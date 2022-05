El Día de la Tierra, un ecologista y fotógrafo de 50 años de Colorado llamado Wynn Alan Bruce se prendió fuego frente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Los amigos de Bruce, que murió posteriormente, dijeron que estaba preocupado por el cambio climático.

«Este hombre era mi amigo», dijo Kritee Kanko, científica del Environmental Defense Fund. «Esto no fue un acto de suicidio. Se trata de un acto de compasión profundamente intrépido para llamar la atención sobre [la] crisis climática».

This guy was my friend. He meditated with our sangha. This act is not suicide. This is a deeply fearless act of compassion to bring attention to climate crisis. We are piecing together info but he had been planning it for atleast one year. #wynnbruce I am so moved. https://t.co/bHoRaLK6Fr

