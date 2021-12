K. Chesterton dijo una vez: «No es que no puedan ver la solución. Es que no pueden ver el problema». Los jóvenes estadounidenses de todo el país se ven frenados con el aumento de la deuda de los préstamos estudiantiles. En los últimos años, muchos activistas y políticos —incluyendo a la actual administración— han pedido la condonación de los préstamos. Pero esto es un poco miope. Al fin y al cabo, la deuda volverá a acumularse. Y luego, presumiblemente, volveremos a perdonarla. Al final, sólo estaremos dando dinero gratis, es decir, universidad gratis para todos (excepto, por supuesto, para los contribuyentes).

Si realmente queremos resolver un problema, tenemos que encontrar, como señaló Chesterton, el verdadero problema. En este caso, el problema real no es tanto que los estudiantes no puedan permitirse la universidad: muchos estudiantes (alrededor del 38 %) se gradúan sin deudas. Así que no, no es sólo el 1 % más rico, o incluso el 10 % más rico, es el que puede pagar su matrícula. En cambio, hay otro factor que la mayoría no ha tenido en cuenta: la alfabetización financiera.

Analfabetismo financiero

La alfabetización financiera es esencialmente la capacidad de tomar buenas decisiones financieras y de comprender y tener en cuenta las consecuencias de esas decisiones. Se trata de conceptos básicos, pero, por desgracia, la mayoría de los estudiantes universitarios no los entienden.

El analfabetismo financiero comienza a una edad temprana, simplemente por el hecho de no aprender. Una recopilación de 2014 de estudios sobre el tema encontró lo siguiente:

Varios autores han medido los conocimientos financieros de los estudiantes de secundaria… Al igual que vimos en el caso de sus homólogos adultos, la mayoría de los estudiantes de secundaria en Estados Unidos reciben una calificación de suspenso en conocimientos financieros (Mandell 2008; Markow y Bagnaschi 2005). Se informa de resultados similares para los estudiantes universitarios (Chen y Volpe 1998; y Shim, Barber, Card, Xiao y Serido 2010).

De hecho, otra estimación de 2017 dio a más de la mitad de los cincuenta estados una calificación de «C» o peor para la educación de los estudiantes de secundaria (o la falta de ella) en finanzas personales. La universidad no es mucho mejor. De hecho, menos de la mitad de los que asisten a instituciones de cuatro y dos años han tomado un curso sobre finanzas personales.

Esto conduce a una alta tasa de analfabetismo entre los estudiantes en edad universitaria. Un estudio de 2018 realizado por la Fundación de Educación de Inversores, FINRA, encontró que sólo el 17 % de los estadounidenses de entre 17 y 34 años podía responder correctamente a cuatro de cada cinco preguntas relacionadas con la alfabetización financiera, lo que supone un descenso con respecto al 30 % de 2009. Sobre todas las categorías, la alfabetización financiera cayó ocho puntos entre 2009 y 2018, y ahora descansa en el 34 %. Incluso después de entrar en la universidad, muchos estudiantes siguen sin aprender a gestionar el dinero.

Ciclo del analfabetismo

Al no haber aprendido nunca, entonces, los estudiantes entran en una de las etapas más importantes de la toma de decisiones financieras sin las herramientas necesarias para tomar esas decisiones de forma inteligente. Por ejemplo, una encuesta mostró que de los estudiantes que planean pedir préstamos estudiantiles, «*sólo el 15 %… dijo que sentía que tenía la educación, la información y los recursos para poder pagar sus préstamos en el futuro» (énfasis añadido). ¿Y cómo podrían hacerlo, si la mayoría tiene pocos conocimientos sobre finanzas personales? Otro informe de 2016 explicaba que la evidencia «hasta ahora muestra que muchos prestatarios no están preparados cuando toman sus préstamos estudiantiles y no son plenamente conscientes de la carga de la deuda que están asumiendo. Como resultado, muchos prestatarios tienen dificultades para gestionar su deuda, se retrasan en los pagos y dicen estar preocupados si serán capaces de pagar su deuda».

Teniendo en cuenta estas sombrías estadísticas, ¿es sorprendente que 44.7 millones de estadounidenses hayan acumulado colectivamente más de 1.5 billones de dólares en deudas estudiantiles? En una publicación de 2009, los doctores Annamaria Lusardi y Peter Tufano afirmaron lo siguiente:

«Encontramos que la alfabetización autodeclarada muestra de nuevo una relación muy fuerte con la carga de la deuda autoevaluada. Los que declaran tener un mayor nivel de alfabetización tienen más probabilidades de pertenecer al grupo que declara no tener dificultades para gestionar su deuda actual…. Por el contrario, los que declaran tener niveles de alfabetización más bajos son mucho más propensos a declarar que tienen dificultades con la deuda y de nuevo hay una relación monótona (negativa) entre la alfabetización financiera y tener demasiadas deudas» .

Algunos podrían argumentar que la culpa es de la desigualdad de ingresos, pero esto no es tan significativo como podría parecer. El *Instituto Brookings —no una fuente de derecha— informó el año pasado de que el «40 % de los hogares con mayores ingresos (los que tienen ingresos superiores a 74.000 dólares) deben casi el 60 % de la deuda educativa pendiente y realizan casi tres cuartas partes de los pagos. El 40 % de los hogares con ingresos más bajos tiene algo menos del 20 % de la deuda pendiente y sólo realiza el 10 % de los pagos». En otras palabras, no sólo la desigualdad de ingresos no es el factor decisivo de quién tiene más deuda, sino que los que tienen ingresos más altos acaban teniendo más deuda de préstamos estudiantiles que los que tienen ingresos más bajos.

Desgraciadamente, la falta de conocimientos financieros no se cura después de la universidad: persiste en la edad adulta. Un artículo de 2017 del *Wall Street Journal citaba un estudio que mostraba que sólo 1 de cada 3 estadounidenses de 40 años domina conceptos financieros básicos como «el interés compuesto… la diversificación del riesgo y la inflación»: «El ABC de las finanzas personales». Los estudiantes no están aprendiendo a gestionar sus finanzas en la universidad, lo que da lugar a adultos en gran medida ignorantes. Algunos de ellos —quizás muchos— desean ser capaces de manejar las decisiones financieras de forma inteligente, pero sin el conocimiento, se quedan en bancarrota educativa.

En conclusión, la condonación de los préstamos estudiantiles es simplemente una curita en el ciclo del analfabetismo financiero: no se enseña a los estudiantes de secundaria, por lo que se convierten en estudiantes universitarios que no entienden las finanzas personales. Esos estudiantes universitarios piden préstamos masivos para obtener una educación en la que todavía no se les enseña sobre finanzas, por lo que se convierten en adultos que no pueden pagar sus préstamos.

Chesterton tenía razón. Podemos tener todas las soluciones que queramos, pero eso no arreglará el problema hasta que sepamos cuál es realmente el problema. Si queremos poner fin a la abrumadora deuda estudiantil —no sólo darle una solución temporal— tenemos que abordar la raíz del problema.

Puede que Estados Unidos tenga una tasa de alfabetización casi perfecta, pero nuestros conocimientos financieros están drásticamente atrasados y hasta que no lo abordemos, seguiremos afrontando las consecuencias.

David Chapek es un estudiante de secundaria y un estudiante de honor en San Jacinto College; Ha competido y entrenado en discursos y debates en la escuela secundaria durante seis años.