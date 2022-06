En el final de temporada del domingo de Los Simpson, el exsecretario de Trabajo Robert Reich se unió a Hugh Jackman para hacer un acto musical sobre economía. El acto se centró en la desigualdad y la desaparición de la clase media y argumentó que los «ricos codiciosos» son los responsables de la disminución de los salarios y el descenso del nivel de vida.

Unos días antes, Reich tuiteó un avance del acto.

I’m grateful to be able to share this sneak peek of @TheSimpsons season finale, where @RealHughJackman and I team up to tackle inequality and the demise of the middle class.

Here's a sneak peak of the episode. Be sure to tune in at 8pm ET/7pm CT/8pm PT this Sunday for the rest! pic.twitter.com/ziu7Mp6ef1

