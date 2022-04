El gobierno publicó el martes nuevos datos sobre la inflación. Los resultados, por desgracia, son más malas noticias.

El Wall Street Journal informa de que la inflación en EE. UU. alcanzó un máximo de cuatro décadas del 8,5 % en marzo, en comparación con el año anterior, impulsada en gran medida por el aumento de los precios de los alimentos y la energía, los problemas de la cadena de suministro y el aumento de la demanda de bienes por parte de los consumidores.

«El Departamento de Trabajo dijo el martes que el índice de precios al consumidor —que mide lo que los consumidores pagan por los bienes y servicios— subió en marzo a su ritmo anual más rápido desde diciembre de 1981, cuando estaba en una recesión inducida por la política monetaria de la Reserva Federal», escribe el periodista del Wall Street Journal, Gwynn Guilford.

Los estadounidenses no necesitan que se les diga que los precios están subiendo mucho. Sienten el dolor en el surtidor (4,32 dólares el galón de gasolina) y en el supermercado cuando pagan 4 dólares por una docena de huevos, 3 dólares por un cartón de leche y 18 dólares por un filete que hace un año costaba 14 dólares. Lo sienten cuando van al restaurante mexicano local y su cuenta es 20 dólares más alta que la última vez. Lo sienten cuando reciben un presupuesto impactante por las reparaciones de la casa por parte de un contratista, que se disculpa explicando que los altos precios de la madera han vuelto.

Todo el mundo siente el pellizco de la inflación. Un reciente análisis de la Wharton School of Business reveló que el hogar promedio estadounidense gastó 3.500 dólares más en 2021 en bienes y servicios debido a la inflación.

La inflación es un problema grave con consecuencias reales y por eso es tan importante entender por qué está ocurriendo. A algunos políticos, como la senadora Elizabeth Warren, les gustaría que creyeras que la inflación está causada por la codicia de las empresas. Pero incluso los economistas de izquierdas de la administración Obama han señalado que la economía de Warren está muy equivocada.

