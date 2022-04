Este año trae consigo una perspectiva totalmente nueva del trabajo. La última década ha erosionado la cultura del traje y la corbata, y la pandemia del COVID-19 ha acelerado cambios revolucionarios en las corporaciones norteamericanas. La cultura de las startups sigue dominando, y los Millennials y los Zoomers (Gen Zers) se han convertido en la fuerza de trabajo predominante a medida que los Boomers se jubilan en masa. Desde la desaparición de los cubículos de trabajo hasta los puestos de trabajo cada vez más remotos, todo ha cambiado.

Sin embargo, algo que no ha cambiado es el comportamiento humano. Ante los retos, la gente resolverá los problemas y hará las cosas.

Esto demuestra que no sólo las cosas seguirán mejorando, sino también que la automatización no devorará los puestos de trabajo, como muchos temen. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático abrirán nuevas oportunidades a medida que la mano de obra crezca y cambie.

PUBLICIDAD

En este artículo, veremos algunas de las predicciones más plausibles sobre las tendencias del mercado laboral y cómo seguirán cambiando las cosas.

1. La gran renuncia

El cambio más arrollador y continuo que está experimentando la gente es la llamada «Gran Renuncia». Según las encuestas, el 44 % de los empleados son «buscadores de empleo«. Esto significa que casi la mitad de los empleados están buscando un nuevo trabajo o planean hacerlo pronto. Las tasas de desempleo se dispararon al principio de la pandemia, cuando se cerraron muchas empresas. De forma aparentemente arbitraria, muchas personas se encontraron sin trabajo dependiendo de si eran declaradas «esenciales» o no.

El aumento de los salarios, la inflación y la flexibilización del trabajo son las razones por las cuales la gente busca hoy nuevos empleos. Tampoco hay señales de que esto vaya a disminuir: 4.3 millones de personas dejaron su trabajo en enero. En 2021, casi 48 millones de personas renunciarán.

PUBLICIDAD

La Gran Renuncia puede considerarse el resultado de muchos factores que se unen y se manifiestan en la mano de obra mundial. Como no muestra signos de detenerse, la Gran Dimisión puede convertirse en el nuevo estándar de los trabajadores que dejan sus trabajos cuando les apetece.

2. Los trabajadores buscarán más libertad

La Gran Renuncia está impulsada por el siguiente factor. Los trabajadores quieren más libertad e independencia. Muchos puestos de trabajo se volvieron remotos durante la pandemia y los trabajadores esperan ahora que eso continúe.

El aumento de la flexibilidad de los horarios de trabajo significa que los empleados con espíritu emprendedor pueden crear un negocio y empezar a generar flujo de caja, o bien, coger un trabajo secundario para obtener ingresos extra.

Crear un negocio es una buena manera de que los trabajadores abandonen la rutina de 9 a 5 y eviten la temida vuelta a la oficina. Volver a la oficina puede significar menos tiempo de calidad en casa, más tiempo en los desplazamientos y más tiempo enriqueciendo a otros. Los trabajadores quieren evitar pasar horas en el auto, cuando podrían pasar tiempo de calidad con sus amigos y su familia.

Para los empresarios, ya está escrito en la pared. Para retener el talento, tendrán que encontrar formas de darle a los empleados más libertad y mayor independencia.

3. La automatización y la tecnología dominarán

Otro factor que está cambiando el panorama es una mayor automatización y una mayor adopción de la tecnología. La automatización y la adopción de la tecnología no sólo significan que más personas utilizan calendarios digitales. También significa que los empleados están aprovechando la inteligencia artificial, las redes neuronales y los microservicios web para ayudarles a realizar su trabajo. La llegada de Internet solía llamarse la era de la información, y hoy, más que nunca, esto es cierto.

Muchas empresas adquieren, procesan, almacenan y venden enormes cantidades de información. También han aparecido nuevas oportunidades para los trabajadores más formados en estas áreas de base tecnológica. Los trabajadores con experiencia en lenguajes de programación orientados a objetos son cada vez más demandados. Hoy en día, hay títulos de trabajo y campos que ni siquiera existían hace 30 años.

Los trabajadores de hoy necesitan entender los datos y las tecnologías disponibles para aprovechar las estadísticas para una empresa. A medida que la computación en la nube y el trabajo a distancia se vuelven más comunes, estas tecnologías sólo se volverán más importantes para que los empleados las entiendan.

4. Aumento de la demanda de beneficios

Otra tendencia que se puede esperar que continúe es que los empleados quieren mayores beneficios y seguridad de ingresos. Una buena forma de garantizar la seguridad de los ingresos es el seguro de vida. Por ejemplo, el seguro de vida tiene una media de entre 15 y 100 dólares al mes en Canadá. Del mismo modo, un varón sano puede esperar 21 dólares al mes en gastos en los Estados Unidos. Sin embargo, con una inflación que se acerca al 8%, cada vez son más los empleados que buscan trabajos que les garanticen unos ingresos suficientes para cubrir sus años de jubilación.

Más beneficios no sólo significa planes de jubilación. También puede significar prestaciones sanitarias y un mejor trato en general. Por ejemplo, los malos ambientes de trabajo han sido uno de los principales factores que han impulsado la sindicalización de las tiendas *Starbucks en todo el país. De cualquier manera, los empleadores pueden esperar que los empleados exijan más.

5. Esperar más cambios de trabajo

No es sólo que los trabajadores busquen trabajo en grandes cantidades, sino que muchos de ellos no se quedan incluso después de ser contratados. Una de las principales razones por las que la gente cambia de trabajo es que no obtienen los beneficios, el entorno laboral o el salario que desean. A medida que los «zoomers» y los «millennials» acumulan experiencia laboral, suelen descubrir que las empresas están dispuestas a pagarles más por su talento.

La conversación también está cambiando. Antes era tabú hablar de tu sueldo, pero ahora cada vez más gente recurre a TikTok para hablar de lo que gana. Las empresas ya no pueden engañar a los empleados para que se queden en un trabajo sin futuro cuando la información sobre el salario, el estilo de vida y el ambiente de trabajo está disponible públicamente.

6. Los «side hustles» se convertirán en la norma

Muchas personas también están recurriendo a fuentes de ingresos alternativas. Por ejemplo, la compra y venta de criptomonedas es una gran forma de ganar dinero adicional a la que muchas personas recurren. Otros han aprovechado su tiempo libre para construir sitios web de comercio electrónico, aprovechando las redes sociales. Incluso trabajos como conducir para Uber o Lyft ofrecen beneficios y dan a los empleados más libertad que los empleos tradicionales. La llamada «Gig Economy» ha llegado para quedarse y cada vez más personas encuentran formas de complementar sus ingresos.

7. La defensa de las empresas seguirá creciendo

El cambio social también es clave. Los empleados y la sociedad en general están exigiendo que las empresas sean responsables de cómo su comportamiento impacta al mundo. Por ejemplo, los trabajadores de Disney empezaron a planear una huelga masiva en respuesta a los supuestos fallos de la empresa a la hora de apoyar un entorno de trabajo inclusivo para las personas que se identifican como LGBTQIA+. Otras empresas se han encontrado en el centro de la polémica por invertir en combustibles fósiles y fuentes de energía no ecológicas.

Los gobiernos también están poniendo los pies en el fuego a las empresas. Recientemente se anunció que la SEC había propuesto nuevas normas de divulgación sobre el clima que obligarían a informar a los inversionistas sobre su huella de carbono. Si la gente está de acuerdo con estos cambios o no, una cosa es segura: la exigencia de cambio social a las empresas sólo va a continuar.

Conclusión: estamos viviendo un cambio histórico

A fin de cuentas, los trabajadores son los que exigen hoy en día. Las encuestas muestran que los empleados tienen más poder de negociación que nunca antes. Con un mayor número de personas que exigen entornos de trabajo flexibles y mejores salarios, y con la automatización y la tecnología dominando casi todos los campos, no es de extrañar que los empleados cambien de trabajo. A medida que los *Boomers sigan jubilándose, es seguro que habrá más cambios en el horizonte a medida que los Millennials y los Zoomers se conviertan en la fuerza de trabajo dominante en el país.