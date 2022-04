He aquí una idea: empecemos a abordar el cambio climático poniendo fin a las políticas gubernamentales que lo empeoran. Deroguemos las leyes y reglamentos que obligan a las personas y a las empresas a actuar de forma ineficiente, desperdiciando energía y produciendo emisiones innecesarias. Dejemos de crear incentivos perversos penalizando a las empresas eficientes, subvencionando a las ineficientes y empujando la producción a países que producen más contaminación por cada artículo producido. Acabar con estas políticas destructivas mejorará tanto nuestro medio ambiente como nuestra economía.

1. Acabar con las políticas de «Emitir más en otro lugar»

El lema de los ecologistas «Piensa globalmente, actúa localmente» es totalmente apropiado para la cuestión del dióxido de carbono antropogénico (CO2). Las emisiones en cualquier lugar afectan al clima en todas partes. Las políticas que, en lugar de reducir las emisiones, se limitan a trasladarlas a otros países no consiguen nada.

Las normas, impuestos y aranceles nacionales destinados a reducir el calentamiento global pueden tener el efecto no deseado de aumentar el costo de la producción nacional hasta el punto de que las empresas deslocalicen sus operaciones. Del mismo modo, el aumento de los costos de la energía en este país desplazará la industria de alto consumo energético de Estados Unidos a lugares como México, China e India. En el mejor de los casos, estas políticas se limitan a trasladar las emisiones a otro lugar, y en el peor las aumentan.

Desplazar la producción de bienes y recursos de países con economías eficientes a naciones menos eficientes hace más daño que bien. Fabricar un aparato con 10 BTU de energía en Estados Unidos es mejor para el planeta que fabricar el mismo aparato en China con 40 BTU. Producir un barril de petróleo aquí es mejor para el planeta que producirlo en Rusia, Venezuela o Irán, países que han demostrado no querer o no poder proteger al medio ambiente.

2. Admitir que los combustibles fósiles son necesarios, por ahora

La Agencia de Información Energética (EIA) del gobierno federal proyecta que las necesidades energéticas de la nación seguirán creciendo durante al menos los próximos treinta años, y que «el petróleo y el gas natural seguirán siendo las fuentes de energía más consumidas en Estados Unidos hasta 2050». Una de las razones es que las turbinas de gas son el único respaldo práctico para las turbinas eólicas y los paneles solares que el gobierno ha determinado que sustituirán a las centrales eléctricas tradicionales.

Como el sol no siempre brilla y el viento no siempre sopla, es necesario un respaldo. En la actualidad, el almacenamiento de baterías no puede abastecer a una ciudad más que unas pocas horas. Eso deja a las centrales de bombeo y a las turbinas de gas natural como las únicas fuentes de energía de reserva que pueden entrar en funcionamiento lo suficientemente rápido como para estabilizar la red cuando el viento y la energía solar fallan. Sin embargo, las plantas de almacenamiento por bombeo, que bombean agua a los embalses en momentos de baja demanda energética y luego la liberan a través de turbinas en momentos de máxima demanda, están limitadas por la geografía y por los ecologistas que se oponen a la construcción de nuevos embalses.

Por lo tanto, imponer la energía eólica y solar significa imponer el gas natural. Sin un respaldo fiable, los propietarios de viviendas y las empresas trasladarán o instalarán sus propios generadores. Quemar gasolina, gasóleo y gas natural en cientos de miles de hogares y empresas de todo el país no contribuirá a reducir las emisiones de CO2.

Dado que las centrales de gas natural son esenciales -por imposición del gobierno-, la infraestructura necesaria para abastecerlas también lo es. Esto incluye la producción, el refinado y el transporte.

El informe de la EIA también predice que «el sector del transporte consumirá la mayor parte de los combustibles [petrolíferos y otros líquidos], en particular la gasolina y el gasóleo» hasta 2050. Los vehículos eléctricos representan actualmente menos del 5% del mercado automovilístico mundial y alrededor del 4 % del estadounidense. Aunque es posible que algún día sustituyan a los carros de gasolina y diésel en un número significativo, ese día aún no ha llegado.

3. Acabar con las políticas de «producir en otro sitio

La Administración Biden está empeñada en cerrar la producción de gas natural y petróleo en Estados Unidos mientras, al mismo tiempo, pide a otros países como Arabia Saudí, Venezuela e Irán que aumenten su producción. Pero quemar gas natural iraní o venezolano en lugar de gas estadounidense no reduce las emisiones.

La Administración acusa a las compañías petroleras nacionales de aumentar avariciosamente el precio de la gasolina (en un momento de inflación general, en el que todos los precios están subiendo), al tiempo que expresa su sorpresa por el hecho de que esas mismas corporaciones avariciosas no aprovechen los precios más altos y produzcan más petróleo. Pero, ¿por qué una empresa petrolera invertiría millones de dólares para ampliar sus operaciones cuando Biden está prometiendo cerrar la producción una vez que haya resuelto sus problemas políticos inmediatos causados por el aumento de los precios? 3. ¿Por qué, después de que los demócratas hayan propuesto gravar los beneficios de las compañías petroleras, alguien invertiría en empresas que están destinadas a la extinción?

4. Acabar con las restricciones a los oleoductos

Cuando el presidente Biden acabó con el oleoducto Keystone en su primer día en el cargo, el City Journal señaló:

La victoria simbólica de la cancelación del oleoducto no tendrá ningún efecto medible en la descarbonización de la economía estadounidense. La inoportuna desaparición de Keystone no cambiará el ritmo de nuestro consumo nacional de combustibles fósiles; en cambio, los consumidores estadounidenses simplemente se verán obligados a comprar más petróleo de países como Arabia Saudí, Rusia y Venezuela. Se importará más gas por avión o por barco en lugar de por un oleoducto de emisiones netas cero, y además pagaremos más por él en el surtidor.

Los oleoductos son la forma más segura y eficiente de transportar el gas natural, el petróleo y los productos líquidos del petróleo. Obligar a transportar el petróleo y el gas por barco, ferrocarril o camión no tiene mucho sentido desde el punto de vista económico o ecológico.

Bajo el mandato del gobernador Andrew Cuomo, el estado de Nueva York prohibió la fracturación hidráulica del gas natural y obstaculizó la construcción de nuevos gasoductos. Como resultado, el estado ha tenido que generar más electricidad con fuel oil, que produce más CO2 y contaminación que el gas natural, y el estado también ha tenido que importar gas natural de Rusia y Trinidad y Tobago.

«En 2016», según el Wall Street Journal, «los funcionarios de Massachusetts y New Hampshire bloquearon la financiación del oleoducto Access Northeast Pipeline, de 3.000 millones de dólares, que habría suministrado combustible de forma fiable a tres estados de Nueva Inglaterra». En consecuencia, un buque cisterna navegó en el puerto de Boston en 2018 con GNL (gas natural licuado) ruso.

5. Derogar la Ley Jones

La Ley de la Marina Mercante de 1920 (la «Ley Jones») prohíbe el transporte de mercancías entre puertos estadounidenses en buques que no sean de construcción, propiedad, registro y tripulación estadounidense. La huella de carbono de la Ley es enorme porque nos impide aprovechar la auténtica cinta transportadora de barcos con bandera extranjera que circulan por la nación y frecuentan los puertos estadounidenses. Un barco japonés, por ejemplo, que deja sus mercancías en, digamos, Seattle, no puede recogerlas allí y entregarlas en San Francisco o Los Ángeles.

Dado que actualmente hay menos de cien buques de carga que cumplen la Ley Jones, muchos productos estadounidenses deben enviarse por ferrocarril, camión o avión, aunque podrían transportarse de forma mucho más eficiente —y con muchas menos emisiones de CO2— por mar.

La Ley también aumenta el coste de la compra de productos nacionales por parte de los estadounidenses al aumentar el coste de su transporte. Como resultado, los estadounidenses se ven obligados a importar más productos extranjeros de lo que harían en caso contrario, produciendo más CO2 en el proceso. Además, actualmente no hay buques de transporte de GNL que cumplan la Ley Jones. En consecuencia, Puerto Rico compra gas natural a Rusia en lugar de a Texas o Luisiana. Del mismo modo, las prohibiciones de nuevos gasoductos han obligado a estados como Massachusetts y Nueva York a transportar el gas natural por barco en lugar de comprarlo a Pensilvania. Y, debido a la Ley Jones, deben comprar su gas, no a Estados Unidos, sino a países como Rusia, Francia, Argelia y Noruega.

6. Permitir el transporte de GNL por ferrocarril

Después de los oleoductos y los barcos, la forma más segura, eficiente y menos contaminante de transportar productos petrolíferos es el ferrocarril. Sin embargo, para acabar con cualquier opción que no sea mantener el gas en el suelo, la Administración Biden suspendió la autorización para el transporte de GNL en vagones cisterna.

7. Dejar de bloquear los préstamos a la industria petrolera

En septiembre de 2021, el presidente Biden nombró a Saule Omarova para dirigir la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC). Omarova apoyó una «Autoridad Nacional de Inversiones» (NIA) que, en sus palabras, sería responsable de «idear, financiar y ejecutar una estrategia nacional de desarrollo económico y reconstrucción a largo plazo.» Los bancos, bajo el control de la AIN, dirigirían las inversiones de capital hacia tecnologías e inversiones políticamente aprobadas y las alejarían de las industrias, como el petróleo, que no gozan de buena reputación.

En enero de 2022, no disuadido por su anterior fracaso, Biden nombró a Sarah Bloom Raskin, defensora de la regulación bancaria relacionada con el clima, para la Junta de la Reserva Federal.

La estrategia actual para enfrentar al cambio climático —utilizar la energía eólica y solar— requiere turbinas alimentadas con gas natural como respaldo. Sin embargo, la administración actual está haciendo todo lo posible para cortocircuitar la estrategia bloqueando la producción y el transporte nacional de gas natural y privando a la industria de capital.

Nos estamos quedando rápidamente con la única opción de importar gas natural de Arabia Saudí, Venezuela, Rusia e Irán, países que no necesariamente nos desean lo mejor. Putin está amenazando a Europa con cortes de gas para obligarla a consentir su toma de posesión de Ucrania. Realmente queremos someternos al mismo tipo de extorsión?

8. Acabar con los mandatos del etanol

La tala de bosques en Estados Unidos y de selvas tropicales en el Amazonas para cultivar biocombustibles no es ecológica. Esta noción de sentido común está respaldada por investigaciones realizadas en 2007-2008, 2014 y ahora en 2022. En febrero de este año, la Academia Nacional de Ciencias publicó un estudio que encontró que el etanol a base de maíz es «probablemente al menos un 24 % más intensivo en carbono que la gasolina debido a las emisiones resultantes de los cambios en el uso de la tierra para cultivar maíz, junto con el procesamiento y la combustión».

Conclusión

Las propuestas de este artículo para reducir las emisiones nacionales de CO2 son, ciertamente, sólo una gota en el océano. Mientras que Estados Unidos emite alrededor del 11 % del CO2 mundial, China emite el 27 %, superando a todas las demás naciones desarrolladas juntas. Además, las emisiones de Asia y África están creciendo rápidamente. Sin embargo, aunque nuestros líderes políticos no quieren o no pueden eliminar las leyes y reglamentos nacionales que disminuyen la eficiencia y aumentan las emisiones, nos aseguran con confianza que pueden superar los problemas económicos y políticos mundiales y elaborar acuerdos internacionales que aborden el calentamiento global.

No soy ni un negador del cambio climático ni un escéptico. El cambio climático es real y debemos abordarlo. Pero soy escéptico en cuanto a que los legisladores que no pueden o no quieren derogar la legislación que contribuye al problema vayan a aportar soluciones reales.

Este articulo fue publicado inicialmente en FEE.org

Richard Fulmer trabajó como ingeniero y analista de sistemas, y ahora está jubilado y es escritor independiente.