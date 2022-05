MrBeast es un youtuber de 24 años que es mucho más que un creador de contenidos: es un generador de cambios. Aunque es más conocido por producir vídeos de desafíos y bromas tipo juegos para sus 53 millones de suscriptores de YouTube, ese no es el único tipo de contenido que hace. También hace videos benéficos con causas medioambientales.

MrBeast ha expresado su deseo de dejar la Tierra mejor de lo que la encontró. ¿Y cómo lo hace exactamente? Aprovechando su enorme alcance para reunir a sus seguidores y que ayuden a financiar causas sociales y se ofrezcan como voluntarios.

Por ejemplo, la primera iniciativa viral de MrBeast, #TeamTrees, aborda el problema medioambiental de la deforestación. El objetivo del proyecto es plantar 20 millones de árboles para diciembre de 2022 y, según el sitio web teamtrees.org, están en camino de cumplirlo. Después de recaudar millones y plantar 10 millones de árboles hasta la fecha, los seguidores de MrBeast le animaron a que emprendiera otra causa medioambiental.

Una vez más, MrBeast estuvo a la altura de las circunstancias, utilizando su enorme alcance en YouTube para lanzar #TeamSeas. La iniciativa trata de resolver el enorme problema de la basura en los océanos.

Como señaló Leonard Read en su clásico ensayo Yo, el Lápiz, las energías humanas creativas se unen «de forma natural y espontánea en respuesta a la necesidad y los deseos humanos y en ausencia de toda dirección humana». Y eso es precisamente lo que hemos presenciado con #TeamTrees y #TeamSeas.

Con la ayuda de Mark Rober, otro popular youtuber e inventor y los 53 millones de suscriptores de YouTube de MrBeast, han ayudado a eliminar 32 millones de libras de basura.

Los resultados son impresionantes si se tiene en cuenta que la iniciativa fue encabezada por un solo individuo, pero lo fascinante de estas dos iniciativas es que las acciones de colaboración voluntaria de millones de personas las impulsan plenamente.

¿Cómo se desarrolló exactamente su última iniciativa?

El 18 de octubre, MrBeast le preguntó a sus 13.6 millones de seguidores si había algún influencer dispuesto a ayudar a salvar el océano. A continuación, tuiteó que cientos de influencers se habían puesto en contacto con él dispuestos a ayudar. Y en diciembre, MrBeast tuiteó que el #TeamSeas había retirado 25 millones de libras de basura del océano. Esto fue posible gracias a los miles de creadores que ayudaron a promover la iniciativa con videos de apoyo a #TeamSeas.

SHOUTOUT TO THE THOUSANDS OF CREATORS THAT MADE A VIDEO SUPPORTING TEAMSEAS! I LOVE YOU

GO DONATE – https://t.co/SbN0Hkynwb pic.twitter.com/SxRv71yveG

— MrBeast (@MrBeast) October 29, 2021