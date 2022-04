En 2022 es la primera época de impuestos que escribo un cheque al gobierno, en lugar de al revés. Hasta 2020, era un empleado con W-2 que trabajaba a tiempo completo para una startup y al que se le retenían los impuestos. Recibía un talón de pago dos veces al mes con una lista de los impuestos que se habían retenido, y al final del año recibía un pequeño y agradable cheque de reembolso, lo que se sentía como un bono en efectivo que se enviaba a mi cuenta bancaria.

La temporada de impuestos era dolorosa. Tenía que dedicar un par de horas todos los meses de abril para organizar el papeleo y presentarlo todo a Hacienda. No era precisamente una actividad primaveral divertida, pero siempre me emocionaba ver la cuantía de mi reembolso.

Dinero extra a fines del año. ¿A quién no le gusta eso?

PUBLICIDAD

En el 2021 me hice independiente y empecé a pagar mis propios impuestos como empresario, y la temporada de impuestos se convirtió de repente en un dolor muy diferente. Cada dólar del dinero que gané durante todo el año había ido directamente a mi cuenta bancaria, y tenía que calcularlo, sacar una suma muy grande y escribir un cheque al gobierno

De repente me di cuenta de lo mucho que estaba pagando en impuestos. Cuando no ves el dinero, los números no son reales: ves los porcentajes de retención en la parte inferior de la nómina, pero en realidad sólo te concentras en la cifra que añaden a tu cuenta bancaria. Piensas en el dinero que existe y en lo que piensas hacer con él, no en el hipotético dinero que podría haber tenido si el gobierno no se lo llevara, porque ¿cuál es el objetivo práctico de ese ejercicio mental?

Pero cuando todos tus ingresos te llegan directamente a ti, y eres tú quien hace el trabajo de separar tus impuestos del resto de tus ingresos y enviarlos a sus confiscadores, todo el dinero es real para ti. Y cuando lo ves todo calculado en una suma global, te llevas un buen susto.

Mi yo anterior a 2021, que trabajaba regularmente, era como la mayoría de la gente de este país: no tenía un concepto real de los impuestos que pagaba. Para la mayoría de la gente, los impuestos son algo que nunca ven. La experimentan sólo como retenciones, reembolsos y algunos números fantasmas en la parte inferior de su recibo de pago, nada más.

En el siglo XVII, Jean-Baptiste Colbert, ministro de finanzas del rey Luis XIV de Francia, amante del lujo y de la guerra, dijo que el arte de los impuestos consiste en desplumar a la gallina de la forma en que se consigan más plumas con el menor silbido.

Eso es exactamente lo que la retención de impuestos logra (y fue diseñada para lograr). Evita la resistencia del público a los impuestos haciendo que los impuestos sean menos visibles, casi una idea de último momento, para que la gente no sienta del todo la imposición.

Cuando la gente empieza a pagar sus impuestos de su bolsillo -como es mi caso ahora- empieza a sentirlo más como un silbido.

PUBLICIDAD

Las retenciones fiscales desmienten la afirmación popular de que los impuestos son pagos voluntarios por los servicios prestados por el gobierno. Si así fuera, el gobierno no tendría que urdir planes para separar a los ciudadanos de su dinero. A la gente le entusiasmaría extender un cheque al final de cada año por los servicios públicos que recibe, o incluso sentiría que le están robando.

Pero la gente no se emociona al pagar sus impuestos y no se voluntarian a hacerlo. Son los impuestos lo que Frederic Bastiat llamaba «saqueo legal»: el robo legalmente sancionado de la propiedad de un individuo. Como explicó Bastiat:

«A veces la ley defiende el saqueo y participa en él. […] A veces la ley pone todo el aparato de jueces, policía, prisiones y gendarmes al servicio de los saqueadores y trata a la víctima —cuando se defiende— como un criminal. En resumen, hay un saqueo legal».

Chris Rock se hizo eco de Bastiat en un clásico sobre la retención de impuestos: «Ni siquiera se pagan impuestos. Te retienen los impuestos. Recibes el cheque y el dinero desaparece. Eso no es un pago, es un botín».

Chris Rock explains the truth about tax withholding.#TaxDay pic.twitter.com/t3diRwthzr — FEE (@feeonline) April 18, 2022

Pero debido a las retenciones, la mayoría de los contribuyentes no se dan cuenta del todo de que son víctimas de una «jota» (un robo). Los gansos no sienten del todo cómo les arrancan las plumas, así que no se dan cuenta de que los están desplumando.

Pero nosotros sí. Especialmente en época de impuestos, deberíamos recordarlo y silbar más al respecto.

Esta nota fue publicada inicialmente en FEE.org

Hannah Frankman es entrenadora de desarrollo profesional e instructora de cursos. Trabaja como asesora en Praxis e instructora en The Objective Standard Institute. Puedes encontrar su trabajo en hannahfrankman.com .