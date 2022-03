En el capítulo diez de Camino a la Servidumbre, «Por qué los peores llegan a la cima», Hayek continúa advirtiendo sobre los peligros de las economías planificadas, pero con un enfoque ligeramente diferente al de los capítulos anteriores.

Entrando en un nuevo territorio, aquí vemos a Hayek no sólo identificando los problemas económicos, sino también discutiendo la naturaleza misma del poder. En concreto, aborda cómo los totalitarios son capaces de llegar al poder y coaccionar a poblaciones enteras hacia el despotismo absoluto.

Lo fascinante de las advertencias de Hayek en este capítulo es el hecho de que fueron escritas en un momento en el que el mundo intentaba desesperadamente dar sentido a lo que acababa de ocurrir en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler y el Tercer Reich estaban demasiado frescos en la mente de toda la humanidad, lo que hizo que las advertencias de Hayek fueran extraordinariamente relevantes.

PUBLICIDAD

El mundo estaba decidido a no volver a dejar que ese tipo de maldad se desatara en la civilización, pero como advirtió Hayek, no se trata simplemente de asegurarse de que la gente «buena» sea elegida para el cargo; se trata de asegurarse de que el totalitarismo sea rechazado en todos los ángulos: económico, político, social y todas las demás formas imaginables

Tres razones para ello

Los dictadores más notorios de la historia no llegaron al poder al azar. En este capítulo de su libro, Hayek explica por qué las personas más despreciables siempre acaban en el poder político y por qué, parafraseando a Lord Acton, el poder absoluto siempre corrompe absolutamente.

Hayek lo explica:

Hay tres razones principales por las que un grupo tan numeroso y fuerte con puntos de vista bastante homogéneos no suele estar formado por los mejores sino por los peores elementos de cualquier sociedad. Según nuestros criterios, los principios en los que se basaría la selección de dicho grupo serían casi totalmente negativos.

En cuanto a la primera razón, Hayek dice:

En primer lugar, es probablemente cierto que, en general, cuanto más elevada es la educación y la inteligencia de los individuos, más se diferencian sus puntos de vista y sus gustos y menos probable es que coincidan en una determinada jerarquía de valores. Es un corolario de esto que si queremos encontrar un alto grado de uniformidad y similitud de perspectivas, tenemos que descender a las regiones de menor nivel moral e intelectual donde prevalecen los instintos y gustos más primitivos y «comunes».

Y esto es precisamente lo que ocurrió en Alemania antes del surgimiento del Tercer Reich.

Continúa Hayek:

Es, por así decirlo, el mínimo denominador común es lo que une al mayor número de personas».

Después de que la economía alemana quedara diezmada tras la Primera Guerra Mundial, los problemas económicos fueron el vínculo que unió a todos los alemanes. Puede que no tuvieran nada más en común salvo este elemento, pero era lo suficientemente importante como para influir en el día a día de todos los alemanes.

Además de las dificultades económicas provocadas por la hiperinflación de la República de Weimar, el «volk» tenía otro elemento común: Todos eran alemanes. Y de ahí surgió una campaña de propaganda que aprovecharía estas pocas similitudes para unir aún más al pueblo alemán a una sola causa: El Tercer Reich.

Hablando de su segunda razón, Hayek dice:

Aquí entra en juego el segundo principio negativo de la selección: podrá obtener el apoyo de todos los dóciles y crédulos, que no tienen convicciones fuertes propias, pero que están dispuestos a aceptar un sistema de valores ya hecho si se les inculca con suficiente fuerza y frecuencia. Serán aquellos cuyas ideas vagas e imperfectamente formadas son fácilmente influenciables y cuyas pasiones y emociones son fácilmente despertadas los que engrosarán las filas del partido totalitario».

El pueblo alemán estaba agotado después de la Primera Guerra Mundial. Al igual que el resto del mundo, su economía ya había recibido los golpes fiscales asociados con los costos de la guerra a largo plazo. Querían prosperidad y la tomarían como fuese posible si eso significaba una garantía para poner comida sobre la mesa.

Pero también acababan de terminar una guerra. Las mujeres habían enviudado, se habían perdido miembros y la moral estaba por los suelos, ya que todo el mundo señalaba a Alemania con el dedo.

Cuando a Joseph Goebbels se le encomendó la tarea de manipular al pueblo alemán no sólo para que se sometiera, sino para que se volviera totalmente fanático, sabía exactamente lo que tenía que hacer: unir al pueblo en una causa común y dirigirlo hacia un fin deseado. También sabía que una buena campaña de propaganda consistía en repetir ciertos eslóganes y retórica una y otra vez hasta que se convirtieran en algo natural para el pueblo, como explica Hayek más arriba.

Utilizando una brillante campaña de propaganda que jugaba con las simpatías que sentían todos los alemanes en el ambiente posterior a la Primera Guerra Mundial, Hitler y sus seguidores fueron capaces de engañar a toda una nación.

Pero el verdadero genio maligno de la campaña de propaganda del Tercer Reich fue la utilización de un enemigo común al que toda la población podía culpar. Esto nos lleva a la tercera razón de Hayek por la que los peores llegan a la cima:

Entra el tercer y quizás más importante elemento negativo de la selección. Parece ser casi una ley de la naturaleza humana que es más fácil que la gente se ponga de acuerdo en un programa negativo -en el odio a un enemigo, en la envidia de los que están mejor- que en cualquier tarea positiva. El contraste entre el «nosotros» y el «ellos», la lucha común contra los que están fuera del grupo, parece ser un ingrediente esencial para cualquier credo que quiera unir a un grupo para la acción común. En consecuencia, siempre lo emplean quienes buscan, no sólo el apoyo a una política, sino la lealtad sin reservas de grandes masas».

El pueblo alemán estaba enfadado, cansado y frustrado con su situación. Culpar a las naciones responsables de hacer que su país pagara las reparaciones no era suficiente, ya que, en aquel momento, Alemania carecía de capacidad para hacer mucho al respecto. En su lugar, el enemigo pasó a ser cualquiera que no fuera como los demás.

No renuncies a tu poder

Aunque la detestación de Hitler por la población judía no es un secreto, no eran las únicas personas en su lista. Cualquiera que no tuviera sangre alemana corriendo por sus venas era una amenaza para la patria y debía ser eliminado.

La mayoría de la gente protestaría por ser culpable de condenar a muerte a segmentos enteros de la población, pero lo que es importante entender sobre la Alemania de la Segunda Guerra Mundial es que la mayoría de los alemanes no comprendían la magnitud de la situación.

Habían capitulado el poder porque estaban desesperados por el cambio. Pero al renunciar a ese poder, permitieron que ocurrieran atrocidades horribles y sin control. Como dice Hayek, hay «una tendencia creciente entre los hombres modernos a imaginarse éticos porque han delegado sus vicios en grupos cada vez más grandes».

Esto, en sí mismo, da en el núcleo de por qué todos los regímenes totalitarios son peligrosos. Si los individuos ceden todo su poder a una autoridad, ya no hay controles del poder. Todo lo que se pueda hacer se hará, y el pueblo, por su propia voluntad, ha permitido que esto ocurra porque los fines eran más importantes que cualquier otra cosa.

Como dice Hayek:

PUBLICIDAD

Es, aún más el resultado del hecho de que, para lograr su fin, los colectivistas deben generar poder -poder sobre los hombres ejercido por otros hombres- de una magnitud nunca antes conocida y que su éxito dependerá de la medida en que logren dicho poder. El poder, y el sistema competitivo es el único sistema diseñado para minimizar mediante la descentralización el poder ejercido por el hombre sobre el hombre».

Pocos políticos son elegidos sobre una plataforma de brutalidad de proporciones épicas. Si el pueblo alemán hubiera sabido cuáles serían los resultados finales del Tercer Reich, dudo que la mayoría hubiera cumplido. Pero siempre es más fácil hacer estas afirmaciones en retrospectiva.

Así pues, ¿cómo podemos, como individuos, hacer todo lo posible para que esto no vuelva a suceder? ¿Cómo podemos hacer todo lo posible para asegurarnos de no caer en la tentación ante la incertidumbre económica o las amenazas extranjeras? La respuesta es la vigilancia constante.

Desconfía de cualquier político que esté deseando que las masas renuncien a su poder y cuando te enfrentes a una decisión de este tipo, recuerda el credo tan comúnmente asociado al gran Ludwig von Mises, «Tu ne cede malis sed contra audentior ito«, no cedas al mal, sino procede cada vez más audazmente contra él.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Brittany es escritora de Pacific Legal Foundation. Es coanfitriona de «The Way The World Works», un podcast de Tuttle Twins para familias.