Por muchos años, siendo niño, no me gustaba leer mucho, pero eso cambió cuando tenía unos 11 años.

Mi padre me regaló el libro de J.R.R. Tolkien La Comunidad del Anillo, y el libro despertó mi mente y mi imaginación de un modo que no comprendía del todo en aquel momento. Empecé a devorar libros, comenzando con más Tolkien, y luego pasando a otras fantasías escritas por Terry Brooks, Robert Jordan y Frank Herbert. Luego vino una fase de ficción histórica: las obras maestras de James Clavell (Shogun, Tai Pan y Noble House), Los pilares de la tierra de Ken Follet, la serie Los maestros de Roma de Colleen McCullough e incluso algo de Gary Jennings. A eso le siguió la sed de los grandes autores: Twain, Tolstoi, Hemingway, Shakespeare, Nabokov, etc.

Sin embargo, mi disfrute de Tolkien nunca se ha desvanecido con el paso de los años. Cada cinco o diez años abro sus libros y vuelvo a sumergirme en la Tierra Media como en un baño cálido y familiar. Una de las razones por las que releo la saga de Tolkien es que los libros me hablan hoy en día de una manera que no lo hacían cuando tenía 11 años, cuando mis escenas favoritas eran Legolas y Gimli matando orcos en la batalla del Abismo de Helm (y llevando la cuenta).

Aunque muchos dirían que el mensaje principal de la historia es el amor -la amistad y la lealtad entre Sam y Frodo es una de las relaciones más duraderas de la literatura-, la filosofía de Tolkien sobre el peligro y la influencia corruptora del poder es lo que sustenta la historia.

Tolkien dijo una vez que el Anillo Único simbolizaba la inutilidad de intentar mejorar el mundo a través de la fuerza.

«Puedes hacer del Anillo una alegoría de nuestro propio tiempo, si quieres», escribió Tolkien a su editor en 1947, «una alegoría del inevitable destino que espera a todos los intentos de derrotar al poder maligno mediante el poder».

Que el Anillo Único era una alegoría de la influencia corruptora del poder no es ningún secreto, por supuesto. Se llama literalmente el Anillo del Poder, y la alegoría no es sutil. Vemos cómo corrompe a Boromir, el príncipe de Gondor, que utilizará el poder del anillo para aplastar a Sauron y sus secuaces de Mordor.

Sin embargo, la alegoría de Tolkien sigue siendo importante, porque el hombre moderno -como el pobre Boromir- parece embrujado por el poder. Esto nunca ha sido más cierto que hoy, cuando los gobiernos de todo el mundo han desatado el inmenso poder del Estado para suprimir un peligroso virus respiratorio.

Los resultados de este experimento de «salud pública» no podrían haber sido más catastróficos, ni siquiera si Boromir hubiera conseguido apoderarse el Anillo de Poder y hubiera marchado a las puertas de Mordor.

Con eso, seríamos invencibles

Hacía tiempo que no pensaba en el anillo de poder, pero se me pasó por la cabeza hace poco, cuando terminé de ver las películas de Harry Potter con mi familia.

En muchos sentidos, la fantasía épica de J.K. Rowling no podría ser más diferente de la de Tolkien. Es una historia más oscura y sus personajes principales son niños que van y vienen entre la Inglaterra actual y un internado británico de magia en un mundo paralelo. Tolkien, un cristiano, probablemente se habría sentido incómodo con su énfasis en la brujería y el «Jesús alegórico de Harry Potter«.

Sin embargo, en un elemento importante, Rowling y Tolkien parecen coincidir.

Casi al final de las películas de Harry Potter, después de vencer al villano, los espectadores se enteran de que Harry es el maestro de la «Varita de Saúco«, la varita más poderosa que existe, un arma creada por la propia Muerte. Ron Weasley se pone inmediatamente en plan Boromir cuando se entera de que Harry domina el poder de la Varita de Saúco.

Ron: ¿Qué crees que deberíamos hacer con ella? Hermione: «¿Nosotros? Ron Weasley: Sólo digo que es la Varita de Saúco, la varita más poderosa del mundo. Con ella, seríamos invencibles.

Fíjate en que Ron no le pregunta a Harry qué va a hacer con la varita. Le pregunta qué debemos hacer con ella. Está claro que Ron quiere la Varita de Saúco y da a entender que debe decidir cómo se utiliza su poder, aunque no sea suyo.

El héroe de la historia adopta un enfoque diferente. Sin mediar palabra, Harry parte la varita en dos. Al igual que George Washington, el Cincinnatus norteamericano, Harry es lo suficientemente fuerte como para alejarse del poder.

La sospecha de Rowling sobre el poder es encomiable, al igual que la corriente de antiautoritarismo que recorre sus historias. Sin embargo, la historia de Tolkien sugiere que entendía aún mejor las trampas del poder.

A diferencia de Harry Potter, Frodo no pasa la prueba del poder. Nuestro noble hobbit no se atreve a arrojar el Anillo Único a los fuegos del Monte del Destino, a pesar de que ha viajado cientos de leguas para hacerlo precisamente, arriesgando la muerte y sufriendo enormemente durante todo el camino. El Anillo de Poder derrota a nuestro humilde héroe hobbit. Frodo sólo se salva gracias a la miserable criatura Gollum, que le quita el anillo a Frodo de forma violenta (y espantosa) antes de caer a su propia perdición.

La lección

El miedo al poder que impregna las historias de El Señor de los Anillos y Harry Potter fue compartido por los fundadores del sistema estadounidense, que comprendieron que ninguna institución en la tierra tiene más poder que el gobierno.

«La esencia del gobierno es el poder; y el poder, alojado como debe estar en manos humanas, siempre será susceptible de abuso», señaló James Madison en un discurso de 1829.

Por eso Madison y sus compañeros arquitectos del sistema estadounidense crearon controles y equilibrios en todo el marco constitucional. Los distintos poderes del Estado se controlarían mutuamente, mientras que el gobierno federal tendría pocas y claras responsabilidades, y estaría encadenado por una serie de enmiendas (la Carta de Derechos) que no enumeraban lo que el gobierno podía hacer, sino que establecían explícitamente lo que no podía hacer. Y dejaron pocas pistas sobre dónde residiría el resto del poder.

«Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los Estados, están reservados a los Estados respectivamente, o al pueblo», dice la Décima Enmienda de la Constitución.

A pesar de lo simple y obvio de la observación de Madison, mucha gente no ve la conexión entre gobierno y poder. Muchos se explayan sobre los peligros y la influencia corruptora del poder, pero apoyan plenamente que se le dé al gobierno más y más.

Tolkien, cabe señalar, no era una de esas personas.

«Mis opiniones políticas se inclinan cada vez más hacia la anarquía (entendida filosóficamente, es decir, la abolición del control y no los hombres con bigotes y bombas)», escribió en una carta de 1943 a su hijo, Christopher. «El trabajo más impropio de cualquier hombre, incluso de los santos (que al menos no estaban dispuestos a asumirlo), es mandar a otros hombres. Ni uno entre un millón es apto para ello y menos los que buscan la oportunidad».

Estas son las palabras de alguien que entendió la observación de Madison. La esencia del gobierno es el poder y el poder corrompe y destruye.

Jonathan Miltimore es el editor gerente de FEE.org. Sus escritos y reportajes han sido objeto de artículos en la revista TIME, The Wall Street Journal, CNN, Forbes, Fox News y Star Tribune.