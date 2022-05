Mark Twain está ampliamente considerado como uno de los mejores autores estadounidenses. Naturalmente, personas de todas las creencias han tratado de reclamarlo como su aliado político. Desde los liberales clásicos hasta los progresistas, personas de todo el espectro político han encontrado un espíritu afín en Twain.

Una prueba del lado liberal clásico podría ser lo que Twain escribió en una carta sobre el presidente estadounidense Grover Cleveland, generalmente laissez-faire.

«De todos nuestros hombres públicos de hoy, él es el primero en mi reverencia y admiración, y el siguiente es el vigésimo quinto. Es el único estadista que tenemos ahora», escribió Twain. «Cleveland borracho es un activo más valioso para este país que todo el resto de nuestros hombres públicos sobrios. Tiene una gran mentalidad; todos sus impulsos son grandes, puros y buenos. Ojalá tuviéramos otro de este tipo».

Un pasaje de una de sus obras de ficción también parece ponerlo del lado del libre mercado.

En uno de los relatos de Twain, Un yanqui de Connecticut en la corte del rey Arturo, un estadounidense del siglo XIX recibe un golpe en la cabeza y es transportado en el tiempo a la Edad Media. Con sus conocimientos futuristas de tecnología y filosofía política, el yanqui se propone reformar la monarquía para convertirla en una república industrial.

En una escena, el yanqui debate los méritos de sus reformas de libre comercio con un herrero de un reino extranjero que apoya su propio régimen proteccionista local.

En primer lugar, el herrero inicia una línea de investigación destinada a mostrar los beneficios del proteccionismo.

Esto continúa durante algún tiempo. El yanqui demuestra que las mercancías suelen costar más en el país proteccionista. El yanqui cree haber «derribado» el proteccionismo, pero el herrero tiene un argumento contrario.

«Marry, parece que no entiendo. Está demostrado que nuestros salarios son el doble de los tuyos», dice; «¿cómo puede ser entonces que hayas eliminado el relleno?

El yanqui trata de explicar la economía de todo esto.

«Sí, sí, no lo niego en lo absoluto. Pero eso no tiene nada que ver; el monto de los salarios en meras monedas, con nombres sin sentido que los distinguen, no tiene nada que ver. La cuestión es cuánto se puede comprar con el salario, esa es la idea.

El yanqui cree haber entregado una «trituradora» y pronto recibe la aparentemente eterna recompensa del economista.

«Pero, ¡ay! no se aplastó. No, tuve que dejarlo. Lo que esa gente valoraba eran los salarios altos; no parecía importarles si los salarios altos servían para comprar algo o no. Defendían la «protección» y juraban por ella, lo cual era bastante razonable, porque las partes interesadas les habían hecho creer que era la protección la que había creado sus altos salarios. Les demostré que en un cuarto de siglo sus salarios no habían avanzado más que un 30%, mientras que el costo de la vida había subido un 100%; y que con nosotros, en menos tiempo, los salarios habían avanzado un 40%, mientras que el costo de la vida había bajado constantemente. Pero no sirvió de nada. Nada podía desbaratar sus extrañas creencias.