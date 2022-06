Las cifras de crecimiento económico del primer trimestre de este año son desalentadoras. En la economía altamente regulada de los Estados Unidos, hemos llegado a esperar tasas de crecimiento bajas. Pero el crecimiento negativo es especialmente malo, ya que sólo se produce en condiciones económicas terribles. Y sin embargo, el decrecimiento es precisamente lo que hizo la economía estadounidense en los tres primeros meses del 2022.

Según un comunicado del Departamento de Comercio, el producto interno bruto (PIB) ajustado a la inflación disminuyó un 0,4 % en el primer trimestre de este año, lo que supone un descenso anualizado del 1,4 %. Esa contracción convierte al primer trimestre de 2022 en el más débil para el crecimiento del PIB desde la recesión relacionada con la pandemia de 2020.

El decrecimiento económico es terrible para casi todo el mundo, pero pone en peligro sobre todo a los pobres. Por lo tanto, es notable que los problemas del decrecimiento sean los menos apreciados por aquellos que dicen estar más centrados en los intereses de las clases bajas.

La minimización del decrecimiento

El New York Times informa de que la Casa Blanca se mostró «despectiva» ante las recientes noticias del Departamento de Comercio, rebatiendo que «el gasto de los consumidores, la inversión de las empresas y la inversión residencial aumentaron a un ritmo fuerte».

Si la gente se consuela con las métricas de éxito de la administración Biden dentro de una economía que está sufriendo en general, es probable que se deba en parte a que el crecimiento económico se considera una baja prioridad en el mejor de los casos entre un subconjunto sustancial de comentaristas políticos.

Robert Pollin, catedrático distinguido en economía y codirector del Instituto de Investigación de Economía Política de la Universidad de Massachusetts Amherst, quien ayudó a redactar leyes para el senador Bernie Sanders, declaró en una entrevista que «tener sólo crecimiento, a menos que se cambie el entorno político y se hagan políticas económicas más igualitarias, significa que todo el crecimiento va a ir a parar a los bolsillos de los ricos, lo que más o menos ha ocurrido, ciertamente desde el final de la recesión. Así que el crecimiento es malo si es más desigual».

Ben Burgis, columnista de Jacobin y profesor adjunto de filosofía en el Morehouse College, argumenta a favor de una economía cooperativa de trabajadores, aunque admite que «probablemente en una economía dominada por las cooperativas, porque la gente no va a tener el mismo tipo de incentivos para hacer ese tipo de expansión rápida que los propietarios de las empresas más tradicionales podrían tener, creo que eso significa que probablemente vas a tener un crecimiento económico más lento…. Pero no estoy seguro de que eso sea algo inequívocamente malo, especialmente cuando se empieza a pensar en los efectos ecológicos del crecimiento constante por el bien del crecimiento».

El comentarista político socialista Ian Kochinski, que se conoce con el seudónimo de Vaush, dijo que «una de las desafortunadas verdades de ser socialista es que tienes que aceptar que tu nación no llegará a disfrutar del crecimiento vertiginoso del PIB del que disfrutan las naciones capitalistas. Va a haber un sacrificio de cierta eficiencia económica, en beneficio de que, con suerte, la vida sea mejor para todos».

Algunos críticos del crecimiento van incluso más allá y cuestionan la importancia del crecimiento como objetivo político. Por ejemplo, en su libro bestseller del New York Times This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate, Naomi Klein califica el crecimiento económico de «imprudente y sucio» y aboga por una política de «decrecimiento radical e inmediato» para reducir las emisiones globales de carbono a niveles manejables.

El crecimiento y los pobres

El economista de la Universidad de Oxford, Max Roser, señaló que el número de personas en situación de extrema pobreza disminuyó en aproximadamente 137.000 individuos diarios durante los últimos 25 años. Esto supone más de mil millones de personas, más de las que había en la Tierra hace un par de siglos.

El economista de la Universidad de Princeton, Angus Deaton, ganador del Premio Nobel, ha calificado este milagro como «el dato más importante sobre bienestar en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial» en su libro The Great Escape. Y como observó el presentador de CNN y columnista del Washington Post, Fareed Zakaria, estos datos indican que en los últimos cincuenta años han salido de la pobreza extrema más personas de las que lo habían hecho en los quinientos anteriores.

El científico cognitivo de la Universidad de Harvard, Steven Pinker, señala en su libro de 2018 Enlightenment Now que, de continuar esta tendencia, la tasa de pobreza extrema llegaría a cero en el año 2026. La pandemia de COVID-19 y los confinamientos hicieron retroceder la economía mundial unos años, pero el fin virtual de la pobreza extrema sigue estando ampliamente al alcance de la mano, lo cual es una circunstancia sin precedentes para estar como especie.

Como Deaton y Pinker describen en sus libros antes mencionados, y como el presidente del Departamento de Economía de la Universidad de Harvard, Benjamin M. Friedman, explica en su libro Las consecuencias morales del crecimiento económico, la mejora de la fortuna material de los pobres hace que mejore su salud física, sus oportunidades educativas, su esperanza de vida, su seguridad frente a la violencia, su confianza en el prójimo y otros innumerables niveles de vida. Como escribe Pinker, «aunque es fácil despreciar la renta nacional como una medida superficial y materialista, está correlacionada con todos los indicadores de florecimiento humano».

En particular, los que salieron de la pobreza extrema, que en su mayoría han sido en lugares como China e India, no fueron ayudados en gran medida por programas sociales masivos, sino por un creciente mercado global para su trabajo. Si la redistribución de la riqueza preexistente fuera la causa de este fenómeno, entonces la reducción de la pobreza extrema habría ido acompañada de una reducción de la riqueza extrema en algún otro subconjunto de la población.

Por el contrario, no hay ningún grupo demográfico significativo con pérdidas masivas que equiparen esas ganancias masivas. Más bien, a medida que los estadounidenses y otros habitantes de los países ricos se han hecho más ricos en promedio, su mayor demanda de mano de obra en el extranjero ha llevado a la gente de las granjas a las fábricas, de las fábricas a los parques de oficinas, etc. Esto ha sido posible gracias a que el producto mundial bruto se ha duplicado aproximadamente desde 1990.

Este crecimiento generalizado se ha desarrollado desde que comenzó en la época de la revolución industrial y es la razón por la que más del 90 % de la población humana vivía en la pobreza extrema durante toda la historia de la humanidad antes de 1800 y por la que menos del 10 % vive en la pobreza extrema hoy en día. Ha sido el crecimiento económico y no los programas de redistribución, lo que ha sacado a las masas de la pobreza extrema como nunca antes en la historia de la humanidad.

El crecimiento como objetivo político

El economista de la Universidad George Mason, Tyler Cowen, explica en un artículo de Foreign Affairs que «a medio y largo plazo, incluso pequeños cambios en las tasas de crecimiento tienen consecuencias significativas para el nivel de vida. Una economía que crece al uno por ciento duplica su renta promedio aproximadamente cada 70 años, mientras que una economía que crece al tres por ciento duplica su renta promedio aproximadamente cada 23 años, lo que, con el tiempo, supone una gran diferencia en la vida de las personas».

Para concretar este punto, Cowen propone un experimento mental en su libro Stubborn Attachments: «Rehaga la historia de Estados Unidos, pero suponga que la economía del país ha crecido un punto porcentual menos cada año entre 1870 y 1990. En ese escenario, los Estados Unidos de 1990 no serían más ricos que el México de 1990».

No sólo los estadounidenses ricos estarían peor en ese escenario: las clases bajas y medias de México están mucho peor que las clases bajas y medias de Estados Unidos, y esto es en gran medida una función del éxito general de la economía de cada país.

En el discurso político y económico actual, se proponen dos grandes estrategias para aliviar la pobreza. Una estrategia consiste en redistribuir la riqueza de los que tienen mucho, los miembros más poderosos de la sociedad, a los que no tienen, los miembros más débiles de la sociedad. Esta estrategia de suma cero está prácticamente destinada a fracasar porque requiere enemistarse con los miembros económicamente más poderosos de la sociedad, que, por definición, están incentivados y facultados para impedir la redistribución. Esta es en gran medida la razón por la que todos los grandes experimentos socialistas de la historia han acabado con alguna clase de élite tomando el control y enriqueciéndose en enorme detrimento de las clases inferiores.

La otra estrategia consiste en aumentar tanto la abundancia de riqueza que una parte cada vez mayor de la población pueda permitirse satisfacer sus necesidades. Esta estrategia de suma positiva se basa en el crecimiento económico. Al igual que el aumento de la oferta de manzanas hace que su precio baje, el aumento de la oferta de riqueza reduce las barreras para obtener suficientes recursos para satisfacer sus necesidades en una economía de mercado.

A medida que otros se vuelven más ricos, estarán dispuestos y podrán pagar más por tu trabajo. Y a medida que la economía crece, se puede financiar un mayor progreso tecnológico y científico, lo que finalmente aumenta las capacidades de la gran mayoría de la humanidad. En lugar de hacer enemigos de la élite económica, esta estrategia establece alianzas con ellos, lo que significa que es mucho más probable que se tenga éxito en la práctica. Y como hemos visto, a diferencia de cualquier otra estrategia que se haya intentado, esto ya ha demostrado ser eficaz a escala mundial para reducir la pobreza y mejorar la condición humana de otras maneras a través del progreso tecnológico y científico.

En la plenitud de los tiempos, incluso un pequeño cambio en la tasa de crecimiento económico significa la diferencia entre la inanición y la supervivencia para millones o miles de millones de personas, por no mencionar la diferencia entre la extinción de la humanidad y su capacidad para financiar un progreso tecnológico suficiente para llegar a ser sosteniblemente multiplanetario.

Los críticos del crecimiento se equivocan en cuanto a sus peligros medioambientales, pero también se equivocan al minimizar su papel en la lucha contra la pobreza. Si su objetivo es ganar esa lucha, los responsables políticos deberían situar la inversión de la pésima tendencia de crecimiento de Estados Unidos en lo más alto de su lista de prioridades.

Este artículo fue publicado inicialmente en (FEE)

Saul Zimet fue becario Hazlitt en la Fundación para la Educación Económica y estudiante de posgrado en economía en el John Jay College of Criminal Justice de la City University of New York.