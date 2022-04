Los altos precios de la gasolina y la inflación desbocada de los precios en general están en la mente de muchos estadounidenses en este momento.

Como resultado, los políticos progresistas se sienten presionados para explicar por qué la impresión de dinero y el gasto deficitario del gobierno federal no son los culpables. Y si la última propuesta radical de Bernie Sanders sirve de algo, algunos de ellos se están desesperando bastante.

El senador de Vermont acaba de presentar una propuesta de impuestos de 95 % —sí, 95%— sobre las ganancias de las empresas por encima de sus niveles prepandémicos. Esto forma parte de su intento de culpar a la avaricia corporativa y a la «manipulación de precios» por la inflación.

«El pueblo estadounidense está harto de ser estafado por las corporaciones que obtienen ganancias récord, mientras las familias trabajadoras pagan precios absurdos por la gasolina, el alquiler y los alimentos», dijo Sanders en un tuit junto a la noticia. «Ha llegado el momento de que el Congreso trabaje por las familias trabajadoras y exija que las grandes corporaciones paguen su parte justa».

The American people are sick and tired of being ripped-off by corporations making record profits, while working families pay absurd prices for gas, rent and food. The time has come for Congress to work for working families and demand that big corporations pay their fair share. https://t.co/ohPKaKfeCY

Estos son algunos de los detalles del plan del senador.

«Las empresas pagarían el actual tipo del impuesto de sociedades del 21 % sobre los beneficios hasta las cantidades que registraron antes de la pandemia, y luego tendrían que pagar un tipo del 95% por los beneficios que superen esos niveles», explica Bloomberg. «El impuesto total tiene un tope del 75 % de los ingresos de una empresa en un solo año. El gravamen sólo se aplicaría a las corporaciones con al menos 500 millones de dólares de ingresos anuales».

He aquí tres grandes problemas de esta propuesta radical y equivocada.

La avaricia de las empresas y el «abuso de los precios» no son, de hecho, las razones que subyacen a la actual subida de precios que está afectando tan duramente a los estadounidenses. Como señaló el economista Brian Riedl, las compañías petroleras, por ejemplo, no son menos «codiciosas» o «buscan beneficios» hoy que en mayo de 2020, cuando los precios de la gasolina cayeron por debajo de 2 dólares/galón.

¿Se sentían súper generosos entonces y extra codiciosos este año? Por supuesto que no.

Whether it's @BernieSanders making it or @TheJuanWilliams, the argument that 'corporate greed' is to blame for high gas prices is silly & has no basis in economics.

Clip from me on w/ @KennedyNation @FoxBusiness: pic.twitter.com/45FmL5lEzb

— Brad Polumbo 🇺🇸⚽️ 🏳️‍🌈 (@brad_polumbo) February 17, 2022