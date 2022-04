Nota del editor: Esta es una versión de un artículo publicado en Out of Frame Weekly, un boletín electrónico sobre la intersección del arte, la cultura y las ideas. Suscríbete aquí para recibirlo en su bandeja de entrada todos los viernes].

Elon Musk, consejero delegado de Tesla, se convirtió el lunes en el mayor accionista de Twitter tras comprar el 9,2 % de sus acciones. El anuncio de Musk de que traería grandes cambios hizo que se especulara con que ampliaría la libertad de expresión en la plataforma, ya que ha criticado las políticas de Twitter en ese sentido.

Looking forward to working with Parag & Twitter board to make significant improvements to Twitter in coming months! — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

Sin embargo, Musk aceptó un puesto en el consejo de administración de Twitter al día siguiente, y los miembros del consejo no tienen voz en las políticas de moderación de contenidos de Twitter, según Reuters. El fundador de PayPal también tendrá prohibido poseer más del 14,9 por ciento de las acciones de Twitter mientras forme parte de su consejo, lo que significa que no podrá comprar la compañía de medios sociales en su totalidad hasta después de que expire su mandato en 2024.

Por lo tanto, no está claro si Musk limitará la censura de Twitter.

En cualquier caso, algunos reaccionaron a la inversión de Musk de forma partidista, preocupándose de que la influencia del multimillonario en Twitter pueda ser peligrosa. Un análisis en The Washington Post afirmaba (mediante vagas afirmaciones) que su participación en Twitter «podría ser una mala noticia para la libertad de expresión». El comentarista político y secretario de Trabajo de la época de Bill Clinton, Robert Reich, tuiteó: «¿Qué podría ir mal con un oligarca determinando lo que constituye la libertad de expresión?». Uno se pregunta si Reich y el Washington Post habrían expresado preocupaciones similares sobre los «oligarcas» que restringen la expresión en línea si un titán de la tecnología que compartiera sus creencias políticas hubiera comprado la participación.

What could possibly go wrong with an oligarch determining what constitutes free speech? — Robert Reich (@RBReich) April 4, 2022

La cuestión es que los multimillonarios deberían ser los que determinen lo que constituye la libertad de expresión, al menos en las plataformas que financian y poseen. Las empresas de redes sociales se construyen con capital privado, y si alguien quiere cambiar la forma en que se gestionan esas plataformas, debería tomar el control a través del libre mercado.

No es fácil hacerlo, y el cambio no siempre se produce de forma perfecta o rápida, pero es preferible que este poder se reparta entre los empresarios ricos porque se enfrentan a la competencia de unos y otros, y evita que el poder se concentre en el Estado, el mayor y más irresponsable monopolio. (Citando a Musk, «el gobierno es simplemente la mayor corporación, con el monopolio de la violencia y donde no tienes ningún recurso»).

La razón por la que el sector privado es preferible al gobierno en este caso es que tiene mayores incentivos para hacer lo que los consumidores quieren. Como dijo el famoso economista Ludwig von Mises en Politica Económica: Pensamientos para hoy y mañana, un empresario «no reina sobre un territorio conquistado, independiente del mercado, independiente de sus clientes. […] Este ‘rey’ debe mantenerse en la gracia de sus súbditos, los consumidores; pierde su ‘reino’ tan pronto como deja de estar en posición de dar a sus clientes un mejor servicio y proporcionarlo a menor costo que otros con los que debe competir».

Los políticos, por su parte, responden ante el público a través de unas elecciones que pueden tardar años en celebrarse, en las que los candidatos hacen notoriamente promesas que no cumplirán o no pueden cumplir, y en las que los votantes pueden o no tener el incentivo de entender las numerosas políticas en cuestión. Los burócratas son aún menos responsables, ya que muchos de ellos permanecen en sus cargos durante décadas y nunca tienen que enfrentarse a los votantes.

Las personas que defienden la regulación gubernamental de las redes sociales (ya sea que piensen que censura demasiado o demasiado poco) pueden responder: «No hay que ser el hombre más rico del mundo para influir en las políticas de las redes sociales».

Pero esto se reduce a una condena del hecho de que haya altos cargos de poder en la cima de las empresas de las redes sociales. Sin embargo, no está claro qué haría más accesible este poder, mientras existan estas plataformas. Asumir que «el pueblo» estaría esencialmente al mando en la medida en que el gobierno controle las empresas de redes sociales es ignorar los hechos de la economía de elección pública: Que los políticos y los burócratas actúan en su propio interés, que no está necesariamente alineado con el de sus ciudadanos. Hacer que las empresas sean «responsables» ante el gobierno las hace menos responsables ante la gente común porque les obliga a seguir los mandatos del gobierno en lugar de la voluntad de los consumidores.

Es bastante contradictorio argumentar en contra del poder concentrado si su solución es dar más poder al gobierno. Que el Estado regule la libertad de expresión en línea es más peligroso que que Elon Musk o Mark Zuckerberg la controlen, dado que el Estado es el motivo de gran parte de la censura en línea que vemos hoy en día.

Matt Hampton es el asociado de marketing digital de la Fundación para la Educación Económica.