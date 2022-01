El ascenso y la caída de la fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, finalmente llegó a su fin el lunes. Un jurado declaró a este ícono de la tecnología culpable de conspiración por defraudar a los inversionistas y culpable de tres cargos por fraude electrónico.

Pocos en la historia han ascendido más rápido —o han caído más fuerte— que esta empresaria de 37 años que construyó su empresa multimillonaria tras abandonar la Universidad de Stanford en 2003, cuando sólo tenía 19 años.

Holmes, quien fuera ampliamente aclamada como la próxima Thomas Edison o Steve Jobs, fue declarada inocente por un jurado de varios cargos similares por no haber llegado a un veredicto sobre algunas acusaciones y ahora se enfrenta a la posibilidad real de pasar mucho tiempo entre rejas.

CNN informa que Holmes, cuyo juicio se prolongó durante meses, se enfrenta a 20 años de prisión por cada cargo, así como a multas e indemnizaciones. La suerte de Holmes depende ahora del juez de distrito Edward Davila, que presidirá su sentencia.

Un ascenso meteórico

El ascenso de Holmes fue meteórico. Aunque sabía poco de ingeniería y menos aún de medicina, atrajo a su empresa a algunos de los inversionistas más ricos del mundo con la promesa de revolucionar el análisis de sangre, entre ellos Rupert Murdoch, Larry Ellison, Tim Draper y Walgreens, la segunda cadena de farmacias más grande de Estados Unidos. La junta directiva de Theranos era una eminencia. Incluía a dos exsecretarios de Estado estadounidenses (Henry Kissinger y George Schultz), un general de cuatro estrellas (Jim «Perro Loco» Mattis) y el abogado que representó a Al Gore en el caso Bush vs Gore (David Boies).

Cuando Holmes mudó Theranos al parque de investigación de la Universidad de Stanford en otoño de 2014, la empresa empleaba a 800 personas y estaba valorada en casi 10.000 millones de dólares. Holmes era amiga de algunos de los políticos más prominentes del mundo y daba charlas con Joe Biden y Bill Clinton.

Sin embargo, menos de cinco años después, Theranos estaba en bancarrota. La empresa valía menos de 0 dólares y Holmes y el presidente de Theranos, Sunny Balwani —su amante—, se enfrentaban a cargos federales de fraude por supuestamente «recaudar más de 700 millones de dólares de los inversionistas a través de un elaborado fraude de años de duración en el que exageraron o hicieron declaraciones falsas sobre la tecnología, el negocio y los resultados financieros de la empresa».

Edison, Jobs y… ¿Beethoven?

Durante el juicio de Holmes, mi mujer y yo vimos el documental de HBO The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley, que detalla la impresionante historia.

Hay muchas cosas que se pueden sacar de la película, la cual animo a los lectores a ver. Uno de ellos es la facilidad con la que Holmes fue capaz de embaucar a algunas de las personas más brillantes y con más éxito del planeta, especialmente a hombres mayores. Cuando un periodista preguntó a «Perro Loco» Mattis qué fue lo primero que le vino a la mente de Holmes, no dudó.

«Integridad», respondió Mattis.

Entre los periodistas estafados por Holmes -y fueron legión- estaba Roger Parloff, un respetado escritor formado en Harvard y Yale que escribió un elogioso artículo de portada sobre Holmes en la revista Fortune. Poco sabía Parloff que Holmes, cuando no podía esquivar las preguntas que Parloff le hacía, simplemente le mentía. Esta táctica le sirvió hasta que se topó con el reportero del Wall Street Journal, John Carreyrou, quien tenía de su lado a un denunciante de Theranos. Con una fuente creíble y un poderoso periódico detrás de él que se negó a dejarse intimidar por el equipo de abogados de Holmes, Carreyrou rápidamente destapó la historia de Theranos.

Una de las razones por las que Holmes pudo engañar exitosamente a tantos fue por su confianza en sí misma y su presencia física. Sus penetrantes ojos azules, su lápiz de labios rojo brillante y su melena rubia la hacían llamativa por sí misma, pero los jerseys negros de cuello alto de Jobs, su voz de barítono (una actuación) y su comportamiento frío parecían darle una cualidad de svengali sobre mucha gente. Para algunos, las comparaciones con Jobs y Edison se quedaron cortas; ella era el próximo Beethoven.

Algunos simplemente no podían creer que Holmes fuera una mentirosa. El difunto Secretario de Estado, George Shultz, creyó a Holmes por encima de su propio nieto, el mismo empleado de Theranos que se convirtió en la fuente de Carreyrou.

Sin embargo, Holmes puede haber tenido un beneficio adicional en la forma en que fue capaz de engañar a tanta gente a su alrededor. Puede que no fuera consciente de que estaba mintiendo.

Cuando el detector de mentiras deja de funcionar

Dan Ariely, un economista del comportamiento israelí-estadounidense de la Universidad de Duke que apareció en Out for Blood, fue una de las varias personas entrevistadas que sugirió que Holmes podría haber racionalizado sus acciones y haberse convencido a sí misma de que estaba diciendo la verdad. (Como George Costanza le dice socarronamente a Jerry en un episodio de Seinfeld: «No es una mentira si te la crees»).

Ariely citó un experimento que él y sus colegas realizaron con un dado de seis caras.

En uno de los experimentos, hicieron que los participantes tiraran para obtener una recompensa monetaria correspondiente al número del dado. Si el dado caía en el número 4, el individuo recibía 4 dólares; si sacaba un 6, recibía 6. Sin embargo, antes de lanzar el dado, se pedía a los participantes que decidieran qué lado del dado —el de abajo o el de arriba— determinaba la cantidad de dinero que recibirían. Se le dijo a los participantes que no dijeran a los investigadores su elección, sino que la marcaran en un papel. Básicamente, los participantes podían ganar más dinero simplemente mintiendo y eso es lo que hicieron muchos.

«Cuando la gente [tiraba] 20 veces, descubrimos que tenían una suerte increíble», dijo Ariely. «No tuvieron suerte el 100 % de las veces, sino quizá 13 o 14 veces».

Sin embargo, su experimento no terminó ahí. Ariely realizó el mismo experimento, pero con personas conectadas a un detector de mentiras. ¿La gente seguía haciendo trampas? Sí, y el detector de mentiras lo confirma. (No siempre y no perfectamente, reconoce Ariely.) Pero el verdadero giro viene cuando los investigadores realizaron el mismo experimento pero le dijeron a los participantes que el dinero que ganaran sería donado a una organización benéfica de su elección.

¿Qué ocurre?

«La gente engaña más», dice Ariely. «Y el detector de mentiras deja de funcionar».

Ciegos a la realidad

Los detectores de mentiras no detectan realmente las mentiras, por supuesto. Detectan la tensión que los humanos experimentan cuando dicen mentiras. Y lo que Ariel descubrió es que la tensión que experimentan los humanos puede desaparecer cuando creen que están haciendo algo bueno.

Viendo Out for Blood, queda claro que Holmes es una mentirosa patológica. Una y otra vez se demuestra que sus máquinas no pueden hacer lo que afirma. El tan promocionado «Edison» que se guardó con un secreto similar al de la CIA resultó ser un desastre de diagnóstico, lo que obligó a Theranos a depender de tecnología comercial para realizar los análisis de sangre, algo que ella negó una y otra vez.

Lo que también está claro es que Holmes creía que estaba haciendo algo extraordinario y algo bueno. Su invento iba a revolucionar la medicina y a salvar vidas. Cuando un entrevistador le preguntó (antes de su caída) con qué soñaba, Holmes se mostró genuina en su respuesta.

«Que menos personas tengan que despedirse demasiado pronto de sus seres queridos», responde.

Ken Auletta, un escritor que entrevistó a Holmes en 2014 para un artículo del New Yorker, dijo que cree que Holmes es incapaz de verse a sí misma como una mentirosa o estafadora porque racionalizó sus acciones.

«Me gustaría poder decirle: ‘Elizabeth, te voy a dar un suero de la verdad, y me vas a decir lo que pasaba por tu mente en ese momento’. La pregunta es: ¿creemos que ella diría ‘Mentí a sabiendas’? Me cuesta imaginarla diciendo eso», dijo Auletta. «Es una fanática. Y un fanático es tan creyente en lo que hace que está ciego a la realidad de lo que sucede».

Existe un término para lo que Auletta describe: disonancia cognitiva.

Todos los seres humanos son capaces de experimentar disonancia cognitiva, pero algunos son más propensos a esta condición que otros. Los fanáticos son un ejemplo, y la investigación de Ariely nos ayuda a entender por qué. Si la gente cree fervientemente que su causa es buena, va a estar más inclinada a descartar las realidades que entran en conflicto con sus ideas o que interfieren en la realización de sus objetivos.

Ya he sugerido anteriormente que la disonancia cognitiva ayuda a explicar por qué los socialistas no pueden aceptar la idea de que el socialismo no funciona. Y, una vez más, el experimento de los dados de Ariely quizá pueda ayudarnos a entender por qué.

La tensión que sienten los humanos por hacer algo malo -como mentir- puede desaparecer si creemos que lo que hacemos sirve a un bien mayor. La acción en sí puede estar mal, incluso ser vil, pero si se hace por una razón suficientemente noble —más igualdad, atención sanitaria para todos, alivio de la pobreza, erradicación de un grupo peligroso— es menos probable que los humanos sientan tensión por una acción inmoral y es más probable que la racionalicen. También es menos probable que vean las pruebas que demuestran que su idea no funciona.

El bien mayor: cómo se hacen los tiranos

Aunque resulte difícil de creer, los horrores del siglo XX, en los que murieron 100 millones de personas bajo regímenes colectivistas, no empezaron como planes para cometer un genocidio y una hambruna masiva; empezaron como planes para construir un mundo mejor. Lo mismo puede decirse de lugares como Corea del Norte y Venezuela en la actualidad. El error fue creer que los nobles fines perseguidos justificaban los viles medios utilizados.

Millones de personas murieron bajo el régimen asesino de los Jemeres Rojos, pero en una entrevista de 1979 su líder Pol Pot explicó que su objetivo era simplemente «proporcionar al pueblo una vida acomodada. Se cometieron errores al llevarlo a cabo». Puede que Hitler fuera un maníaco genocida, pero murió creyendo que su mayor error fue haber «sido tan amable».

Este es el peligro de perseguir «un bien mayor» y ayuda a explicar por qué el filósofo francés Bertrand De Jouvenel advirtió que la tiranía acecha «en el vientre de toda utopía».

Elizabeth Holmes no es una tirana. Pero su incapacidad para ver la realidad que la rodea nos ayuda a entender cómo se hacen los tiranos.

Jonathan Miltimore es el editor gerente de FEE.org. Sus escritos y reportajes han sido objeto de artículos en la revista TIME, The Wall Street Journal, CNN, Forbes, Fox News y Star Tribune.