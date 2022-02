A menos de nueve meses de las esperadas elecciones en Estados Unidos, no es demasiado pronto para plantearse una vieja pregunta: ¿Es racional votar?

Plantear esa pregunta a casi cualquier público evoca reacciones apasionadas tanto del lado del «sí» como del «no». En un entorno público, la mayoría de la gente adoptaría la posición afirmativa y probablemente sugeriría que el patriotismo lo exige, aunque en la práctica, muchos de ellos no se molesten en acudir a las urnas. Los de la perspectiva negativa denunciarán las opciones que se presentan a los votantes y, en ese sentido, casi siempre soy comprensivo.

En este asunto, no hay mucho término medio. Tampoco hay mucha reflexión profunda. Afortunadamente, un gran economista nacido hace 100 años -el 13 de febrero de 1922- dio al mundo la mejor y más estudiada respuesta ofrecida hasta ahora. Su nombre era Gordon Tullock. No sólo se cumple el centenario de su nacimiento, sino también el 60º aniversario del fundamental libro que escribió en 1962 junto con otro economista, James M. Buchanan.

Titulado The Calculus of Consent (El cálculo del consentimiento), se considera generalmente como la mejor y más influyente obra de ambos. Juntos, estos dos hombres fueron pioneros en la «teoría de la elección pública», es decir, la aplicación de la economía a la política.

Buchanan, quien falleció en 2013, ganó un Premio Nobel por su trabajo en este intrigante rincón del análisis social. Gordon Tullock, quien falleció en 2014, también debería haber sido honrado de esta manera. Los comités del Nobel no siempre toman las mejores decisiones, un hecho que en sí mismo merece un premio para quien descubra sus procesos de decisión y sus sesgos.

Sobre la cuestión del voto, Tullock fue tan categórico como erudito. Si uno vota porque cree que su voto marcará la diferencia, no se es racional. Casi nunca es así. En las raras ocasiones en las que el resultado sugiere que un determinado no votante podría haber marcado la diferencia, ese no votante no podría haberlo sabido de antemano. Por otro lado, si se vota porque se preserva el elemento «democrático» de nuestra república, entonces es racional. Como dijo Tullock, «si nadie votara, el presidente sería un dictador».

El breve video que aparece a continuación, titulado Long Division: The Next Big Threat to Democracy y en el que aparece el propio Tullock, debería aclarar cualquier confusión sobre su perspectiva.

Gordon Tullock nació el 13 de febrero de 1922 en Rockford, Illinois. Tras su paso por el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió en el Servicio Exterior de Estados Unidos durante una década. La lectura de Human Action, del economista austriaco Ludwig von Mises, dio un giro a su vida y poco después comenzó su colaboración con James Buchanan. Su carrera docente e investigadora, a partir de finales de los años 50, le llevaría a ocupar prestigiosos puestos en lugares como Virginia Tech, la Universidad de Arizona y la Universidad George Mason.

En un ensayo de 2001 en FEE.org, The Imperial Science, el economista y fundador de FreedomFest, Mark Skousen, explicaba que los teóricos de la elección pública como Tullock y Buchanan sostienen

que los políticos, al igual que los empresarios, están motivados por el interés propio. Buscan maximizar su influencia y establecer políticas para ser reelegidos. Por desgracia, los incentivos y la disciplina del mercado suelen faltar en el gobierno. Los votantes tienen pocos incentivos para controlar los excesos de los legisladores, que a su vez responden mejor a los poderosos grupos de interés. Como resultado, el gobierno subvenciona los intereses creados del comercio mientras impone costosas y despilfarradoras regulaciones e impuestos al público en general.

Si crees que la gente actúa para mejorarse a sí mismos en el sector privado, pero se quita el Derby del interés propio y se pone el Stetson del altruismo cuando entra a trabajar con el gobierno, has estado bebiendo un Kool-Aid bastante desagradable. La economía de la elección pública es el antídoto.

Cuando Tullock murió en 2014, Harry David le escribió un espléndido homenaje y a las nociones de elección pública que él y Buchanan desarrollaron.

Hace medio siglo, cuando estudiaba en otoño en la Universidad de Pittsburgh, me especialicé en Ciencias Políticas. Mientras aprendía economía austriaca de libre mercado en mi tiempo libre, llegué a la conclusión de que los términos «Política» y «Ciencia» eran un oxímoron cuando se colocaban uno al lado del otro. Si es política, pensé, no es ciencia. Sólo es A comprando el voto de B con el dinero de C. Así que me transferí a mitad de curso al Grove City College, donde pude especializarme en Economía, que se enseña como es debido. A medida que crecía mi comprensión de las ideas de Buchanan y Tullock, llegué a apreciar que hay mucho más en la política, aunque mi evaluación de sus méritos nunca cambió.

Cuando enseñaba Economía en la Universidad de Northwood a finales de los 70 y principios de los 80, mis alumnos utilizaban Economics: Private and Public Choice de Gwartney y Stroup como texto principal. ¿Por qué? Porque estaba muy bien informado con las ideas de Tullock y Buchanan.

En este breve ensayo, no puedo resaltar de manera justa a Tullock ni a su profunda sabiduría (y la de Buchanan). Merece volúmenes, y de hecho, se han escrito volúmenes sobre él. Remito a los interesados a las lecturas recomendadas a continuación, así como a los enlaces incluidos en este documento.

Las contribuciones de Gordon Tullock a la economía y a la ciencia política resistirán la prueba del tiempo. Son inmensas. Con las herramientas y observaciones que él ayudó a darnos, nadie más que un tonto puede reclamar poderes angelicales para el gobierno sin ponerse en evidencia. En el centenario del nacimiento de Tullock, alzo mi copa y brindo por él con un fragmento del The Calculus of Consent:

Si todos los hombres fueran iguales en interés y dotación, de manera natural o artificial, no habría ninguna actividad económica organizada que explicar. Cada hombre sería un Crusoe. La teoría económica explica así por qué los hombres cooperan a través del comercio. Lo hacen porque son diferentes.

Lawrence W. Reed es presidente emérito de FEE, miembro sénior de la familia Humphreys y embajador global de Ron Manners para Liberty, y se desempeñó durante casi 11 años como presidente de FEE (2008-2019).