En marzo de 2019, The New York Times publicó una historia impactante que exploraba por qué muchas ciudades prominentes de Estados Unidos estaban abandonando sus programas de reciclaje.

«Filadelfia está quemando ahora cerca de la mitad del material de reciclaje de sus 1.5 millones de residentes en una incineradora que convierte los residuos en energía», informó el escritor de negocios del New York Times, Michael Corkery. «En Memphis, el aeropuerto internacional todavía tiene contenedores de reciclaje alrededor de las terminales, pero cada lata, botella y periódico recogido se envía a un vertedero».

Filadelfia y Memphis no son casos atípicos. Ellas, junto con Deltona (Florida), que había suspendido su programa de reciclaje el mes anterior, eran sólo unos pocos ejemplos de los cientos de ciudades de todo el país que habían desechado los programas de reciclaje o reducido sus operaciones.

Desde entonces, las ciudades de todo el país han seguido eliminando programas de reciclaje, alegando sus elevados costos.

«El costo del reciclaje se iba a duplicar y la ciudad no iba a poder absorber ese costo», dijo Dencia Raish, la administradora del ayuntamiento de Akron (Colorado), que puso fin a su programa en 2021 y ahora envía los «reciclables» a un vertedero.

Aunque es probable que muchos estadounidenses estén angustiados por el fallido experimento del reciclaje en Estados Unidos, un nuevo video producido por Kite & Key Media revela que el abandono del reciclaje —al menos en su forma actual— probablemente beneficie tanto a los estadounidenses como al medio ambiente.

Breve historia del reciclaje

Como muchos problemas de la historia de Estados Unidos, el reciclaje comenzó como un pánico moral.

El frenesí comenzó en la primavera de 1987, cuando una enorme barcaza que transportaba más de 3.000 toneladas de basura —El Mobro 4000— fue rechazada en un puerto de Carolina del Norte porque se rumoreaba que llevaba residuos tóxicos. (No era así).

«Así comenzó una de las mayores sagas de basura de la historia moderna», informó Vice News en un artículo publicado un cuarto de siglo después, «un viaje picaresco de un pequeño barco rebosante de cosas que nadie quería, una flotilla de residuos, una versión más cutre del Holandés Errante, ese barco fantasma condenado a no llegar nunca a puerto».

El Mobro simplemente buscaba un vertedero para tirar la basura, pero en todos los lugares a los que llegó la barcaza fue rechazada. Después de Carolina del Norte, el capitán lo intentó en Louisiana. No. Luego el Mobro probó en Belice, luego en México, luego en las Bahamas. No tuvo suerte.

«El Mobro acabó pasando seis meses en el mar tratando de encontrar un lugar que aceptara su basura», señala Kite & Key Media.

Estados Unidos se obsesionó con la historia. En 1987 no había Netflix, ni teléfonos inteligentes, ni Twitter, así que aparentemente todo el mundo decidió ver esta barcaza que transportaba toneladas de basura para entretenerse. El Mobro se convirtió, en palabras de Vice, en «la carga de basura más vista en la memoria del hombre».

El Mobro también se convirtió en la carga de basura más importante de la historia.

Poner al gobierno a cargo del reciclaje fue un gran error.

«El Mobro tuvo dos grandes y relacionadas consecuencias», explica Kite & Key Media. «En primer lugar, la información de los medios de comunicación en torno a él convenció a los estadounidenses de que nos estábamos quedando sin espacio en los vertederos para depositar nuestra basura. En segundo lugar, los convenció de que la solución era el reciclaje».

Sin embargo, ninguna de las dos afirmaciones era cierta.

La idea de que Estados Unidos se estaba quedando sin espacio para vertederos es un mito. La leyenda urbana se debe probablemente a la consolidación de los vertederos en la década de 1980, en la que se retiraron muchos depósitos de residuos porque eran pequeños e ineficaces, no por una escasez nacional. De hecho, los investigadores estiman que si se toma sólo la tierra que Estados Unidos utiliza para el pastoreo en la región de las Grandes Llanuras y se utiliza una décima parte del uno por ciento de la misma, se tendría suficiente espacio para la basura de Estados Unidos para los próximos mil años. (Esto no quiere decir que no existan problemas regionales, señala Slate.

Los esfuerzos de reciclaje obligatorio, por su parte, han demostrado ser tensos.

La economía del reciclaje

Cuando hay pánico moral, no es raro que los legisladores se involucren. El reciclaje no fue una excepción.

A los pocos años del pánico de El Mobro, una revolución del reciclaje se extendió por todo el continente. En un solo año, se promulgaron más de 140 leyes de reciclaje en 38 estados, en la mayoría de los casos obligando a reciclar y/o exigiendo a los ciudadanos que pagaran por ello. En pocos años se crearon 6.000 programas para la recogida en las aceras para unos 70 millones de estadounidenses.

Algunos vieron problemas desde el principio en este enfoque.

«El hecho es que a veces el reciclaje tiene sentido y a veces no. En la prisa legislativa por aprobar mandatos de reciclaje, los gobiernos estatales y locales deberían detenerse a considerar la ciencia y la economía de cada propuesta», escribió el economista Lawrence Reed en 1995. «A menudo, las malas ideas son peores que ninguna y pueden producir daños duraderos si se consagran en la ley. Exigir simplemente que algo se recicle puede perturbar los mercados y no garantiza que se produzca un reciclaje que tenga sentido desde el punto de vista económico o medioambiental».

La realidad es que el reciclaje es increíblemente complicado, algo que la revista Discover señaló hace más de una década. Aunque tiene sentido reciclar algunos productos, también hay circunstancias en las que el reciclaje no tiene ningún sentido.

Por ejemplo, el plástico. Por diversas razones, el plástico no es propicio para el reciclaje. Un estudio de la Universidad de Columbia publicado en 2010 descubrió que apenas un 16.5 % del plástico recogido por el Departamento de Saneamiento de Nueva York era realmente «reciclable». Puede parecer poco, pero en realidad es mucho más alto que el porcentaje de plástico que se recicla en todo el mundo, según otros estudios.

La física tiene mucho que ver con esto. En la mayoría de los casos, es menos caro fabricar plástico nuevo que reciclar el viejo. Pero los costos del reciclaje no son sólo económicos.

Los costos medioambientales del reciclaje

Los defensores del reciclaje suelen reconocer sus costos económicos. Estos costos pueden ser elevados y, recientemente, lo han sido aún más (más adelante), pero dicen que son necesarios para proteger el medio ambiente.

Sin embargo, este argumento no tiene en cuenta que el reciclaje -especialmente el mal hecho- también conlleva graves costos medioambientales. No sólo se necesitan dólares para reciclar el plástico, sino también energía y agua (piense por un momento en la cantidad de agua que gasta al enjuagar sus productos reciclables).

En el caso del plástico en particular, los costos medioambientales son aún más asombrosos que los económicos.

«Los nuevos métodos de alta tecnología para reciclar [el plástico] generan una emisión de carbono 55 veces superior a la que se produce al depositarlo en un vertedero», afirma Kite & Key Media.

Pero las emisiones de gases de efecto invernadero no son el único costo medioambiental. ¿Te has preguntado alguna vez cómo hemos llegado a tener una mancha de plástico en el océano que tiene el doble de tamaño que Texas?

El Gran Parche de Basura del Pacífico es una masa de desechos en el Océano Pacífico que pesa unos 3 millones de toneladas. Cómo llegó allí no es exactamente un misterio. Se trata de una colección de basura procedente de países de Asia, América del Sur y América del Norte que, según los investigadores, se ha multiplicado «por 10 cada década» desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial.

Los estadounidenses que han pasado las últimas décadas reciclando podrían pensar que tienen las manos limpias. Por desgracia, no lo están. Como señaló el Sierra Club en 2019, por décadas los contenedores de reciclaje de los estadounidenses han guardado «un secreto sucio».

«La mitad del plástico y gran parte del papel que se depositaba en él no iba al centro de reciclaje local. En su lugar, se metió en gigantescos barcos contenedores y se le vendió a China», escribió el periodista Edward Humes. «Allí, los sucios fardos de papel y plástico mezclados se procesaban bajo los más laxos controles medioambientales. Gran parte se vertía simplemente, arrastrándose por los ríos para alimentar la crisis de la contaminación plástica de los océanos».

Es casi demasiado difícil de creerlo. Le pagamos a China para que se lleve nuestra basura reciclada. China utilizó una parte y tiró el resto. Todo ese lavado, enjuagado y empaquetado de materiales reciclables que los estadounidenses estuvieron haciendo durante décadas, y gran parte de ellos simplemente se arrojaban al agua en lugar de al suelo.

El bolo se acabó en 2017 cuando China anunció que había terminado con la basura del mundo a través de su extrañamente llamado programa, Operación Espada Nacional. Esto hizo que el reciclaje fuera mucho más caro, por lo que cientos de ciudades comenzaron a desechar y reducir las operaciones.

La decisión de China provocó la ira de Estados Unidos, pero en realidad la decisión fue un primer (y necesario) paso hacia la mejora del medio ambiente y la superación de un paradigma fallido.

Los medios y fines

Los estadounidenses tenían buenas intenciones con sus esfuerzos de reciclaje. Pensamos que al reciclar la basura en lugar de enterrarla en un vertedero, estábamos haciendo algo bueno. En cambio, toneladas de ella (literalmente, miles y miles de toneladas) fueron arrojadas a los ríos y otras vías fluviales, contribuyendo al problema de la contaminación por plástico de los océanos.

¿Cómo ha ocurrido esto?

Hay varias respuestas a esta pregunta. La NPR dice que la culpa es de las grandes petroleras, siempre un chivo expiatorio, por hacer creer a la gente que reciclar plástico tenía sentido. Pero creo que la economía básica y la filosofía moral son un mejor punto de partida.

Hay una razón por la que Larry Reed, hoy presidente emérito de la FEE, descubrió la falsa promesa del reciclaje hace casi 30 años.

«Los economistas de mercado —por naturaleza, filosofía y experiencia— son escépticos ante los planes que pretenden sustituir las decisiones libres de los consumidores por los dictados de los planificadores centrales», explicó Reed en su momento.

La idea de que las montañas de basura pueden convertirse en algo de valor con los mandatos locales adecuados nunca ha sonado bien, en gran medida porque tenemos siglos de pruebas que demuestran que los mercados son más inteligentes que los burócratas del gobierno porque los mercados utilizan infinitamente más conocimientos.

Esto puede parecer sencillo, pero el economista ganador del Premio Nobel Milton Friedman observó correctamente que no lo es.

«Lo más difícil de entender en el mundo es que las personas que operan por separado, a través de sus relaciones conjuntas entre sí, a través de las transacciones de mercado, pueden lograr un mayor grado de eficiencia y de producción que un único planificador central», señaló Friedman en una entrevista de 2001.

Esto no quiere decir que el reciclaje nunca pueda funcionar. Puede hacerlo.

Artículos como el cartón, el papel y los metales (pensemos en el aluminio) representan hasta el 90 % de la reducción de gases de efecto invernadero que se produce con el reciclaje, según demuestran las investigaciones y además son los que tienen más sentido desde el punto de vista económico, ya que son menos costosos de reciclar y ofrecen más valor.

El problema no es el reciclaje, sino los medios que utilizamos para reciclar. Al autor Leonard Read, fundador de la Fundación para la Educación Económica (FEE), le gustaba un poema de Ralph Waldo Emerson que hablaba de los fines y los medios.

«La causa y el efecto, los medios y los fines, la semilla y el fruto, no pueden separarse», escribió Emerson, «porque el efecto ya florece en la causa, el fin preexiste en los medios, el fruto en la semilla».

Lo que Emerson y Read entendieron fue que los fines nobles no son suficientes. Si los medios que utilizamos para lograr un resultado deseado están podridos, es probable que el propio fruto también lo esté.

Los resultados deseados del reciclaje —un planeta más limpio— eran puros. Los medios que elegimos para perseguir esos resultados —dictados de los planificadores centrales— no lo eran.

Al depender de la coacción gubernamental, terminamos con un sistema de reciclaje que no tenía sentido, ni económica ni ambientalmente. Y por eso acabamos con decenas de miles de toneladas de artículos reciclados arrojados al océano. Poner al gobierno a cargo del reciclaje fue un gran error.

Si los estadounidenses se tomaran en serio el reciclaje para crear un futuro mejor para los seres humanos, sacarían al gobierno del negocio del reciclaje y darían paso a los empresarios armados con conocimientos locales y motivados por el lucro.

En lugar de ver los materiales reciclables vertidos en nuestros ríos y océanos, los veríamos creando valor. Eso sería una victoria para los seres humanos y el planeta.

Este artículo fue publicado inicialmente en (FEE.org)

Jonathan Miltimore es el editor gerente de FEE.org. Sus escritos y reportajes han sido objeto de artículos en la revista TIME, The Wall Street Journal, CNN, Forbes, Fox News y Star Tribune.