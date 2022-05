Durante años, algunas personas que se oponen a la censura en las redes sociales han afirmado que el gobierno debe detenerla. Otros han argumentado que, aunque es un problema que las empresas distorsionen el discurso público, el libre mercado es una mejor solución que el Estado.

El CEO de Tesla, Elon Musk, que compró Twitter la semana pasada, es el ejemplo perfecto de que los actores privados pueden provocar un cambio en esta cuestión. Ya he escrito anteriormente que la solución al «capital woke» -empresas influyentes que utilizan su poder para promover una agenda política de izquierdas- es crear individuos lo suficientemente poderosos como para contrarrestarlo. En un mercado libre, el dinero es poder.

No es seguro que Musk vaya a cumplir todas sus promesas. Es posible que llegue a compromisos con otros asuntos de la directiva de Twitter que son menos proclives a la libertad de expresión que él. También ha expresado algunas excepciones sospechosas a su «absolutismo de la libertad de expresión». Pero, ¿por qué nadie trató esto como una posible solución antes de saltarle al gobierno como si fuese la única respuesta? Asumir que estas empresas serán inevitablemente como son ignora el cambio que se produce en un libre mercado, ya sea por la competencia o por acontecimientos como la adquisición de Elon Musk.

By “free speech”, I simply mean that which matches the law.

I am against censorship that goes far beyond the law.

If people want less free speech, they will ask government to pass laws to that effect.

Therefore, going beyond the law is contrary to the will of the people.

— Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2022