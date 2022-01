Si pudieras viajar en el tiempo y pasar una hora con diez personas de tu elección, ¿a quién elegirías y por qué? ¿De qué querrías hablar con él o ella?

Este es un fascinante experimento mental que le recomiendo que presente a sus amigos. Nunca deja de producir un debate interesante del que todos los implicados aprenden. En mi caso, el gran orador romano Cicerón está siempre entre mis diez primeras opciones.

También el Dr. Martin Luther King Jr., al que honramos con una fiesta nacional (diferente a su fecha de nacimiento el 15 de enero). Me encantaría tener la oportunidad de hablar con él cara a cara.

No estaríamos de acuerdo en todo, sin duda. Creo que el Dr. King se equivocaba a menudo cuando abordaba cuestiones económicas. Sin embargo, era un hombre tan reflexivo y amable que estoy seguro de que escucharía atentamente mi perspectiva. Me gustaría explicarle por qué su apoyo al salario mínimo, al sindicalismo obligatorio y a los programas de bienestar entran en conflicto con su devoción por la no violencia.

El Dr. King señaló que el capitalismo (el sistema de propiedad privada, el espíritu empresarial y el libre mercado) hizo posible que Estados Unidos «hiciera maravillas» y «se convirtiera en la nación más rica del mundo». Lo llamó «el mayor sistema de producción que la historia ha conocido». Y sabía que el comunismo tenía sus raíces en el engaño y la tiranía, y lo dijo en múltiples ocasiones. Así que, incluso en economía, es probable que encontremos una considerable armonía de opiniones.

En otros asuntos —en los más importantes, de hecho— estaríamos de acuerdo con entusiasmo. Disfrutaría mucho discutiendo ese terreno común en detalle.

Por ejemplo, como compañeros cristianos, probablemente hablaríamos de nuestra mutua comprensión de la ética cristiana. También me gustaría contarle cómo la ciencia, en los años transcurridos desde que él murió en 1968, ha afirmado cada vez más la Creación y un Creador, no un universo accidental. Creo que le encantaría esta evolución.

El Dr. King declaró célebremente: «Tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivan un día en una nación en la que no sean juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter». Le agradezco que apoyara con tanta elocuencia la importancia crítica del carácter. Yo mismo he abordado esta cuestión muchas veces a lo largo de los años, incluso como tema principal en Are We Good Enough for Liberty?

Las numerosas y sabias observaciones del Dr. King sobre la bondad, el valor, el perdón, la responsabilidad y la compasión darían para hablar durante mucho más de una hora. De hecho, pediría a la máquina del tiempo que me concediera varias horas más con él.

El Dr. Martin Luther King Jr. sigue siendo el portavoz más elocuente de los derechos civiles de todas las personas desde el gran Frederick Douglass (véase mi tratamiento de Douglass aquí y aquí). Así que, en lugar de leer mis palabras sobre él, permítanme compartir con ustedes algunas palabras del propio gran hombre. Estas son algunas de mis citas favoritas de King: