexistentes en engaños no los disuade.

Recientemente me han llamado la atención dos esquemas de este tipo. El primero propone que todos los contratos —préstamos, por ejemplo— se devuelvan (con fuerza legal) en dólares del mismo valor adquisitivo que cuando se contrataron. Si el valor del dólar disminuyera a un ritmo del 15 % anual, un préstamo de mil dólares a 10 años se devolvería en más de 5.000 dólares, más los intereses.

Incluso ante la actual pauta inflacionista, ¿qué prestatario estaría dispuesto a firmar un contrato así? Sólo la persona que no puede ver «más allá del final de su nariz». Habría poco o ningún comercio de futuros; de hecho, las relaciones contractuales prácticamente cesarían, la producción disminuiría a un ritmo espantoso. Además, no hay nada en este esquema para detener la salida de dinero fiduciario; seguiría su camino y, debido a la caída de la producción, el dólar compraría mucho menos que si el esquema nunca se adoptara. ¿Aprobación? En efecto, ¡no!

El otro esquema exige que todas las empresas se vean obligadas a adoptar el procedimiento de «reparto de ganancias»: tanto los empleados como los empresarios comparten las ganancias.

Esto se inspira en algunos éxitos notables como Lincoln Electric de Cleveland. Se supone que si Jim Lincoln pudo, mediante este acuerdo, ganar mucho para sí mismo, pagar salarios más altos que los demás y vender menos que todos sus competidores, también podrían hacerlo todos los demás: cientos de miles de empresarios, desde propietarios de puestos de hamburguesas hasta General Motors. Basta con aprobar una ley y hacer que todos los empresarios operen como el Sr. Lincoln.

Se pasa por alto el hecho de que sólo existió un Jim Lincoln. No hay dos empresarios que operen sus negocios de la misma manera, ni podrían hacerlo si lo intentaran. Cada uno es novedoso hasta cierto punto; y los consumidores -es decir, todos nosotros- se ven así favorecidos.

PUBLICIDAD

Cualquier acuerdo de reparto de beneficios debería ser, con toda justicia, también un acuerdo de reparto de pérdidas. Pero la mayoría de los asalariados se alejarían de cualquier empleador que exigiera a los empleados compartir las pérdidas en que pudiera incurrir su empresa. ¿Por qué? Todo el mundo sabe que decenas de miles de empresas fracasan todos los años.

Si la participación en los beneficios fuera obligatoria para todos, la producción disminuiría drásticamente, como en el primer esquema. Habría otros resultados, no menos desastrosos.

Superar la inflación o cumplir los contratos con un poder adquisitivo constante u obligar a todas las empresas a participar en los beneficios no son más que «quimeras». No hay que temer la adopción. Estos esquemas simplemente ilustran cómo la gente evita señalar la causa de la inflación y, por tanto, propone remedios que agravan el problema.

Control de precios y racionamiento

Sin embargo, ¿qué encontramos en el mundo cotidiano de la política «práctica»? El peor de los esquemas posibles: el control de precios y el racionamiento como edictos del gobierno federal y los controles salariales en manos de los sindicatos. Precios por debajo del mercado y salarios por encima del mercado. La inflación no se cuestiona; en cambio, sólo tenemos intentos inútiles de escapar a sus efectos, que hacen que éstos sean cada vez más desastrosos. ¿En qué sentido? La producción disminuye y se distorsiona. La búsqueda de cómo superar a los intrigantes políticos sustituye a la búsqueda de la mejor manera de satisfacer las preferencias de los consumidores. Los intrigantes con poder político y coercitivo convierten en intrigantes a todos los que dominan.

A modo de ejemplo: Debido a la intervención gubernamental, la oferta de gas y petróleo se ha reducido y la demanda ha aumentado. ¿Qué hacer? Racionar el combustible. Al empleado de la gasolinera dile: «Llénalo». «Lo siento, sólo gasolina que valga 3 dólares por persona». Así que el dueño del auto coge lo que puede y se va a otra estación repitiendo: «Llénenlo». ¡Gasolina desperdiciada yendo de estación en estación! Al final, toda la gasolina se acaba, pero los consumidores siguen teniendo «dinero para gasolina» dejando agujeros en sus bolsillos. La mejor manera de racionar la gasolina o cualquier otro recurso escaso es dejar que el precio suba hasta un punto en que la oferta sea suficiente para satisfacer la demanda.

Para detener la inflación sólo hay que entrar en razón; no hace falta nada más que descubrir su causa y deshacerse de ella. ¿La causa? La sobrecarga del gobierno. Para repetir lo que muchos de nosotros hemos escrito una y otra vez: cuando los costos del gobierno aumentan más allá del punto en el que ya no es políticamente conveniente sufragar los costos mediante gravámenes fiscales directos, los gobiernos de todo el mundo recurren a una expansión del papel moneda —la inflación— como medio para compensar la diferencia. La inflación diluye y deprecia el medio de cambio como medio de desviar la propiedad privada hacia las arcas del gobierno) Aquí tenemos la causa, tan sencilla de ver. Pero librarse de la causa no es sencillo. ¿Por qué la dificultad?

La dificultad radica en una interpretación poco inteligente del interés propio. Hoy en día, todos sin excepción nos alimentamos más o menos del comedero federal. Es cierto que hay algunos que se alimentan a la fuerza, que no se sumergen en el comedero por voluntad propia. Al considerar que es necesario vivir en el mundo tal y como es, participan en el sistema de correo socialista, cargado de déficit, por citar sólo uno de los muchos ejemplos. Pero la mayoría de los ciudadanos hoy en día —un número que se acerca peligrosamente al 100 %— sienten erróneamente que tienen un interés creado en la continuidad de uno o más, si no todos, los «programas» federales que van a compensar los déficits que sólo pueden ser satisfechos por la inflación: dinero fiduciario hecho posible por las leyes de curso legal.

Diversos intereses creados

Tal vez este ciudadano sólo desee que se le pague por no cultivar, otro que reciba la seguridad social o Medicare, otros que se le proteja contra la competencia, o que se le subvencione su educación, o un Arco de Entrada para su ciudad natal, o lo que sea. Haría falta un libro para enumerar los títulos de todas las dádivas federales y los edictos discriminatorios… De todos modos, cuente las personas que conoce que ignoran por completo el «tren de la salsa», que no concederían nada al gobierno más allá de una agencia de mantenimiento de la paz y de impartición de justicia de la sociedad, que están libres de la sensación de que tienen un interés creado en este o aquel artilugio político creador de déficit. Son «tan raros como los dientes de las gallinas».

Si un individuo pudiera identificar perfectamente la forma en que su propio interés está mejor servido, sería todo un sabio. Sin embargo, no estoy aludiendo a una sabiduría perfecta, sino a ese nivel de inteligencia que cualquier adolescente debería poseer. La mayoría de los jóvenes saben que su propio interés no avanza robando, es decir, viviendo del fruto del trabajo de otros exigido coactivamente. No considerarían que el robo cara a cara sea para su propio interés. Y hay miles de estudiantes de secundaria que son lo suficientemente inteligentes como para ver que no hay distinción entre apuntarse a uno mismo con la pistola y hacer que el gobierno federal haga el «atraco». El botín sería mal ganado en cualquiera de los dos casos. El interés propio no se sirve con ninguno de los dos métodos. No hace falta ser demasiado brillante para darse cuenta de ello.

Sin embargo, ¿qué encontramos? Millones y millones que identifican el interés propio con el saqueo legal. Cuanta más generosidad política puedan obtener —independientemente de la fuerza utilizada—, mejor. No es que estas personas, muchas de las cuales son graduadas universitarias, no puedan superar este nivel infantil de pensar; podrían si quisieran, pero no lo hacen. Además, estos millones de personas no ven cómo su propio interés es subvertido en lugar de servido por este saqueo socialista, y no se puede esperar que entiendan por qué la inflación no se identifica también con su propio interés. Ven la inflación, si es que la ven, como el medio de llenar los miles de comedores de los que se alimentan sin pensar ni esforzarse. ¡Les encanta el papel de parásitos!

Teniendo en cuenta estos millones de personas que se comportan irreflexivamente de esta manera, más los explotadores políticos del sinsentido, la situación, al menos en la superficie, parece desesperada. Detener la inflación parece imposible, y ciertamente este sería el caso si fuera un problema de números. Pero, gracias al cielo, nunca ha sido un problema de números, ni lo es ahora, ni lo será nunca. Es estrictamente una cuestión de liderazgo inspirado e inteligente.

Una aristocracia natural

Cada vez se ven más hombres de Estado —dentro y fuera de la oficina—, personas que piensan por sí mismas y defienden con firmeza sus convicciones ilustradas. Estos pocos -miles, por supuesto- entienden que el interés propio debe identificarse con los individuos como anfitriones -productores, no parásitos-. También saben que la inflación es mortal, ya que los parásitos no pueden existir sin anfitriones. A medida que los comederos se vacían, el desgaste aumenta, especialmente entre los parásitos.

A medida que esta aristocracia natural -compuesta por hombres de virtud y talento- se acerca a la rosa de la condición, se eleva a la cima al pensar cómo se sirve mejor el interés propio, el sinsentido se detiene en seco, ¡y luego se calma! ¿Tu papel y el mío? Tratar de ser este tipo de aristócrata ejemplar. Esta es, en mi opinión, la única fórmula para detener la inflación.

La inflación del dinero fiat en Francia

De la inflación de los precios surgió una clase especuladora; y, en la completa incertidumbre sobre el futuro, todos los negocios se convirtieron en un juego de azar y todos los hombres de negocios, en jugadores. En los centros de las ciudades crecieron rápidamente los corredores de bolsa y los especuladores; y éstos establecieron una moda degradante en los negocios que se extendió a las partes más remotas del país. En lugar de la satisfacción por las ganancias legítimas, surgió la pasión por las ganancias desmesuradas. Además, a medida que los valores se volvían más y más inciertos, ya no había ningún motivo para el cuidado o la economía, sino todos los motivos para el gasto inmediato y el disfrute presente. Así llegó a la nación la desaparición del ahorro. En esta manía de ceder al disfrute presente en lugar de proveer para la comodidad futura estaban las semillas de nuevos crecimientos de la miseria: el lujo, insensato y extravagante, se estableció.

Esto también se extendió como una moda. Para alimentarla, surgió la estafa en la nación en general y la corrupción entre los funcionarios y las personas que ostentaban fideicomisos. Mientras los hombres establecían tales modas en los negocios privados y oficiales, las mujeres establecían modas de extravagancia en el vestir y en la vida que se sumaban a los incentivos para la corrupción….

Así se desarrolló lógicamente la historia de Francia en obediencia a las leyes naturales; tal ha sido siempre, en mayor o menor grado, el resultado de un papel irreversible….

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Leonard E. Read (1898-1983) fue el fundador de FEE y autor de 29 obras, incluida la parábola clásica «Yo, lápiz».