Los progresistas llevan mucho tiempo lamentando la diferencia en riquezas entre los ricos y la clase media. «Es injusto que los multimillonarios tengan tanto cuando el ciudadano promedio lucha por llegar al fin de mes».

La solución que proponen es un gasto masivo en bienestares sociales, financiado con el aumento de los impuestos a los ricos. Esta redistribución de la riqueza en nombre de la equidad y el bien público trataría de elevar el nivel de vida de la clase baja y media.

Esto podría sonar bien a primera vista, incluso norteamericano. Después de todo, ¿No dice la Declaración de Independencia que todos los hombres son creados iguales? Si queremos ser buenas personas, ¿no deberíamos luchar por la equidad?

PUBLICIDAD

Pero esa no era la clase de igualdad a la que se referían nuestros Padres Fundadores. «Todos los hombres han sido creados iguales» se refiere a la igualdad de oportunidades, no a la igualdad de resultados y ciertamente no a la igualdad de riqueza.

Los Padres Fundadores eran liberales clásicos y la formación de Estados Unidos fue una revolución contra una época de privilegios aristocráticos para una élite reducida y de servidumbre para las masas.

En palabras del economista Ludwig von Mises «Hace doscientos años, antes de la llegada del capitalismo, el estatus social de un hombre era fijo desde el principio hasta el final de su vida; lo heredaba de sus antepasados y nunca cambiaba. Si nacía pobre, seguía siendo pobre, y si nacía rico -un señor o un duque- conservaba su ducado y los bienes que lo acompañaban durante el resto de su vida».

Este antiguo orden era un mundo de opciones forzadas. Las leyes determinaban lo que podías comprar, con quién podías comerciar, dónde podías vivir y qué profesión podías ejercer. Se estaba atrapado en una vida de esclavitud a la tierra y pobreza absoluta, a menos que se fuera un aristócrata hereditario, con tierras, riqueza y poder. Los plebeyos no tenían la oportunidad de ascender a un puesto más alto y pocas oportunidades de ganar riqueza, excepto a través de mecenas bien conectados.

Cada avance en la sociedad fue creado para beneficiar a los aristócratas, señaló Mises. «En cuanto a la fabricación, las primitivas industrias de transformación de aquellos días existían casi exclusivamente en beneficio de los ricos», escribió en Economic Policy: Pensamientos para hoy y mañana. «La mayoría de la gente (el noventa por ciento o más de la población europea) trabajaba la tierra y no entraba en contacto con las industrias de transformación orientadas a la ciudad».

Este sistema —una reliquia del feudalismo que había prevalecido en la mayor parte de Europa durante cientos de años— era precisamente el orden social que los revolucionarios clásicos pretendían derrocar, señaló Mises.

Querían abolir los privilegios aristocráticos, la servidumbre y las restricciones comerciales, y construir un mundo en el que los individuos pudieran ser libres de perseguir las oportunidades sin importar dónde o de quién habían nacido.

Thomas Jefferson dijo del supuesto «orden natural» que condenaba a los pobres a su pobreza «la masa de la humanidad no ha nacido con sillas de montar en sus espaldas, ni unos pocos favorecidos con botas y espuelas, listos para montarlos legítimamente…».

Esta extensión de los privilegios legales a todos era lo que los fundadores entendían por igualdad: que cualquiera debía ser libre de poseer tierras, dejarlas, entrar en cualquier profesión o realizar cualquier oficio. Querían un mundo con igualdad de oportunidades, de acceso y de derechos.

Los Padres Fundadores lograron en gran medida derrocar este viejo orden y los resultados fueron milagrosos. La aristocracia fue sustituida por la meritocracia y el mundo se abrió. El individuo común era libre de mejorar su fortuna mediante el trabajo duro y el servicio a los demás. Aquellos que fueron capaces de crear algo por lo que otros querían pagar se hicieron ricos y a diferencia de la antigua aristocracia, se enriquecieron sirviendo y creando valor para la gente que les rodeaba, no esclavizándola y sometiéndola. Cuando sus inversiones e innovaciones dieron sus frutos, estos prósperos individuos contrataron a otros, abrieron negocios, pagaron salarios y así elevaron el nivel de vida de quienes trabajaban a su cargo.

Este ciclo productivo de inversión y creación de riqueza es lo que ha impulsado el rápido aumento del nivel de vida de las masas desde la llegada de la revolución industrial. Cuando observamos los índices de pobreza —una medida mucho más importante del progreso de la sociedad que los valores extremos de la riqueza— vemos que han caído en picada. La pobreza extrema (menos de 1,25 dólares al día, ajustada al poder adquisitivo) se redujo en un 80 % en todo el mundo y es tan baja en Estados Unidos que ni siquiera se puede medir. Los «pobres» modernos disfrutan de plomería, agua potable, abundancia de alimentos, ropa, lujos y dispositivos que los dandis más ricos de la época de Jefferson no podrían haber imaginado poseer.

Ya tenemos la misma cosa que los progresistas de hoy dicen que quieren lograr mediante la redistribución: el aumento de la prosperidad de las masas.

PUBLICIDAD

Esa creciente prosperidad no se produjo mediante el paternalismo con bienestares o las políticas que garantizaban la igualdad de resultados. La abundancia se produjo gracias a la revolución contra las restricciones que mantenían a la gente en la desigualdad, lo que liberó a los individuos para que cooperaran en la mejora de las cosas para ellos mismos y, al hacerlo, para los demás.

Los mismos mecanismos que generaron esta gran prosperidad —inversión, innovación, trabajo duro, creación de valor— se ven en realidad socavados por muchas propuestas políticas para abordar la pobreza. ¿Cuál es el incentivo para invertir e innovar si lo que se gana se le da a otro? ¿Cuál es el incentivo para aportar valor económico a tu comunidad, si el gobierno te va a dar algo «gratis»? La redistribución perjudica a las mismas personas a las que se supone que debe ayudar, al frenar el motor económico que nos ha sacado a todos de la pobreza.

Si realmente queremos elevar el nivel de vida de las masas, debemos promover la igualdad de oportunidades —el derecho de todos a innovar y enriquecerse— y no dedicar nuestro tiempo a vigilar la igualdad de resultados.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Hannah Frankman es entrenadora de desarrollo profesional e instructora de cursos. Trabaja como asesora en Praxis e instructora en The Objective Standard Institute. Puedes encontrar su trabajo en hannahfrankman.com .