Observaciones sobre las causas de la decadencia de la antigua civilización

El conocimiento de los efectos de la interferencia del gobierno en los precios del mercado nos hace comprender las causas económicas de un acontecimiento histórico trascendental, la decadencia de la civilización antigua.

Se puede dejar sin decidir si es correcto o no llamar capitalismo a la organización económica del Imperio Romano. En cualquier caso, es cierto que el Imperio Romano en el siglo II, la época de los Antoninos, los «buenos» emperadores, había alcanzado un alto grado de división social del trabajo y de comercio interregional. Lo que provocó el declive del imperio y la decadencia de su civilización fue la desintegración de esta interconexión económica.

Varios centros metropolitanos, un número considerable de ciudades medianas y muchas ciudades pequeñas eran las sedes de una civilización refinada. Los habitantes de estas aglomeraciones urbanas se abastecían de alimentos y materias primas no sólo de los distritos rurales vecinos, sino también de provincias lejanas. Una parte de estas provisiones llegaba a las ciudades en forma de ingresos de sus ricos residentes que poseían propiedades terrestres. Pero una parte considerable se adquiría a cambio de que la población rural comprara los productos de las actividades de transformación de los habitantes de la ciudad. Había un amplio comercio entre las distintas regiones del vasto imperio. No sólo en las industrias de transformación, sino también en la agricultura había una tendencia a una mayor especialización. Las distintas partes del imperio ya no eran económicamente autosuficientes. Eran mutuamente interdependientes.

PUBLICIDAD

Los agresores extranjeros se limitaron a aprovechar la oportunidad que les ofrecía la debilidad interna del imperio. Desde el punto de vista militar, las tribus que invadieron el imperio en los siglos IV y V no eran más formidables que los ejércitos que las legiones habían derrotado fácilmente en épocas anteriores. Pero el imperio había cambiado. Su estructura económica y social era ya medieval.

La libertad que Roma concedía al comercio y a los intercambios siempre había sido restringida. En lo que respecta a la comercialización de cereales y otros productos de primera necesidad, estaba aún más restringida que en lo que respecta a otras mercancías. Se consideraba injusto e inmoral pedir por el grano, el aceite y el vino, los productos básicos de estas épocas, más que los precios habituales, y las autoridades municipales se apresuraron a controlar lo que consideraban un aprovechamiento. Así se impidió la evolución de un comercio mayorista eficiente de estos productos. La política de la annona, que equivalía a una nacionalización o municipalización del comercio de cereales, pretendía colmar las lagunas. Pero sus efectos fueron bastante insatisfactorios. El grano escaseaba en las aglomeraciones urbanas y los agricultores se quejaban de la falta de remuneración del cultivo. La injerencia de las autoridades alteró el ajuste de la oferta a la creciente demanda.

El enfrentamiento llegó cuando en los problemas políticos de los siglos III y IV los emperadores recurrieron a la devaluación de la moneda. Con el sistema de precios máximos, la práctica del envilecimiento paralizó por completo tanto la producción como la comercialización de los alimentos vitales y desintegró la organización económica de la sociedad. Cuanto más empeño ponían las autoridades en aplicar los precios máximos, más desesperada era la situación de las masas urbanas que dependían de la compra de alimentos. El comercio de cereales y otros productos de primera necesidad desapareció por completo.

Para no morir de hambre, la gente abandonó las ciudades, se asentó en el campo y trató de cultivar grano, aceite, vino y otras necesidades para sí misma. Por otra parte, los propietarios de las grandes fincas restringieron su exceso de producción de cereales y comenzaron a producir en sus cortijos –la villa– los productos de artesanía que necesitaban. Pues su agricultura a gran escala, que ya estaba gravemente amenazada por la ineficacia de la mano de obra esclava, perdió por completo su racionalidad cuando desapareció la posibilidad de vender a precios remunerativos. Como el propietario de la hacienda ya no podía vender en las ciudades, tampoco podía patrocinar a los artesanos urbanos. Se vio obligado a buscar un sustituto para satisfacer sus necesidades empleando a artesanos por su cuenta en su villa. Dejó de dedicarse a la agricultura a gran escala y se convirtió en un terrateniente que recibía rentas de arrendatarios o aparceros. Estos coloni eran esclavos liberados o proletarios urbanos que se instalaban en las villas y se dedicaban a labrar la tierra. Surgió una tendencia hacia el establecimiento de la autarquía de cada finca de los terratenientes. La función económica de las ciudades, del comercio, el intercambio y la artesanía urbana, se redujo. Italia y las provincias del imperio volvieron a un estado menos avanzado de la división social del trabajo. La estructura económica altamente desarrollada de la civilización antigua retrocedió a lo que hoy se conoce como la organización señorial de la Edad Media.

Los emperadores se alarmaron con ese resultado, que socavaba el poder financiero y militar de su gobierno. Pero su contrapartida fue inútil, ya que no afectó a la raíz del mal. La coacción y la coerción a las que recurrieron no pudieron invertir la tendencia a la desintegración social que, por el contrario, estaba causada precisamente por un exceso de coacción y coerción. Ningún romano era consciente de que el proceso era inducido por la interferencia del gobierno en los precios y por el envilecimiento de la moneda. Fue vano que los emperadores promulgaran leyes contra el habitante de la ciudad que «relicta civitate rus habitare maluerit». El sistema de la leiturgia, los servicios públicos que debían prestar los ciudadanos ricos, no hizo sino acelerar el retroceso de la división del trabajo. Las leyes relativas a las obligaciones especiales de los armadores, los navicularii, no lograron frenar la decadencia de la navegación, como las leyes relativas al comercio de cereales no lograron frenar la contracción del suministro de productos agrícolas de las ciudades.

La maravillosa civilización de la antigüedad pereció porque no ajustó su código moral y su sistema jurídico a las exigencias de la economía de mercado. Un orden social está condenado si las acciones que requiere su funcionamiento normal son rechazadas por las normas de la moral, son declaradas ilegales por las leyes del país y son perseguidas como criminales por los tribunales y la policía. El Imperio Romano se desmoronó porque carecía del espíritu del liberalismo y de la libre empresa. La política del intervencionismo y su corolario político, el principio del Führer, descompusieron el poderoso imperio y necesariamente siempre desintegrarán y destruirán cualquier entidad social.

PUBLICIDAD

Extraído de Human Action y publicado inicialmente en FEE.org

Ludwig von Mises (1881-1973) taught in Vienna and New York and served as a close adviser to the Foundation for Economic Education.