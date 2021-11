El año pasado fui a una misa en el Viernes Negro. El sacerdote no perdió mucho tiempo con la homilía, pero hizo algunos comentarios sobre el Día de Acción de Gracias y una declaración sobre el Viernes Negro que me pareció esperanzadora. Dijo: «Este es un día para los pobres». Por supuesto, tiene razón, pero ¿cuántas veces pensamos en el Black Friday en esos términos? Ahora que se acercan de nuevo el Día de Acción de Gracias y el Viernes Negro, reflexionemos sobre esta declaración concisa pero increíblemente profunda.

No se trata de codicia

El Viernes Negro es realmente uno de los más bellos ejemplos de capitalismo que tenemos en estos días. Es un día en el que todos se enriquecen. Los productores se enriquecen porque más personas compran sus maravillosos productos, y los consumidores se enriquecen porque obtienen algo que valoran mucho y porque en el proceso ahorran un poco de su dinero duramente ganado. En eso consiste el capitalismo: enriquecerse mutuamente mediante la entrega de regalos.

A juzgar por su acento y el color de su piel, este sacerdote es casi seguro un inmigrante de un país muy pobre. Definitivamente entiende la pobreza, y el hecho de que vea algo caritativo y cristiano en un día tan a menudo despreciado por los católicos y los estadounidenses de clase media alta en general, por su aparente celebración del consumismo y el materialismo, es extremadamente esclarecedor. La verdad es que el Viernes Negro beneficia sobre todo a los pobres y a la clase trabajadora. Los ricos no necesitan un descuento. Compran lo que quieran sin importarles el precio.

Pero el Black Friday es un día en el que los frutos de nuestro trabajo son más abundantes y están más disponibles para más personas. Piensa en esto la próxima vez que te burles de alguna madre soltera con cupones de comida por participar en un «doorbuster» mientras intenta conseguir un regalo de Navidad con descuento para sus hijos. Puede ser tumultuoso, pero también es una gloriosa celebración de las implicaciones humanitarias del libre mercado.

Deja de juzgar

Es muy fácil para la gente quedarse sentada en casa en el Viernes Negro y librarse del tumulto, para mantenerse por encima de toda esa plebe que lucha por un televisor a mitad de precio. A la izquierda neomarxista, y lamentablemente a algunos libertarios, les gusta burlarse de esta gente por ser tan tontos como para pensar que «trastos inútiles» como televisores y juguetes para niños y consolas de juegos merecen tales desenfrenos.

Esta es la gran tragedia del filósofo político, que cree saber lo que es mejor para todos. «Realmente no necesitas ese televisor, realmente no necesitas ese nuevo par de zapatos». A esta gente le digo que deje la superioridad moral. ¿Quién eres tú para decir qué necesita o no necesita la gente? Esa es la belleza del voluntarismo y del capitalismo: es una visión del mundo descriptiva y no prescriptiva. Nadie está obligado, y mucho menos cualificado, a decidir qué es lo mejor para los demás. En un mercado verdaderamente libre, sin coerción gubernamental ni amiguismo, todo el mundo es capaz de asignar por sí mismo los recursos, bienes y servicios que considera más valiosos y esenciales.

La mayoría de las veces pensamos en el Viernes Negro como un día de consumismo craso, de codicia y de apego irracional a los bienes materiales. Pero basta con ver lo buena que es la vida. El mercado libre ha dado un excedente impensable incluso para los miembros más ricos de la sociedad desde hace tan sólo doscientos años. Así que deja de juzgar y celebra la abundancia.

Cole Webb Harter es un estudiante de cine en la Universidad Católica John Paul the Great que bloguea sobre cine, religión y libertarismo en The Andalusian Peafowl (colewebbharter.com)