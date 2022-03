Los soldados rusos inundaron Ucrania bajo órdenes del presidente Vladímir Putin, amenazando con borrar una paz que ha existido en el continente europeo durante más de 75 años.

Los informes de noticias dicen que las ciudades fueron bombardeadas por tierra, aire y mar, y las fuerzas ucranianas estaban luchando para mantener el terreno que rodea Kiev, la capital de Ucrania, contra decenas de miles de soldados rusos.

Antes del ataque, las autoridades ucranianas tomaron medidas para ayudar a los civiles a protegerse.

«El Parlamento ucraniano votó el miércoles para aprobar en primera lectura un proyecto de ley que le da permiso a los ucranianos para llevar armas de fuego y actuar en defensa propia», informó Reuters.

La orden de emergencia de 30 días, informa National Review, «concedería a los ciudadanos el derecho a portar armas». También le permitiría al gobierno reclutar a ucranianos de entre 18 y 60 años, «añadiendo casi 200.000 soldados a la defensa del país».

Permitir que los ucranianos se armen es una medida sensata. Pero como señala Charles Cooke en NRO, «también es un poco tarde».

Aunque Ucrania tiene leyes de control de armas relativamente laxas para los estándares europeos, las estimaciones sugieren que sólo existen alrededor de 1,3 millones de armas de fuego en el país, que tiene una población de unos 43 millones. Esto disminuye las posibilidades de que los civiles ucranianos puedan ofrecer una resistencia seria, una idea que no es nada descabellada, señala Stephen Gutowski en The Reload:

En declaraciones a CNN, Nina Lvovna Khrushcheva, profesora de Asuntos Internacionales en la New School de Nueva York, también dijo que las armas pequeñas podrían ser decisivas.

«Si cada ucraniano coge un arma, los rusos no tienen una oración», dijo a John Berman. «Quiero decir que los militares pueden luchar, pero… Los ucranianos están realmente preparados hoy».

Los líderes ucranianos parecen estar de acuerdo. El gobierno tomó el jueves la inusual medida de entregar miles de armas automáticas a los civiles, tras la emisión de su orden de emergencia.

Desgraciadamente, la probabilidad de una resistencia seria es baja porque el gobierno ucraniano adoptó el derecho a portar armas muy tarde.

«La próxima vez», señala Cooke, «hay que llevar las armas antes».

CNN just accidentally learned the importance of the Second Amendment. https://t.co/OC3bzHptjp

— Young Americans for Liberty (@YALiberty) February 24, 2022