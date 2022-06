Es sorprendente lo parecido que resulta el “verdadero” socialismo cada vez que se intenta.

En Rebelión en la Granja de George Orwell —esencialmente la historia de la Revolución Bolchevique en Rusia contada a través de los animales de la granja— hay un momento increíble en el que los animales, que sufren bajo el sistema de comunismo que han creado, llegan a la horrible comprensión de que todo ha salido mal.

En una lujosa cena con los humanos, los líderes de los animales, los cerdos -que les prometieron una vida de abundancia y perfecta igualdad- se transforman en los tiranos que los animales creían haber derrocado.

PUBLICIDAD

«Las criaturas de fuera iban del cerdo al hombre, y del hombre al cerdo, y del cerdo al hombre de nuevo; pero ya era imposible saber cuál era cuál», escribió Orwell.

Es un cuento perfecto sobre el poder absoluto y la corrupción, la etapa final del comunismo.

Todos los animales eran iguales, pero algunos eran más iguales que otros.

La hipocresía rampante del socialismo

Y así es en Venezuela, donde un régimen socialista que una vez fue alabado por el New York Times como exitoso y sostenible se tambalea al borde del colapso mientras sus líderes cenan en restaurantes finos.

Hace algún tiempo salió a la luz un video en el que se ve al presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fuera elegido democráticamente pero que ahora se aferra al poder mediante la fuerza bruta y unas elecciones fraudulentas, comiendo en uno de los restaurantes más caros del mundo.

En el video, el célebre chef Nusret Gokce, conocido como Salt Bae, cortándole la carne a Maduro y su esposa de una manera estilizada mientras cenan en el restaurante turco de Salt Bae con fama mundial, Nusr-Et.

After deleting the Maduro videos from his Instagram account, @nusr_ett has now also scrubbed evidence of Maduro tucking into his famous steaks from Twitter. Here's the footage if you haven't seen it yet: pic.twitter.com/BP1DIwi03q — Alexandra Ulmer (@AlexandraUlmer) September 18, 2018

La reacción en las redes sociales fue inmediata.

Maduro wants to talk about visit to #China but the suffering people of #Venezuela want to talk about his lavish dinner at Salt Bae's restaurant. He has starved & oppressed 2.3 million people out of the country & another 1 million possible before years end https://t.co/VUTSuTCYAe — Marco Rubio (@marcorubio) September 18, 2018

Why the outrage over Maduro's lavish steak dinner Turkey? Back home, Maya Bello has lost 70 pounds in three years. Her youngest son was severely malnourished until a charity provided food alternatives. I'll have their story this pm on @WPLGLocal10. pic.twitter.com/nlh9l4S0QR — Cody Weddle (@coweddle) September 18, 2018

Como muchos señalan, lo que hace que esto sea tan descarado es que en el país de Maduro, que alguna vez fue uno de los más prósperos de Sudamérica, el venezolano promedio se muere de hambre en una pobreza abyecta, creada por el Estado.

Una encuesta publicada el lunes encontró que el 84.3 por ciento de los venezolanos quieren ayuda internacional para resolver su escasez de alimentos.

El Miami Herald destacó otras cifras impactantes que han llevado al pueblo venezolano a la desesperación.

PUBLICIDAD

«Al preguntarles sobre sus hábitos alimenticios semanales, el 30.5 % [de los venezolanos] dijo que a menudo comía sólo una vez al día y el 28.5 % informó que no comía ‘nada o casi nada’ al menos un día a la semana. En total, el 78.6 % declaró tener problemas para alimentarse», informó el periódico.

Aunque Venezuela se asienta sobre las mayores reservas de petróleo del mundo, su economía es una catástrofe casi sin parangón.

Aunque Venezuela está asentada sobre las mayores reservas de petróleo del mundo, su economía es una catástrofe casi sin parangón. Según un estudio reciente, es probable que la inflación alcance el millón por ciento a finales de año, ya que los alimentos y suministros básicos son cada vez más imposibles de comprar para el ciudadano medio debido a su precio o a su escasez.

“Soluciones” del gobierno a problemas creados por el gobierno

Para cada crisis, el régimen de Maduro recurre a otra acción dirigida por el Estado que llevó al país a esta situación. Para contrarrestar la inflación fuera de control que provocó, el régimen de Maduro aumentó los salarios mínimos en un 3.000 %.

¿El resultado?

Los trabajadores han sido despedidos en masa y las empresas de todo el país se han visto obligadas a cerrar.

Según el Miami Herald, el 40 por ciento de las tiendas de Venezuela han dejado de funcionar, tal vez de forma permanente.

La devastación en Venezuela es sólo la advertencia más reciente sobre los resultados del socialismo y el comunismo.

Aunque la ideología promete igualdad, justicia y el fin de las penurias, al final, el socialismo conduce a la tiranía, la explotación y la corrupción desinhibida.

Pudre el alma de una nación y debería ser una advertencia para nosotros también.

Los estadounidenses, especialmente los millennials, dicen cada vez más que prefieren vivir bajo el «socialismo» que bajo el capitalismo.

Mientras que los políticos estadounidenses, como el senador Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, nos prometen la luna si solo le imponemos impuestos a los ricos y abrazamos el «socialismo democrático», esto es lo que realmente significa en la práctica.

Tal vez, afortunadamente, cuando la mayoría de la gente en Estados Unidos dice que quiere socialismo, en realidad solo está diciendo que quiere una versión más agresiva del progresismo, como explicó David Azerrad, director del Centro B. Kenneth Simon para Principios y Política del The Heritage Foundation, en una entrevista con el presentador de Fox News, Tucker Carlson.

Por supuesto, esos estadounidenses podrían reconsiderar su decisión cuando se den cuenta de que el precio, que no puede pagarse simplemente con impuestos a los ricos, les caerá encima.

Los estadounidenses han tenido la suerte de vivir en un país con una economía generalmente libre y un fuerte estado de derecho gracias a una cultura que valora esas cualidades y a una constitución que limita el alcance del gobierno.

No hay ninguna utopía, ninguna panacea de la igualdad humana perfecta. Sólo la corrupción y las privaciones que resultan de darle al gobierno un poder sin control, resultado de ignorar la advertencia de James Madison en el Federalista 51.

Si los hombres fueran ángeles, no necesitaríamos al gobierno, escribió Madison, pero como el hombre es una criatura caída -más que una bestia, pero lejos de ser un ángel- «primero debemos permitir que el gobierno controle a los gobernados».

Luego, igual de importante, escribió, debemos «obligarlo a controlarse a sí mismo».

La vida en Venezuela, donde el pueblo se muere de hambre y los líderes depredadores que no pueden -o no quieren- controlarse a sí mismos se llenan la boca, es lo que es el “verdadero” socialismo.

Tal vez deberíamos poner atención a esta advertencia y desterrar para siempre las nociones caprichosas sobre los potenciales del socialismo.

Este artículo fue reproducido por FEE con permiso de The Daily Signal.

Jarrett Stepman es editor de The Daily Signal