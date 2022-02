Mucho antes de que las bolsas de supermercado reutilizables estuvieran de moda, mi tía abuela compró una bolsa de lona con las palabras «Estudiante crónico» impresas en letras rojas. Usó esa bolsa para sus libros cuando volvió a la escuela a los 40 años para obtener un título en contabilidad en la Universidad Estatal de California, Northridge.

Ahora uso y reutilizo esa bolsa para llevar la carne de res alimentada con hierba y patatas fritas cocidas, y cada vez que lo hago, pienso en la mujer muy particular, muy terca e inteligente que me la regaló. Ella sabía que yo entendía la importancia de aprender, y que nunca me detendría.

Seamos realistas; aprender es difícil. Aprender es ser un principiante una y otra vez. Aprender es ser genuinamente vulnerable a una lógica fuerte y un razonamiento sólido que podría derribar todo lo que has conocido y creído.

Así que cuando mi marido empezó a ir a la madriguera de la Economía Austriaca, una escuela de pensamiento que considera la producción, distribución y consumo de bienes a gran escala como algo directamente relacionado con la acción humana individual y a pequeña escala, hice todo lo posible para animarle, mientras que al mismo tiempo expresaba que la economía no era para mí. Después de todo, soy actriz y guionista, ¿qué podría ofrecerme la escuela austriaca?

Sin embargo, poco a poco, frases como «preferencia demostrada», «incentivos» y «derechos negativos» comenzaron a infiltrarse en mi comprensión del mundo.

(Nota al margen: Recomiendo encarecidamente casarse con un estudiante comprometido y brillante. La calidad de la conversación no sólo es increíblemente divertida, sino muy instructiva).

Cuanto más enfrentaba mis ideas de lo que seguramente debe ser verdad contra sus ideas de lo que seguramente debe ser verdad, más se debilitaban mis ideas. Me di cuenta de que lo que creía no era tanto falso como incompleto. Había mirado el primer orden de consecuencias de las ideas y políticas, mientras que mi marido, gracias a su estudio autodirigido de la Escuela Austriaca, empezaba a mirar las consecuencias de segundo, tercero y cuarto orden que yo no había considerado, pero que impactaron mucho en el mundo que me rodeaba.

Cinco años más tarde, por fin estoy leyendo Economía en una Lección de Henry Hazlitt. ¿Y sabes qué? La economía es absolutamente para mí, el artista, el narrador, porque la economía es, de hecho, un arte.

«El arte de la economía consiste en mirar no sólo a los efectos inmediatos sino a los más largos de cualquier acto o política», observa Hazlitt; «consiste en trazar las consecuencias de esa política no sólo para un grupo sino para todos los grupos».

Rastrear todos los efectos potenciales de cualquier acto o política, tanto a corto como a largo plazo, requiere algo que todo artista conoce muy bien: ¡imaginación! ¿Qué es en realidad la imaginación si no se piensa en el futuro? ¿Esperando en la mente lo que no ha sido y podría no ser nunca, o podría ser, o debería ser, o sería, o será?

Hazlitt utiliza una multitud de ejemplos para ilustrar cómo casi todas las deficiencias de la política y la economía se deben a que alguien, en algún lugar, es miope. Incluso las buenas intenciones pueden tener efectos negativos invisibles.

Los dólares de los impuestos federales, por ejemplo, pueden pagar la construcción de un hermoso y realmente útil puente, pero lo que no se ve, con lo que uno debe usar la imaginación para competir, es todo lo que no se construye y no se paga debido a los impuestos y, por lo tanto, a la eliminación de dichos dólares: casas, entradas de cine, suéteres, atención sanitaria, comida, bicicletas, clases de baile, tutorías, televisores, becas, etc.

El puente es visible y fácil de admirar. Las pérdidas para los individuos, y las industrias que crecerían a través de su patrocinio, no lo son.

Un buen economista, si quiere ser de utilidad para la sociedad y no dirigirla accidentalmente hacia la destrucción con una muerte de mil pedazos, debe ver más allá del puente. Debe entrenar su imaginación para que también pueda ver a cada individuo y cada industria que sufre como resultado de los impuestos del gobierno que forzó la existencia del puente, e incluirlos en su visión general.

De la misma manera, el actor se entrena para ver e incluso encarnar lo que es invisible: una vida que nunca vivió, amores que nunca tuvo, heridas que nunca soportó, esperanzas que nunca llevó, dolores que nunca soportó.

Si un actor exclama «¡mi personaje no haría eso!» en referencia a algo que su personaje hace claramente en el guión, pero que a ella misma simplemente no le gusta, o no parece poder hacer verídica su actuación, su angustia no la excusa de su responsabilidad de encarnar lo que está escrito. Ni siquiera un mal guión, si de hecho tiene razón y su personaje no haría «eso», la excusa; porque sigue siendo explícitamente su trabajo como actor imaginarse a sí mismo en la totalidad del guión, no escoger las partes que resuenan con ella y culpar al escritor por el resto.

¿Qué fe debemos poner en los economistas que se niegan a imaginarse a sí mismos en todo el guión de un acto o política? ¿Lo bueno y lo malo? El guión completo incluye las consecuencias para todos los grupos, no sólo para uno. Todo el guión incluye efectos a largo plazo, no sólo inmediatos.

Un mal actor arruina la obra. Un mal economista arruina una economía. Nosotros, los ciudadanos, deberíamos ser exigentes con ambos.

Ahora comprendo por qué hace todos esos años asentí educadamente con la cabeza mientras mi marido hablaba del libre mercado y de Murray Rothbard; hablar de economía con alguien que nunca antes había considerado las insondables, complejas e invisibles consecuencias de las políticas económicas en la vida de cientos de millones de personas es como hablar de actuación con alguien que nunca antes había considerado lo que podría sentir realmente mientras los sentimientos de una persona irreal recorren palpablemente tu cuerpo físico.

La conversación es extraña. Los términos son nuevos. Los marcos de referencia en los que nos hemos empapado a lo largo de los años y que utilizamos para navegar por el mundo tienen que ser agitados y revueltos y tragados como martinis para que podamos relajarnos un poco y escuchar lo que es esencialmente un nuevo lenguaje, sin ponernos a la defensiva.

Debemos estar dispuestos a aprender. Debemos estar dispuestos a ser principiantes. Debemos estar dispuestos a ser vulnerables a la lógica y al razonamiento sólido, incluso cuando se derrumba sobre nuestras nociones preconcebidas de cómo funciona el mundo.

Debemos convertirnos y permanecer siendo estudiantes crónicos.

Soy una artista. Estoy aprendiendo a ser una economista.

Tú también puedes.

Lydia Kapp es escritora y actriz con su Licenciatura en Bellas Artes en Teatro de la Universidad Metodista del Sur.