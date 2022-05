Este artículo está dedicado a mi madre, ya que celebré mi primer Día de la Madre sin ella.

Vale la pena tomarse un momento para considerar la visión de la maternidad que normalmente celebramos ese día.

Los orígenes de la fiesta, curiosamente, provienen de las celebraciones del papel de las madres en el ámbito público, en particular, como activistas contra la guerra. Pero en el siglo XX, la fiesta cambió para celebrar, primero, a las madres como individuos y, ahora, a la maternidad como institución. A pesar de que los últimos 100 años han traído enormes cambios en los roles de género y en la crianza de los hijos, todavía utilizamos el día para honrar las contribuciones domésticas de las madres en forma de amor y cuidado de sus hijos.

Sin embargo, la capacidad de las madres para dedicarse a esta actividad, en particular para hacerlo a tiempo completo, es un fenómeno relativamente reciente. De hecho, es justo decir que se convirtió en una posibilidad gracias a la llegada del capitalismo y la riqueza que creó.

La unidad familiar anterior a la Revolución Industrial

Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la familia era la unidad de producción económica, con el padre supervisando la producción, no muy diferente a un director general moderno. Las esposas/madres, los hijos y la familia ampliada trabajaban en la tierra o en la industria artesanal y la mayoría de la gente se tambaleaba al borde de la supervivencia económica.

Dado que muchas madres debían cargar con los niños o contribuir ellas mismas a la obtención de ingresos, el cuidado de los niños solía estar a cargo de los abuelos o de niños algo mayores. En algunos casos, el cuidado de los niños se «subcontrataba» a mujeres que hacían de nodrizas. Para la mayoría de la población, la idea de que una mujer fuera madre a tiempo completo era sencillamente inviable en aquella época.

Llega el capitalismo…

El capitalismo logró dos cosas que cambiaron la naturaleza de la maternidad para siempre. En primer lugar, con el inicio de la Revolución Industrial, sacó la producción del hogar y la llevó a la fábrica o al mercado en general. El hogar pasó de ser un lugar de producción a uno de consumo. Al principio, tanto las mujeres como los niños participaron en este trabajo de mercado, como lo habían hecho en la era preindustrial.

Pero luego se impuso el segundo efecto: La riqueza empezó a aumentar, el capital se hizo más productivo y, por tanto, el trabajo se hizo más productivo. Eso permitió que las mujeres y los niños salieran de la fuerza de trabajo del mercado, ya que los hombres pudieron obtener ingresos suficientes para mantener a toda la familia.

Y es aquí donde la maternidad moderna encuentra sus raíces.

La infancia redefinida

Liberadas del mercado, las mujeres pudieron dedicar una cantidad importante de tiempo a la producción doméstica, especialmente al cuidado de los niños. Esto no era mucho más fácil que trabajar en las fábricas o en la granja en los días anteriores a los aparatos eléctricos, pero ayudó a las madres a hacer posible que sus hijos recibieran mejores cuidados y sobrevivieran hasta la edad adulta.

Las mejoras en la tecnología médica y de los conocimientos científicos -junto con el mayor tiempo y recursos materiales que se empezaban a dedicar a los niños- supuso una reducción de las tasas de mortalidad infantil. Como resultado, los niños empezaron a adquirir un grado de valor sentimental que antes rara vez tenían. Al fin y al cabo, como era más probable que vivieran más allá de la infancia, los padres empezaron a implicarse emocionalmente hasta un punto que no se habían atrevido a hacer antes. Esto no quiere decir que los padres preindustriales no trataran a sus hijos con ningún tipo de sentimentalismo, sólo que, al margen, las cambiantes condiciones económicas lo hacían menos arriesgado y potencialmente menos doloroso.

Esta nueva visión de la infancia dio paso a una época en la que los jóvenes se mantenían alejados del mundo del trabajo y, en cambio, se educaban en las escuelas y se cuidaban en el hogar. Contribuyó a que los niños se integraran en el mundo de la domesticidad y la esfera privada femenina. Y, tal vez no sea sorprendente, fue más fácil de lograr para la clase media urbana, que tenía la mayor capacidad de sobrevivir con un sólo ingreso.

La aparición de la infancia protegida tuvo una serie de beneficios. Se convirtió en una justificación para invertir en la educación de los niños y tratar de comprender mejor las condiciones en las que los niños podían prosperar. También hizo de la infancia una etapa del desarrollo humano mucho más agradable de lo que había sido hasta entonces. Los niños, protegidos no sólo del mundo del trabajo, sino cada vez más de los malos tratos, las enfermedades y la competencia por los limitados recursos del hogar, podían explorar, aprender y crecer.

Una definición de la maternidad cambiante

Cabe destacar que el mismo crecimiento económico que hizo posible este tipo de infancia también cambió la naturaleza del matrimonio; al desaparecer la necesidad de colaboración económica, más parejas comenzaron a casarse por amor.

Otra forma evidente de este aumento del sentimentalismo fue la reconcepción de la maternidad en la forma doméstica que hoy asociamos con el Día de la Madre. La infancia se vuelve a concebir como una época de inocencia, juego y educación, todo ello fuera de la vista de los mundos adultos del trabajo y la política.

Este cambio modificó aún más la naturaleza de la maternidad. Con los niños en casa y fuera de la esfera pública del mercado, la responsabilidad de criarlos y alimentar los valores de la domesticidad recaía en las madres.

El hogar como refugio

Las clases media y alta del siglo XIX que iniciaron este proceso proporcionaron el modelo de la versión nostálgica del hogar que sigue sirviendo como idea cultural incluso en nuestra época y que celebramos en el Día de la Madre.

El hogar se convirtió en la representación física del refugio del mundo competitivo y amoral, si no inmoral, de la esfera pública. Y, al ser gestionado por mujeres, el ámbito doméstico se convirtió en el símbolo de la pureza que las mujeres debían representar. Además, la evolución de la familia nuclear eliminó muchos de los lazos con la familia extensa que en generaciones anteriores abrieron el hogar a preocupaciones que iban más allá de la díada marital y sus hijos. Aunque la casa se consideraba el espacio de la mujer, donde las virtudes domésticas establecían las reglas del juego, los hombres empezaron a valorar el espacio del hogar como un cambio deseable de sus vidas en la esfera pública.

Se suponía que el matrimonio, los hijos y el hogar eran cada vez más las fuentes de satisfacción emocional, y ambos géneros aceptaron en gran medida la idea de que cada uno debía aportar su propia esfera para fomentar la creación de una vida doméstica rica.

Es, al menos en parte, esta visión de la maternidad la que celebramos en el Día de la Madre.* Aunque reconozcamos con razón las crecientes contribuciones de los padres a la escena doméstica, el Día de la Madre nos afecta en un grado que el Día del Padre no. Aunque los roles de género cambien, seguimos pensando en nuestras madres en relación con nuestros hogares y con las «virtudes domésticas». Echamos de menos a la mamá cocinera, a la mamá enfermera, a la mamá maestra y a la mamá que siempre nos ha querido pase lo que pase. Esa mamá fue otro regalo que hizo posible el capitalismo y la riqueza que produjo.

Al honrar la maternidad en ese día, deberíamos tomarnos un momento para reconocer y apreciar las formas en que el capitalismo y las libertades que lo crearon, hicieron posible la maternidad moderna.

Pero ésta no es la única forma en que el capitalismo ayudó a las mujeres a alcanzar nuevas metas. Mira lo que las profesoras Jayme Lemke, Heather King y Sarah Skwire tienen que decir sobre el capitalismo y el feminismo.

*Por supuesto, vale la pena señalar que si bien este cambio en la infancia, la maternidad y el hogar produjo muchos resultados positivos, no satisfizo las necesidades de todas las personas, en particular de las mujeres que querían tener un papel fuera del hogar. También en este caso, el capitalismo desempeñó un papel importante. La creciente demanda de mano de obra asociada al crecimiento económico y a la mayor prosperidad de la familia impulsó el cambio de las normas sociales, liberando a las mujeres para que pudieran ir a la universidad y seguir una carrera más allá de ser amas de casa si así lo deseaban.

Hoy en día, muchas familias pueden decidir si ambos padres trabajan, si la madre se queda en la casa o si el padre lo hace, dependiendo de lo que sea mejor para ellos. El progreso que hemos hecho es increíble, dado que, hace varios cientos de años, ambos padres estaban atados al trabajo y al hogar. Para saber más sobre cómo el capitalismo puede haber ayudado a las mujeres, consulta el programa a la carta de Learn Liberty, Feminismo: Una nueva perspectiva.

Este artículo apareció por primera vez en Learn Liberty el Día de la Madre de 2016. Luego en FEE.org

Steven Horwitz es profesor distinguido de Libre Empresa en el Departamento de Economía de Ball State University, donde también es Director del Instituto para el Estudio de la Economía Política. Es autor de Economía austriaca: una introducción .