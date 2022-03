Todos los ojos están puestos sobre Canadá. La represión de nuestro vecino del norte contra los manifestantes del «Convoy de la Libertad» en contra de los mandatos del COVID-19 sigue aumentando. El primer ministro Justin Trudeau incluso invocó a los poderes de emergencia.

Pero las cosas acaban de dar un giro inesperado.

El gobierno canadiense está tratando incluso de impedirle que la gente financie las protestas. Está utilizando los poderes de emergencia para reprimir las plataformas de crowdfunding como GoFundMe y GiveSendGo. Y ahora Trudeau está persiguiendo las donaciones en criptodivisas que se envían a algunos camioneros. El objetivo es sencillo: El gobierno quiere cortar a los manifestantes del dinero y evitar que la gente financie una causa que al gobierno no le gusta.

Si eso suena muy autoritario, es porque lo es.

Se trata de la última escalada de lo que algunos denominan «censura financiera», es decir, gobiernos que se confabulan con instituciones financieras o las presionan para aplastar a los disidentes y los discursos desfavorables. Sin embargo, el inquietante intento de Canadá puede acabar demostrando lo valioso que puede ser Bitcoin como medio para resistir la censura financiera.

«Cada intento de censura financiera es una campaña de marketing para Bitcoin», dijo recientemente en su Substack el popular influenciador de Bitcoin, Anthony Pompliano. «Bitcoin es un dinero resistente a la censura. Nadie puede impedirte que se lo envíes a otra persona. Nadie puede confiscarlo sin tu permiso. Nadie puede degradar la moneda».

¿Por qué?

Bueno, no hay ninguna autoridad o empresa centralizada que controle las criptodivisas. No hay un cuartel general de Bitcoin. Esto contrasta con algo como GoFundMe, que sí tiene una empresa de control en la que el gobierno puede apoyarse para cerrar algo.

«Si el Freedom Convoy hubiese recaudado dinero a través de una moneda resistente a la censura, nadie podría haberles quitado esos fondos», concluye Pompliano.

Sin embargo, hay una trampa. Bitcoin sólo es resistente a la censura bajo ciertas condiciones.

Si tienes tu Bitcoin a través de intercambios comunes de terceros, como Coinbase, entonces todavía hay una autoridad central que podría ser coaccionada para confiscar los fondos. Por eso ha surgido un dicho popular en la comunidad de criptodivisas en línea: «ni tus llaves, ni tu cripto».

Básicamente, debes tener un monedero no custodiado -tener tus propias «llaves»- para asegurarte de que tu Bitcoin no puede ser víctima de la censura financiera. Esto no es tan fácil o conveniente como usar un intercambio de terceros, pero los incondicionales de Bitcoin piensan que vale absolutamente la pena el esfuerzo extra.

«Si mantienes el Bitcoin de la forma correcta, es decir, asumiendo la plena propiedad, la auto custodia, tu dinero no puede ser tomado», me dijo la influenciadora de Bitcoin y autora de *Undressing Bitcoin, Layah Heilpern. «Bitcoin es resistente a la censura. Ya me han congelado los fondos porque a los bancos no les gustan las criptomonedas. Como resultado, uso mi Bitcoin para mantener mi empresa en marcha y mantener a todo el mundo pagado».

Así pues, Bitcoin ofrece a los canadienses una forma de burlar los intentos de censura financiera de su gobierno autoritario, si lo utilizan adecuadamente.

El público debería seguir de cerca estos acontecimientos. Porque si crees que el gobierno de Estados Unidos nunca haría algo similar, no estás prestando suficiente atención.

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Brad Polumbo ( @Brad_Polumbo ) es un periodista libertario-conservador y corresponsal de políticas de la Fundación para la Educación Económica.