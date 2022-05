La reciente oferta de compra de Elon Musk por Twitter ha suscitado mucha intriga sobre el futuro de la plataforma.

Musk, que el viernes indicó que su adquisición estaba «en suspenso» a la espera de la revisión de las cuentas falsas en la plataforma, ha hecho varias promesas, entre ellas convertir Twitter en un bastión de la libertad de expresión, hacer público el algoritmo de Twitter y proclamar la guerra a los bots de spam.

If our twitter bid succeeds, we will defeat the spam bots or die trying! — Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2022

Uno de los principales temores, por supuesto, es que en ausencia de censura, la gente se deje engañar por tuits inexactos o erróneos. Pero aunque estos temores son en gran medida exagerados, hay una preocupación entre los usuarios de Twitter que me parece digna de mención.

Is there an interpretation of these tweets that doesn't mean Musk wants to force pseudonymous accounts to identify themselves (at least to Twitter, perhaps to everyone?) pic.twitter.com/eROmx4QA3f — Charles G. Koch🏴 (@worst_account) April 21, 2022

Cierta ambigüedad en el lenguaje de Musk ha suscitado la preocupación de que *Twitter pueda exigir la verificación de la identidad de todas las cuentas. La Electronic Frontier Foundation se ha hecho eco de esta preocupación.

For instance, some people, including those at civil liberties groups like @EFF, are concerned that Musk may crack down on pseudonymous or anonymous accounts in a way that would substantially reduce speech on Twitter by those who fear retaliation for their expression. 4/11 pic.twitter.com/3deOJu2srD — Nathan P. Goodman (@NathanPGoodman) April 26, 2022

Las cuentas seudónimas o alternativas (alts) han sido un pilar de Twitter durante mucho tiempo. Tienen sus costos y beneficios.

El costo de las cuentas alternativas es claro. Sin una conexión con las identidades reales, la gente puede decir cosas crueles o falsas a menor costo. No es una revelación nueva que el anonimato en el Internet puede sacar lo peor de la gente. Esconderse detrás de las cuentas alternativas es una buena manera de evitar la responsabilidad sobre las palabras. Si el usuario alternativo es expulsado, no pasa nada. Sin la piel en el juego, las cuentas alternativas fomentan la toxicidad.

Pero aunque las desventajas del anonimato son obvias, también hay algunos beneficios que vale la pena considerar. Por ejemplo, tener tu identidad real conectada a las redes sociales puede fomentar la autocensura. Por miedo a las turbas que atacan a los empleadores o a la familia, la gente puede guardarse sus creencias en lugar de hablarlas con los demás.

El enigma, por lo tanto, es el siguiente. Si Musk se planteara un cambio a las cuentas seudónimas, ¿cómo podría mantener el anonimato y al mismo tiempo dar a las cuentas la suficiente importancia para ser civilizadas?

Puede parecer difícil de lograr, pero una posible solución que destaca para Musk: vender el anonimato.

La solución tiene dos pasos. En primer lugar, se podría dar la oportunidad a cualquiera que esté dispuesto a verificar su identidad o afiliación y utilizar la plataforma de forma gratuita. Twitter podría hacer esto con cualquier documento que se utilice para confirmar la identidad de alguien en el proceso de verificación actual. Por ejemplo, muchos intercambios de criptomonedas ahora requieren la verificación de la identidad a través de la carga de documentos de identidad emitidos por el estado.

Después de esta verificación inicial, Twitter sigue siendo el mismo para los usuarios cuyas cuentas representan su identidad/afiliación verificada.

En segundo lugar, para cualquier cuenta que no desee verificar que son «seres humanos de verdad» a través del proceso anterior, las personas detrás de las cuentas pueden comprar su estado «verificado». En lugar de subir documentos que demuestren quién eres, pagas una cuota única y listo.

En resumen, todos los usuarios verifican su identidad mediante documentos o pagan una cuota única para mantener su cuenta seudónima.

Fíjate, esto reintroduce el concepto de la piel metida en el juego.

Es bien sabido por quienes estudian economía que poseer una propiedad incentiva una acción cuidadosa. Una cuenta anónima que utiliza los Tweets para acosar a los demás perderá relevancia poco a poco a medida que más usuarios la bloqueen. Por último, cualquier cuenta que tenga comportamientos que puedan ser prohibidos (como hacer amenazas) corre el riesgo de ser eliminada permanentemente.

Pero ahora, en lugar de limitarse a crear una nueva cuenta alternativa, el usuario tendrá que pagar una cuota por una nueva cuenta anónima. De este modo, aunque puedan seguir disfrutando de las ventajas del anonimato, se les disuade de comportarse mal en la plataforma, ya que pueden perder dinero si lo hacen.

Por supuesto, este plan tiene algunos inconvenientes. Puede que a los usuarios anónimos no les guste tener que pagar, pero tener la opción de hacerlo parece mejor que ser sacados simplemente si se les rechaza la verificación. Así que, en este sentido, el plan es una mejora para los usuarios anónimos respecto a un plan que «requiera verificación o reciba una prohibición».

Otra crítica podría ser que la gente con mucho dinero podría pagar por ser desagradable, pero a mí me parece bien. La gente que es odiosa en Internet no va a desaparecer, así que quizás lo mejor que podemos hacer es poner a esa gente a que gaste su dinero.

Por último, el temor a que el pago conduzca a la identificación es otra preocupación relevante, aunque las opciones de criptografía parecen una solución fácil para una empresa con propietarios como Elon Musk.

¿Cuánto debería costar hacer una cuenta seudónima? Eso está por encima de mi rango. Pero una de las cosas buenas es que incluso una cuota minúscula podrá ser acumulada con el tiempo para los reincidentes, por lo que la cantidad no importa tanto como el principio de que tienes que pagar algo.

Otra característica del sistema de tarifas es su flexibilidad. Una tarifa demasiado alta reducirá la calidad de la conversación, ya que los buenos «seudónimos» se irán, lo que a la larga reducirá los ingresos por publicidad. Por otro lado, una tarifa demasiado baja fomentará la aparición de «burners» fastidiosos, lo que reducirá el tráfico de la gente y reducirá los ingresos por publicidad. Twitter podrá sopesar estos dos efectos mediante el cálculo de pérdidas y ganancias.

Así, los humanos verificados ya no tienen que lidiar con montones de cuentas anónimas fastidiosas, las cuentas anónimas interesantes y que hacen reflexionar tienen la opción de comprar su participación, se preserva la piel metida en el juego y se mantiene el escudo del anonimato que crea una conversación interesante.

Parece que todos salimos ganando en comparación con la alternativa de prohibir las cuentas anónimas por completo o dejarlas a sus anchas salvajemente.

Esta nota fue publicada inicialmente en FEE.org

Peter Jacobsen es profesor Asistente de Economía en la Universidad de Ottawa y Profesor Gwartney de Educación Económica e Investigación en el Instituto Gwartney.