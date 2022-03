El gobierno federal de Canadá anunció que estaba ordenando a los bancos y otras instituciones financieras a dejar de hacer negocios con los que ayudan al Convoy de la Libertad, un movimiento de protesta contra los mandatos de vacunas liderado por los camioneros que se ha convertido en la más amplia protesta contra las restricciones de COVID.

Las acciones, ordenadas por la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, después de que el primer ministro Justin Trudeau invocara la Ley de Emergencias, están diseñadas para minar los recursos de los manifestantes utilizando las leyes contra la «financiación del terrorismo«.

«Hoy les estamos notificando. Si su camión está siendo utilizado en estos bloqueos ilegales, sus cuentas corporativas serán congeladas», dijo Freeland, añadiendo que quienes ayudaron a los manifestantes también se enfrentarían a repercusiones.

El anuncio, sin embargo, puede tener una consecuencia no deseada. Las noticias dicen que los bancos de Canadá se desconectaron misteriosamente tras el anuncio de Freeland.

«Esta semana, cinco bancos de Canadá, los principales del país, se desconectaron de repente», informó TechStory. «Se enfrentaron a un gran apagón de casi cinco horas que bloqueó el acceso a sus funciones principales. Se dice que las instalaciones bancarias en línea y móviles no funcionaban, junto con el acceso a las transferencias electrónicas para los clientes».

Los bancos informaron de dificultades técnicas para procesar las transacciones.

«Actualmente estamos experimentando problemas técnicos con nuestra banca online y móvil, así como con nuestros sistemas telefónicos», tuiteó el Royal Bank of Canada. «Nuestros expertos están investigando y trabajando para solucionarlo lo más rápido posible, pero no tenemos un tiempo estimado para proporcionar en este momento».

Parece que los problemas que experimentaron los bancos se resolvieron en gran medida (aunque no del todo) al día siguiente, pero los cortes precipitaron la especulación generalizada de que Canadá estaba experimentando una corrida bancaria o que los bancos habían sido hackeados.

Freeland prometió que se desconectarían más cuentas bancarias en un esfuerzo por parte del Estado por privar a los manifestantes y a sus partidarios del acceso al efectivo y a las criptomonedas.

«Las consecuencias son reales y van a ser duras», dijo Freeland.

La falacia de las consecuencias secundarias

A pesar de los rumores de que Canadá está experimentando una carrera de pánico en los bancos, parece que hay pocas pruebas reales de ello. Sin embargo, existe una gran preocupación de que pueda producirse una, basándonos en el aumento de las búsquedas sobre las corridas bancarias.

No está claro si la gente está cerrando sus cuentas bancarias en masa, pero vale la pena señalar, como lo han hecho algunos, que el miedo a una corrida bancaria puede realmente causar una corrida bancaria (aunque la mayoría de los canadienses tendrían poco miedo de tal evento debido al seguro de depósitos). Además, no sería una sorpresa que muchos canadienses retiraran repentinamente su dinero de los principales bancos. Es una causa y efecto básicos.

«¿Cree usted», señaló una persona, «que la gente guardará su dinero en instituciones que ahora se lo pueden congelar fácilmente»?

Esto es lo que el gran escritor Henry Hazlitt, en su obra clásica La economía en una lección, llamó «la falacia de pasar por alto las consecuencias secundarias».

Después de todo, la gente pone su dinero en un banco por una razón: para mantenerlo seguro. Si los burócratas del gobierno pueden congelar repentinamente tu dinero porque diste una pequeña donación a la causa política «equivocada», se crea un incentivo obvio: saca tu dinero y ponlo en un lugar donde esté más seguro.

Por supuesto, esta no sería la consecuencia que pretendía el gobierno de Justin Trudeau, pero es muy posible que ocurra de todos modos.

«Su objetivo es una sola cosa”

Pronto sabremos si Justin Trudeau se creó inadvertidamente mayores problemas para sí mismo y para los canadienses en su esfuerzo por reprimir a los manifestantes pacíficos. ¿Y para qué? Como muchos han señalado, Trudeau está tratando de hacer cumplir los mandatos de vacunación que no sólo son moralmente injustos, sino claramente ineficaces para prevenir la propagación del COVID-19.

«No importa si tienes una o diez vacunas, te puede dar COVID», señaló el primer ministro de Ontario, Doug Ford. «Mira, el Primer Ministro se vacunó tres veces -y conozco a cientos de personas que se vacunaron tres veces- y se contagió con el COVID».

Ford no se equivoca, pero el gobierno de Trudeau da pocas muestras de retroceder.

¿Por qué iba Trudeau a seguir adoptando medidas tan draconianas incluso cuando Canadá sigue eliminando los mismos mandatos contra los que están protestando los camioneros? Como señaló una vez el economista Ludwig von Mises, al planificador central le importa una cosa por encima de todo, «la exclusiva preeminencia absoluta de su propio plan».

Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org

Jonathan Miltimore es el editor gerente de FEE.org. Sus escritos y reportajes han sido objeto de artículos en la revista TIME, The Wall Street Journal, CNN, Forbes, Fox News y Star Tribune.