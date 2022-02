En una recaudación de fondos de la «noche de las damas» en Toronto en 2013, se le preguntó a un prometedor político cuál era la administración de la nación que más admiraba en el mundo. Con una camisa azul pálida y una sonrisa, el joven líder del Partido Liberal, Justin Trudeau respondió que la China comunista.

«Hay un nivel de admiración que tengo por China porque su dictadura básica les permite dar un giro a su economía en un momento dado y decir que tenemos que ser ecológicos, que tenemos que empezar, ya sabes, a invertir en energía solar», dijo Justin Trudeau al grupo de mujeres. «Hay una flexibilidad con la que sé que [el Primer Ministro] Stephen Harper debe soñar: tener una dictadura en la que puedas hacer lo que quieras, eso me parece bastante interesante».

Los comentarios suscitaron críticas, sobre todo por parte de los canadienses que señalaron el régimen opresivo de China y los documentados abusos a los derechos humanos.

«Parece que no está bien informado», dijo un miembro de una mesa redonda a la CBC.

Sin embargo, los comentarios resultaron ser poco más que un bache en el ascenso político de Trudeau. En noviembre de 2015, Trudeau tomó posesión como vigésimo tercer primer ministro de Canadá, sucediendo a Harper.

Echando «aceite al fuego”

Los comentarios de Trudeau merecen ser analizados ya que ahora se encuentra en la mira mundial.

Recientemente, Trudeau anunció que iba a activar unos poderes de emergencia raramente utilizados en un esfuerzo por suprimir el Convoy de la Libertad, un movimiento creado originalmente para protestar contra los mandatos de vacunación de los camioneros que cruzan la frontera de EE. UU., lo cual se transformó en una protesta más amplia contra las restricciones del COVID.

«Los bloqueos están dañando nuestra economía y poniendo en peligro la seguridad pública», dijo Trudeau en una rueda de prensa. «No podemos permitir y no permitiremos que continúen las actividades ilegales y peligrosas».

Al invocar la Ley de Emergencias de Canadá -que en 1988 sustituyó a la Ley de Medidas de Guerra- Trudeau puede utilizar las fuerzas del orden federales para ayudar a los gobiernos provinciales y ampliar su búsqueda e incautación de los bienes privados que sustentan el movimiento de protesta.

«Estamos haciendo estos cambios porque sabemos que estas plataformas (de *crowdfunding) se están utilizando para apoyar bloqueos ilegales y actividades ilícitas que están dañando la economía canadiense», dijo la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, que utilizó la palabra «terrorismo» en sus comentarios.

Trudeau también dijo que tiene la intención de utilizar las fuerzas federales para apoyar a las fuerzas provinciales.

«A pesar de sus mejores esfuerzos, ahora está claro que hay serios desafíos a la capacidad de las fuerzas del orden para hacer cumplir la ley de manera efectiva», dijo.

Sin embargo, las acciones del primer ministro suscitaron las críticas de los grupos de derechos civiles, quienes acusaron a la administración de llevar a cabo acciones antidemocráticas.

«El gobierno federal no ha alcanzado el umbral necesario para invocar la Ley de Emergencias», dijo la Asociación Canadiense de Libertades Civiles. «Esta ley crea un estándar alto y claro por una buena razón: la ley le permite al gobierno eludir los procesos democráticos ordinarios. Este estándar no se ha cumplido».

Según Reuters, los primeros ministros de Quebec, Manitoba, Alberta y Saskatchewan también se manifestaron en contra del plan de Trudeau.

«Realmente no necesitamos echarle aceite al fuego», dijo el primer ministro de Quebec, François Legault.

La prueba del poder

Las acciones de Trudeau son realmente peligrosas. Sin embargo, como muestra la historia de Estados Unidos, la línea que separa una protesta pacífica de una actividad delictiva no siempre está clara.

La Fiesta del Té de Boston se recuerda con cariño como una acción patriótica en la historia de Estados Unidos, pero yo tenía un profesor en la universidad que sugería que era un acto de «terrorismo doméstico», una opinión no tan infrecuente como muchos creen. Los acontecimientos de 2020 también mostraron cómo las protestas pacíficas pueden convertirse rápidamente en algo poco pacífico (o «mayormente pacífico», un eufemismo para decir violento).

Para muchos, por desgracia, que una protesta sea legítima depende menos de los métodos que se utilicen y más de la causa que se defienda.

Estoy dispuesto a apostar que muchas personas (con razón) horrorizadas por las acciones de Trudeau apoyaron los llamados de los republicanos para que el presidente Trump desplegara el ejército estadounidense en 2020. A la inversa, me imagino que muchos de los actuales defensores de Trudeau se encontraban entre los que (con razón) se indignaban ante la idea de que el ejército estadounidense se desplegara en suelo estadounidense para sofocar las protestas, los disturbios y la violencia de los civiles.

Lo que resulta especialmente preocupante de la escalada de la crisis por parte de Trudeau es que las protestas en Canadá han sido pacíficas. Ahora bien, si «cortar» intencionadamente el tráfico es una forma legítima de protesta es una cuestión justa, ya que impedir el tráfico infringe los derechos de los demás. Pero es exagerado sugerir que se ajusta a la definición de violencia y puede ser resuelto por las autoridades locales sin declarar una emergencia nacional.

Los acontecimientos en Canadá representan algo mucho más grande que los camioneros y la economía de Canadá. Como vio Martin Luther King Jr., la protesta no violenta es una de las pocas herramientas que tiene la gente, sin poder, para resistir las injusticias de quienes lo tienen. Responder a las protestas pacíficas con más poder es perder por completo las importantes lecciones de King sobre la no violencia.

Pero en el caso de Trudeau, quizás no debería sorprendernos.

En 1989, el gobierno chino se enfrentó a su propio «bloqueo» cuando las manifestaciones lideradas por estudiantes en Pekín intentaron impedir el avance de los militares chinos en la plaza de Tiananmen. Aunque las manifestaciones eran pacíficas, el Partido Comunista Chino declaró la ley marcial y envió al Ejército Popular de Liberación, equipado con rifles, armas automáticas y tanques.

Nadie sabe con certeza cuántos murieron en la Masacre de la Plaza de Tiananmen. El gobierno chino dijo que fueron 200. Una fuente del Reino Unido estimó que fueron 10.000. Dejando de lado las víctimas mortales, lo que la mayoría de la gente recuerda es la imagen de un joven mirando fijamente a un tanque chino, cuyo conductor se negó a aplastar al valiente manifestante que tenía delante.

Justin Trudeau, sin embargo, recuerda algo más. Para él, el régimen chino representaba un sueño: «una dictadura en la que puedes hacer lo que quieras».

Los comentarios de Trudeau de 2013 no significan que vaya a aplastar a los civiles con tanques, por supuesto. Pero sí indican que no pasó el examen del poder y para los políticos no hay mayor prueba.

Jonathan Miltimore es el editor gerente de FEE.org.