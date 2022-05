El lunes por la noche, una foto de Hillary Clinton que provoca el «yikes» circuló ampliamente en Twitter. En ella aparece posando sin mascarilla en la Gala del Met mientras un asistente con máscara está agachado a sus pies ajustandole el dobladillo de su elegante vestido.

«Esta foto debería estar en los libros de historia que hablan de las normas de Covid», tuiteó la YouTuber, Blair White.

This photo perfectly encapsulates the current state of our country: pic.twitter.com/qD8FxCj2ts

— Kyle Kashuv (@KyleKashuv) May 3, 2022