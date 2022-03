Si has perdido amigos o familiares por desacuerdos políticos en los últimos años, no está solo. Según un estudio realizado en 2021 por el American Enterprise Institute (AEI), 15 % de los adultos ha terminado una amistad por motivos políticos.

Muchas otras personas tienen relaciones que, aunque no se han perdido, están definitivamente colgando de un hilo gracias a las peleas políticas.

Entonces, ¿cómo puedes reconstruir tus relaciones con amigos o familiares que antes eran cercanos y que se sientan al otro lado del pasillo político? Como consejero matrimonial y relaciones durante 25 años quien ha ayudado a las parejas a bajar sus muros y pasar de la acritud a la armonía, y como antiguo escritor de artículos políticos que se las arregla para mantener relaciones estrechas con familiares y amigos de todos los lados del debate político, tenemos algunas ideas.

1er consejo: habla de valores

Las buenas relaciones se construyen sobre una base de puntos en común; es difícil tener una relación con alguien con quien no se tiene nada en común. Cuando se habla de política, hablar de valores compartidos en lugar de una posición política concreta puede ayudar a sacar a la luz estos puntos en común… y a restablecer una conexión conjunta con el otro.

Por ejemplo, digamos que tu mujer está a favor de las subvenciones a la energía solar y eólica. Tú te opones a esta medida porque crees que es injusta para los empresarios que trabajan en otras fuentes de energía (como la nuclear) que no recibirían subvenciones similares. En lugar de discutir sobre el último proyecto de ley de energía verde del presidente Biden, podría ser más útil destacar que tu oposición se basa en el valor de la equidad. Puede que tu esposa no esté de acuerdo sobre este tema en particular, pero muchas posturas liberales (querer subir los impuestos al 1 %, por ejemplo) a menudo también tienen su origen en un deseo de justicia.

Destacar este valor compartido puede ayudarles a ambos a ser conscientes de los puntos en común, e incluso a llegar a un entendimiento en torno a las posiciones políticas en las que no están de acuerdo.

Para ser justos, esto no funcionará para todos los temas. En The Righteous Mind (La mente justa), el psicólogo social Jonathan Haidt identifica seis valores básicos, o fundamentos morales, que conforman la forma en que las personas piensan sobre la política. Son los siguientes: Cuidado/Daño (querer cuidar a las personas menos favorecidas, por ejemplo), Equidad/Trampas (querer evitar el robo y las ganancias injustas), Lealtad/Traición (cuidar primero a la propia comunidad y oponerse a las personas que no la cuidan), Autoridad/Subversión (respeto por la autoridad justificada), Santidad/Degradación (un enfoque en la limpieza como componente moral, por ejemplo, «Mi cuerpo es un templo») y Libertad/Opresión (una preferencia por la libertad y una aversión a la tiranía, por la que los libertarios son famosos).

Haidt señala que la política conservadora tiende a aprovechar los seis fundamentos morales. La política liberal, por lo general, sólo recurre a tres (cuidado/daño, justicia/tratamiento y tiranía/opresión). Muchos libertarios (aunque no todos) se preocupan principalmente por uno.

¿Qué significa esto? Significa que si tu padre es liberal y tú eres muy patriota, puede que ese no sea un valor que él esté preparado para entender o empatizar con él.

Pero, fundamentalmente, Haidt señala que la mayoría de nosotros compartimos algunos valores fundamentales. La mayoría de nosotros nos preocupamos por la justicia, ya sea arremetiendo contra las ganancias «mal habidas» del 1% (liberales), criticando a los capitalistas amiguetes que se enriquecen buscando favores del Congreso (libertarios) o preocupándose por las «reinas del bienestar» que conducen cadillacs con el dinero público (conservadores). La mayoría de nosotros quiere ayudar a los pobres. Y a la mayoría de nosotros nos preocupa que la extralimitación del gobierno se convierta en tiranía, aunque los liberales, los conservadores y los libertarios tiendan a preocuparse por esa extralimitación en diferentes áreas.

2do consejo: encuentra aspectos compartidos

La buena comunicación se basa en la comprensión y la empatía con el otro, incluso cuando no estamos de acuerdo.

He aquí una forma poderosa de hacerlo: cuando tengas la tentación de hablar de por qué estás a favor o en contra de una determinada política, profundiza y habla de por qué tu posición es tan importante para ti. ¿Qué ha hecho que te importe esa posición en tu vida?

Por ejemplo, uno de los amigos de Julián no está de acuerdo con el mandato de vacunación y se niega a vacunarse contra el COVID-19. La razón es que su madre fue fuertemente alentada por su médico cuando estaba embarazada a tomar una píldora que luego se demostró que tenía terribles efectos secundarios. Si su madre hubiera seguido la recomendación del médico, la hija habría nacido muy enferma y probablemente no habría llegado a cumplir su primer año.

Esto le inculcó un profundo escepticismo ante la medicina nueva o experimental.

Explicar por qué te preocupa una determinada política puede ayudar a tu pareja/amigo/hermano/hijo/padre a empatizar con tus creencias, incluso si siguen sin estar de acuerdo. Si se hace de forma recíproca, esto puede generar comprensión y compasión en lugar de ira y desprecio.

Esta práctica también requiere humildad, porque tienes que admitir el hecho de que no has llegado a todas tus ideas a través de la razón pura y perfecta. La humildad es un poderoso antídoto contra la acritud.

3er consejo: enfócate en la humanidad compartida

Como hemos dicho, las buenas relaciones se construyen sobre una base de aspectos comunes. Lo ideal es que algunos de esos puntos en común provengan de valores y experiencias políticas compartidas. Pero si no los hay, puedes encontrar otro tipo de cosas en común en experiencias ajenas a la política.

Por ejemplo, Julian está en Nairobi sirviendo a organizaciones sin ánimo de lucro y uno de sus amigos es un partidario de Trump que da clases particulares a niños del centro de la ciudad. Cada vez que Julian tiene la tentación de ver a su amigo como un extraño debido a su postura política, se recuerda a sí mismo que en realidad tienen mucho en común fuera de la política: en este caso, comparten una pasión por tomar medidas para ayudar a las personas desfavorecidas.

Esta es una de las razones por las que esto es tan poderoso: como Geoff descubrió en su práctica de *coaching de las relaciones, el rencor partidista no surge de la nada. Suele ser un síntoma de un conflicto más profundo.

Los puntos en común entre tú y tu amigo/hermano/esposo/hijo/padre distanciado pueden formar dos por cuatro que reconstruyen la relación entre los dos sobre una base más sólida. Esto puede sanar la relación en su núcleo, en lugar de limitarse a arreglar los síntomas políticos.

Querer cambiar

Concluimos con una advertencia.

Una regla en el coaching de las relaciones es que ambas partes tienen que querer cambiar. Es decir, el dolor (percibido) del cambio tiene que ser mayor que el dolor del statu quo.

Si la otra persona no quiere arreglar los puentes, desgraciadamente hay muy poco que se pueda hacer.

Sin embargo, si ambos queréis reconstruir una relación sana y próspera, estos consejos pueden ayudaros a conseguirlo.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Julian Adorney es un ex escritor de artículos de opinión sobre política y actualmente un comercializador sin fines de lucro. Su trabajo ha aparecido en FEE, National Review, Playboy y la antología de economía de Lawrence Reed, Excuse Me, Professor .

Geoff Llaughton es un consejero de relaciones con 25 años de experiencia ayudando a parejas. Escribió el libro más vendido Construyendo una relación a prueba de conflictos, así como Construido para durar: Diseñar y mantener una relación apasionada, amorosa y duradera . Es fundador, director ejecutivo y entrenador de relaciones en https://www.theevolvingman.com/ .