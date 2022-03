Probablemente la cuestión más importante y más controvertida a la que nos enfrentamos en la interpretación de los conceptos económicos de Adolf Hitler es la de la relación entre los elementos de economía de mercado y de economía planificada en su pensamiento.

De hecho, hasta cierto punto sólo podemos especular sobre la verdadera posición de Hitler antes de 1933 porque Hitler mantuvo sus planes en estricto secreto, principalmente para no ofender a los empresarios. En sus conversaciones con Otto Wagener, el jefe de la sección de política económica del NSDAP, Hitler subrayó la importancia de mantener sus planes económicos en secreto una y otra vez. En septiembre de 1931, por ejemplo, dijo:

«La conclusión de esto es lo que he dicho todo el tiempo, que esta idea no debe ser objeto de propaganda, ni siquiera de ningún tipo de discusión, excepto dentro del grupo de estudio más íntimo. En todo caso, sólo podrá aplicarse cuando tengamos el poder político en nuestras manos. E incluso entonces tendremos como oponentes, además de los judíos, a toda la industria privada, en particular la pesada industria, así como a los medianos y grandes terratenientes y naturalmente a los bancos».