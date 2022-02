En Star Trek: Primer Contacto, el capitán Picard explica a un visitante del siglo XXI: «La economía del futuro es algo diferente. Verá, el dinero no existe en el siglo XXIV».

Yusaku Maezawa, un multimillonario que ha viajado recientemente al espacio, podría duplicar a ese visitante. Recientemente se hizo eco de la idea de Picard en una rueda de prensa que dio desde la Estación Espacial Internacional, diciendo

El magnate de la moda añadió que el capitalismo «no es sostenible» y debe ser sustituido por una sociedad sin dinero lo antes posible, una visión que promete explicar en una película que planea hacer (cuya producción costará sin duda una pequeña fortuna). ¿Es esta una idea verdaderamente futurista, a la cual deberíamos aspirar? ¿O es más bien primitiva e inviable?

El capitalismo, en la medida en que ha existido, ha tenido un éxito increíble a la hora de sacar a la mayor parte de la humanidad de la pobreza, incentivando la creación de tecnologías increíbles que mejoran la vida, como las que Maezawa utilizó para hacer su fortuna, por no hablar de los viajes al espacio. Pero hace tiempo que tiene sus críticos, y él no es ni mucho menos el primero que propone una especie de mundo del Jardín del Edén donde todo es abundante y gratuito. Karl Marx imaginó una utopía similar. El comunismo, decía, acabaría por crear un mundo sin dinero:

Y aunque «la sociedad distribuye la fuerza de trabajo» —lo que significa que los planificadores del gobierno le dicen a la gente lo que tiene que hacer para garantizar que se fabriquen cosas (como Ferraris «gratis»)— los trabajadores también podrían dedicarse a cualquier pasatiempo u ocupación que les apetezca. «En la sociedad comunista», explicó Marx,

Porque, en un mundo así, «la sociedad regula la producción general», sólo los planificadores sociales tendrían que preocuparse de cómo todo esto se suma para satisfacer las necesidades de todos. El trabajador no tiene que preocuparse de producir bienes demandados que pueda intercambiar por otros. Como explica Jacque Fresco, un utópico moderno y autodenominado «ingeniero social»:

En otras palabras, un puñado de tecnócratas haría posible de algún modo el paraíso de los teleadictos. Esa no es una idea que resuene conmigo ni con los jóvenes ambiciosos que conozco. Por otro lado, los trabajadores chinos agotados —que recientemente lanzaron el movimiento «tumbados» para popularizar la opción de no participar en la «lucha continua» de Xi Jinping hacia el dominio de la tecnología— probablemente agradecerían el respiro. Sin embargo, irónicamente, el Partido Comunista Chino considera este reconocimiento generalizado de la fatiga como un infantilismo subversivo, que evidencia el deseo supuestamente inmoral del individuo de poner sus propios intereses egoístas por encima de los de la nación.

Pero, si no en el corazón del comunismo, ¿podría el Edén de Marx ser viable en otros lugares?

Aunque Marx se consideraba a sí mismo un científico social y un economista —y aunque sus ideas siguen siendo algunas de las que más se enseñan—-, no se enseñan mucho en los departamentos de ciencias sociales o de economía, salvo como guías de fracaso. Esto se debe a que prácticamente todas las hipótesis de Marx han sido desacreditadas. Por un lado, ¿quién va a construir los Ferraris gratuitos con los que Maezawa soñaba, por no hablar de abordar tareas más mundanas, sin ningún incentivo? Pero para aquellos que no encuentran convincentes estos experimentos de sentido común —o que piensan, como Marx, que la naturaleza humana cambiará misteriosamente— la impracticabilidad del Estado sin dinero de Marx quedó demostrada por lo que los economistas austriacos han llegado a llamar el problema del cálculo. Ludwig von Mises explicó una vez el problema de la siguiente manera:

En resumen, sin precios, la gente no tiene medios relacionables y cuantificables para comparar y contrastar opciones sobre cómo gastar el tiempo y el capital, lo que es vital para determinar la mejor manera de utilizar estos recursos naturalmente escasos. «La revista New Scientist informó de que en el futuro los carros podrían funcionar con avellanas», dijo el comediante Jimmy Fallon, en un sketch que recoge este punto de forma hilarante. «Eso es alentador, teniendo en cuenta que un tarro de ocho onzas de avellanas cuesta unos nueve dólares. Sí, tengo una idea para un carro que funciona con cabezas de águila calva y huevos de Fabergé«.

Pero hay más. Como se ha demostrado con tantas ideas de Marx, una sociedad sin dinero no sólo es impráctica, sino que también es profundamente inmoral. Marx a menudo se quejaba de que los capitalistas codiciosos alienaban a los trabajadores de su trabajo. El enfoque en la eficiencia, decía, reducía al trabajador a una mera extensión de las máquinas de una fábrica, convirtiéndolo en una herramienta bruta para la explotación capitalista.

Por supuesto, los trabajadores elegían trabajos industriales porque estaban mejor pagados que los de la agricultura y similares. Y aunque fueran aburridos, esos trabajos rara vez eran tan agotadores como la vida en la granja. Lejos de alienar a los trabajadores de su trabajo, el capitalista organizó nuevos modos de producción que aumentaron enormemente el valor de ese trabajo, no sólo para él, sino también para los trabajadores. Mientras que un esclavo está realmente alienado de su trabajo —trabaja pero se ve privado de los frutos de su esfuerzo—, el trabajador industrial podía contar con los mayores rendimientos de su trabajo como nunca antes. A lo largo de la Revolución Industrial y de los siglos siguientes, esos rendimientos han crecido enormemente y han reducido el porcentaje de personas que viven en la pobreza extrema de más del 80 % a menos del 20 %.

Between 1820 and 2015, the percentage of people living in extreme poverty from more than 80 percent to less than 20. What do you think happened? pic.twitter.com/WR0sEYrSf5

— Jon Hersey (@revivingreason) January 20, 2022