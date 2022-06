Elon Musk tuiteó recientemente que «el colapso de la población es la mayor amenaza para la civilización».

Population collapse is the biggest threat to civilization https://t.co/ZrHN5DsrVB — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2022

El tuit incluía un enlace a una entrevista que concedió Musk en la que ampliaba el tema. «Suponiendo que haya un futuro benévolo con la IA, creo que el mayor problema al que se enfrentará el mundo en 20 años es el colapso de la población», escribió Musk. «Colapso. Quiero enfatizar esto….No es una explosión, es un colapso».

Musk también es conocido por haber planteado esta inquietud en el pasado. El año pasado le dijo al Wall Street Journal: «No puedo enfatizar esto lo suficiente, no hay suficiente gente». También dijo que las tasas de natalidad bajas y en rápido descenso son «uno de los mayores riesgos para la civilización».

El hecho de que el hombre más rico y posiblemente uno de los más inteligentes de la Tierra pase sus días fijándose en este asunto debería ser una indicación para los demás de que las cosas podrían ser más graves de lo que piensan.

Según el Censo de EE. UU., «la población de EE. UU. creció a un ritmo más lento en 2021 que en cualquier otro año desde la fundación de la nación». Y no somos los únicos. Según un informe de la BBC, «Los investigadores del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington mostraron que la tasa de fertilidad mundial se redujo casi a la mitad, hasta el 2.4, en 2017 y su estudio, publicado en la revista Lancet, prevé que caerá por debajo del 1.7 en 2100.»

Las tasas de reposición de la población son importantes para que una sociedad se mantenga. Necesitamos que nazca gente para que haya trabajadores que cubran las distintas necesidades del conjunto. Los hombres mayores no pueden hacer el trabajo que pueden hacer los jóvenes, los adultos jóvenes son necesarios para cuidar a los moribundos y a los ancianos. Menos personas significa menos actividad económica, menos PIB, menos innovación y menos competencia.

También significa que tenemos menos división del trabajo. Como escribió Adam Smith en La riqueza de las naciones, «La división del trabajo está limitada por la extensión del mercado». Eso significa que la gente es menos capaz de especializarse y apoyarse en sus preferencias o áreas de experiencia en su trabajo.

En conjunto, la máquina se ralentiza y luego se estanca cuando no se le añade nueva leña al motor.

Pero aunque Elon Musk tiene toda la razón sobre el problema y la amenaza potencial que supone para la sociedad, no ha abordado (por lo que he visto) los problemas subyacentes que lo crean ni ha discutido cómo podrían resolverse.

Así que, en un esfuerzo por abordar estas cuestiones, aquí hay cinco razones por las cuales la gente está escogiendo no procrear cada vez más, así como las soluciones con las que el libre mercado podría abordarlas.

1. Mayor costo de oportunidades para las mujeres

Lo cierto es que algunas personas no quieren tener hijos. Y hay razones legítimas que apoyan esa elección.

No importa lo que Sheryl Sandberg quiera hacer creer, las mujeres no pueden tenerlo todo. «Inclinarse» es una práctica que ha dejado a la mayoría de las mujeres que lo intentan con un barril de dolor.

La realidad es que, aunque ahora las mujeres tienden a trabajar fuera de casa en la mayoría de las parejas, la gran mayoría del cuidado de los niños y del trabajo doméstico sigue recayendo sobre ellas. Este es un problema constante que hace que muchas mujeres decidan no tener hijos o no tener más hijos.

En la vida, al igual que en la economía, hay que hacer concesiones. La mayoría de las mujeres se dan cuenta de que probablemente no podrán ser al mismo tiempo una mujer con una carrera exitosa, una madre dedicada y una ama de casa asombrosa. Hay que elegir, y algunas mujeres simplemente deciden que la maternidad es el papel que pueden dejar a un lado.

Es importante señalar que se trata de decisiones que antes eran más difíciles de tomar. En generaciones anteriores, las mujeres eran avergonzadas por no tener hijos, eran condenadas al ostracismo en la sociedad o simplemente no tenían el acceso al control de la natalidad que necesitaban para determinar su propio camino. Nos estamos alejando de ese tipo de cultura, y los avances en la atención sanitaria de las mujeres han permitido que éstas puedan establecer su propio camino.

2. Más estadounidenses (hombres y mujeres) no quieren tener hijos

Como mujer que nunca ha querido tener hijos, he reflexionado profundamente sobre este tema. Y creo que hay muchas otras personas que analizan los mismos factores que yo y llegan a la misma conclusión.

La maternidad es dura, física, emocional y mentalmente. Personalmente, nunca quise pasar por el dolor del parto, ni quiero provocarme la ansiedad mental y emocional que conlleva asumir este papel. Pero, como se ha señalado anteriormente, esto no siempre ha sido un cálculo que se ha concedido a las mujeres.

Además, me encanta trabajar, siempre me ha gustado. Y he construido una carrera significativa e impactante a la que nunca estaría dispuesta a renunciar. Mientras que algunas mujeres eligen trabajar y tener hijos, esa no es una situación que yo elegiría para mí. Nunca pondría a mis hijos en escuelas públicas ni querría que pasaran el tiempo con otros en la guardería. Así que cuando me enfrento a la elección de seguir con mi trabajo o criar a mis hijos, simplemente elijo lo primero. Es donde quiero pasar mi tiempo. He conocido a muchas otras personas que piensan lo mismo que yo.

También hay otros factores. Aunque el mundo ha mejorado (aunque los medios de comunicación no lo digan), hay mucha gente (yo incluida) que mira a su alrededor y todavía no encuentra un mundo en el que quieran tener hijos.

Gracias al control de la natalidad y a los avances logrados por el feminismo, las mujeres pueden tomar decisiones que otras generaciones no pudieron tomar. En conjunto, es una elección que debería ser aceptada e incluso celebrada por la sociedad.

¿Existen soluciones dentro del libre mercado para estos factores? La elección de las escuelas facilitaría a las mujeres la educación en casa o la búsqueda de otras alternativas. El trabajo a distancia permitiría a más personas compaginar la crianza de los hijos con sus carreras. Y las mejoras en nuestro clima social probablemente harían que la gente fuera más optimista respecto a la procreación.

Sin embargo, la verdad es que cada vez hay menos personas que quieren traer hijos al mundo. Aunque las razones son diversas, el 44 % de los que no son padres y tienen entre 18 y 49 años dicen que es poco o nada probable que procreen. Y eso está bien. Pero para los que sí quieren tener hijos, debemos esforzarnos por crear un mundo en el que esa opción sea lo más factible posible.

3. Las nuevas normas de género son… complicadas

Mientras que algunas mujeres y hombres simplemente deciden no tener hijos, otros desean tenerlos y no encuentran las parejas adecuadas.

Es importante recordar que sólo llevamos unas décadas con una nueva normalidad: los sexos tienen los mismos derechos y un campo de juego justo.

Si bien se trata de un progreso largamente esperado que, obviamente, debe celebrarse, también significa que el tejido social de nuestra sociedad sigue estando plagado de minas terrestres. Durante toda la historia de la humanidad, las mujeres y los hombres no se han encontrado en una situación de igualdad ante la ley.

Eso significa que cultural y biológicamente las mujeres están programadas para buscar parejas más fuertes y ricas que ellas, porque esos elementos fueron esenciales para la supervivencia durante la mayor parte de nuestra existencia. Pero en las últimas décadas, las mujeres están superando en gran medida a los hombres económicamente. Tienen más probabilidades de obtener títulos, están alcanzando a los hombres en sus ingresos, y en el 37 % de los hogares estadounidenses, las mujeres pagan las cuentas.

Ante esto, muchos dirán que las mujeres deberían bajar su nivel de exigencia o no ser tan exigentes. Pero no es tan sencillo. Una vez más, para hacerlo hay que superar importantes impulsos evolutivos por parte de las mujeres. E incluso cuando superan estos factores, sigue sin funcionar. De hecho, los matrimonios en los que la mujer es el sostén de la familia tienen un 50 % más de probabilidades de terminar en divorcio. Esto ilustra que el cambio de dinámica de poder creado entre las mujeres que ganan más y los hombres que ganan menos es algo con lo que nuestra sociedad aún no ha aprendido a vivir.

Además, aunque los hombres dicen que les parece bien salir con mujeres que son más inteligentes que ellos, los estudios psicológicos han revelado lo contrario. Los hombres también están biológicamente inclinados a ser proveedores y a ser competitivos. Pero, por primera vez en la historia, tienen que competir con las mujeres y, en cuanto a los resultados, suelen acabar en segundo lugar. Resulta que esto no les resulta tan atractivo en la práctica.

El hecho de que las familias mormonas y evangélicas sigan teniendo más hijos respalda todo esto. Dado que las normas de género están cambiando más lentamente en estas comunidades, parece que sus relaciones no están sufriendo los mismos dolores de crecimiento y, por lo tanto, el número de hijos que están teniendo está disminuyendo más lentamente.

Se trata de problemas sociales, no de políticas públicas. Y la dura realidad es que probablemente tardaremos décadas en resolver este nuevo panorama de las relaciones románticas y en que la gente evolucione más allá de los estereotipos de género hombre proveedor/mujer criadora. Pero son retos que merece la pena examinar y superar, y a nivel individual, todos podemos buscar formas de fomentar las relaciones románticas que tengan en cuenta estos factores.

4. Criar a los hijos es muy caro

Incluso para las personas que quieren tener hijos y consiguen encontrar la pareja adecuada, hay una multitud de minas enterradas que deben saltarse antes de poder procrear cómodamente y todas se remontan a la asequibilidad económica.

Una sociedad floreciente incentivaría naturalmente a la gente a procrear. Pero eso requiere una moneda estable, un buen mercado de trabajo, comunidades relativamente seguras, la promesa de una buena educación y factores económicos que hagan asequible tener y criar un hijo.

Según Merrill Lynch, actualmente cuesta 230.000 dólares criar a un niño hasta los 18 años. Es una cantidad asombrosa, sobre todo si se tiene en cuenta la inflación récord, el estancamiento salarial y la incertidumbre económica creada por las imprudentes políticas de gasto del gobierno estadounidense.

Las razones de estos altos costos también se remontan al gobierno. Los costos de las guarderías se han disparado durante décadas gracias a las extremas regulaciones y restricciones gubernamentales sobre estos servicios. En una encuesta, el 85 % de los padres declararon gastar el 10 % o más de sus ingresos familiares en el cuidado de los niños.

La educación es otro cálculo financiero importante en estas decisiones. No hay manera de endulzarlo, los colegios públicos son atroces y la enseñanza privada o las opciones alternativas pueden ser caras o inviables. Muchos padres también dudan en colocar a sus hijos en las escuelas gubernamentales debido a las zonas libres de armas que los convierten en blancos fáciles.

Y luego está la universidad. El precio de la educación superior es astronómico, y eso se debe únicamente a las subvenciones y préstamos del gobierno. Pero aunque la evidencia muestra cada vez más que la universidad no es una buena inversión para la mayoría, muchos padres siguen deseando darle a sus hijos todas las oportunidades que puedan y, por tanto, lo tienen en cuenta.

Además, los costos de la salud siguen aumentando en el país gracias a que el gobierno se hace cargo cada vez más de nuestro sistema. Los precios de los seguros se dispararon tras el Obamacare y no hay luz al final del túnel para muchos.

Por último, están los costos de la infertilidad. Un número creciente de mujeres estadounidenses tienen problemas para quedar embarazadas cuando lo desean. Algunos lo achacan a problemas de nutrición. Otros dicen que se debe a que la gente tiene hijos más tarde. Es probable que las razones sean múltiples. Pero sea cual sea la causa, la fertilidad asistida es extremadamente cara y un costo que muchos no pueden permitirse.

En este sentido, muchos economistas apuntan a la teoría de la compensación entre cantidad y calidad, que implica que una reducción de la fertilidad llevaría a una mayor inversión en capital humano por hijo. Es decir, la gente preferiría invertir su amor, sus finanzas y su atención en un número menor de hijos en lugar de repartirlo entre una familia numerosa.

Hay muchas reformas de las políticas públicas que podrían reducir estos costos. Pero, por el momento, es comprensible que a algunos no les cuadren las cuentas. La gente quiere saber que puede darle a sus hijos un futuro más brillante y mejor que el que ellos mismos tuvieron, y por ahora, eso simplemente no es cierto para mucha gente.

5. La teoría de la transición demográfica

Por último, muchos economistas apuntan a algo llamado teoría de la transición demográfica para explicar el descenso de la natalidad. En resumen, debido a que las tasas de mortalidad infantil han disminuido tan precipitadamente bajo el capitalismo, la gente no tiene que tener tantos hijos.

En generaciones pasadas, por terrible que fuera, los padres tenían muchos hijos con el supuesto de que varios morirían. Ya no es así. La gente puede planear cuántos hijos quiera tener con un alto nivel de certeza de que esos niños vivirán hasta la edad adulta.

Además, como las sociedades se han vuelto menos machistas, los padres no tienen que seguir teniendo hijos hasta que tengan un varón. Por razones de herencia, de propiedad y sociales, esto solía ser un objetivo para muchas personas, pero es algo que está disminuyendo rápidamente.

Muchos de estos asuntos pueden ser abordados por la sociedad mediante soluciones de libre mercado. Es hora de que tengamos esa conversación.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Hannah Cox es Gerente de Contenido y Embajadora de Marca de la Fundación para la Educación Económica.