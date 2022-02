Cómo se convirtió Jeff Bezos en el «rey del comercio electrónico»? Esa es la pregunta que Bloomberg se propuso responder en un breve video de YouTube que ya tiene 750.000 visitas. Por desgracia, su pregunta reforzó una vieja pero errónea ideaa: que los empresarios que llegan a la cima de su profesión se convierten en «reyes» o «magnates» en ese campo. Es comprensible; Bezos, por ejemplo, tiene ahora tanta influencia que puede hacer desmantelar temporalmente un puente emblemático de 100 años de antigüedad en Rotterdam para que pueda pasar su nuevo mega yate. Las noticias sobre esta historia, al igual que muchas historias sobre Bezos, se referían a él como un «magnate de la tecnología«. La palabra «mogul» deriva de un tipo de rey, concretamente de poderosos emperadores mongoles como Gengis Khan.

Pero, ¿es apropiado llamar rey a Bezos, aunque sólo sea metafóricamente? ¿Constituyen las empresas que supervisa de alguna manera un «imperio»? Curiosamente, los creadores del video de Bloomberg lo describen como si hubiera construido un «imperio», al tiempo que muestran involuntariamente por qué no es así. El video describe cómo se hizo un nombre a mediados de los años 90 utilizando la entonces nueva tecnología de Internet para ofrecer un servicio que la gente nunca había tenido: una gama prácticamente infinita de libros, entregados directamente a sus hogares con sólo pulsar un botón. Vio la oportunidad de ofrecerle a la gente un nuevo tipo de servicio, que podía mejorar su vida de muchas maneras y la aprovechó. No se trata de un rey que supervisa un imperio, sino de un productor de valor que entrega bienes para el comercio.

Desde entonces, Jeff Bezos ha convertido a Amazon en uno de los negocios más centrados en el cliente de la historia. Puedes comprar prácticamente cualquier producto en su página web. Si no está satisfecho, puedes devolverlo fácilmente. Los productos que aparecen en Amazon suelen ser más baratos que en las tiendas físicas. Si eres miembro de Amazon Prime, tu compra puede ser entregada en tan sólo un día. El sitio web de Amazon ofrece reseñas de usuarios, respuestas a preguntas comunes, imágenes, instrucciones y comparaciones de los productos que tienen en stock. Amazon ganó su enorme cuota de mercado ofreciendo a los clientes una mejor experiencia de compra, y constantemente añade y mejora esa experiencia para mantener su posición.

Así es como Bezos se hizo tan rico: produciendo y comercializando valores que la gente quiere. Esa es la diferencia fundamental entre un empresario como él y un verdadero rey. Un rey gobierna a la gente; un empresario la sirve. Un rey da órdenes. Amazon recibe «órdenes» de ustedes. Un rey adquiere su poder por derecho de nacimiento o por conquista; un empresario lo adquiere mediante la producción y el comercio de valor por valor que le beneficia a él y a sus clientes. Un rey reina de por vida; un empresario mantiene su posición sólo mientras proporciona un valor que la gente quiere.

Por eso Ludwig von Mises nos recuerda que todo «rey de la industria moderna depende de la industria que opera y de los clientes a quienes sirve. Este «rey» debe mantenerse en la gracia de sus súbditos, los consumidores; pierde su «reino» tan pronto como deja de estar en una posición de darle a sus clientes un mejor servicio y proporcionarlo a un costo menor que otros con los que debe competir». Por esta razón, Mises concluye que utilizar la palabra «rey» para describir a los empresarios es «engañoso» y que hacerlo enturbia la diferencia entre ambos.

Es cierto que la riqueza de Bezos le ha dado mucho poder, pero no es el mismo tipo de poder que tiene un rey. No consiguió que se desmantelara ese puente en Rotterdam ordenándolo, sino que la empresa que construye su yate paga para que se haga, con el permiso del gobierno de la ciudad. Del mismo modo, Bezos tiene ahora los recursos para dirigir su propio programa espacial, pero eso se financia con sus acciones de Amazon, que valen lo mismo que el éxito continuado de la empresa. Si Amazon deja de servirle a la gente mejor que sus competidores, perderá gran parte de su riqueza e influencia, y probablemente se convertirá en noticia de ayer. Y tampoco está construyendo un imperio en el espacio: está ofreciendo a los clientes viajes espaciales como un producto, si deciden comprarlo. Al igual que la entrega al día siguiente y Prime TV, los viajes espaciales son un nuevo producto que Bezos ofrece. No puede imponerlo al mundo: la gente lo está comprando.

Los líderes empresariales como Jeff Bezos no son reyes, sino productores y comerciantes que promueven sus propios intereses sirviendo a los demás. Su riqueza es la recompensa adecuada y moral por el enorme valor que crean para el resto de nosotros, y la damos libremente en pago por los servicios que prestan. Un rey sólo es un rey si mantiene su dominio mediante la fuerza. Un empresario no puede recurrir a la fuerza; su medio de éxito es el intercambio voluntario. La próxima vez que oiga a alguien criticar a los «magnates de la tecnología» o al «rey» de un sector determinado, estas distinciones pueden resultar útiles.

Thomas Walker-Werth es Hazlitt Fellow de FEE y editor asistente de The Objective Standard .