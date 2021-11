El Congreso estadounidense acaba de aprobar el proyecto de ley de infraestructuras de la Casa Blanca valorado en un billón de dólares. Se espera que el presidente Joe Biden firme la ley el lunes.

En el período previo a la votación, la administración y los demócratas de la Cámara de Representantes se mostraron extrañamente firmes en que el proyecto de ley costaría cero dólares. Así es, un proyecto de ley de infraestructuras de 1 billón de dólares gratis.

Otro artículo de la Fundación para la Educación Económica (FEE) ya desacreditó esta afirmación con un examen exhaustivo del concepto de alternativas perdidas. Sin embargo, tras la mala acogida de la retórica de que el proyecto de ley de infraestructuras no costaría nada, la divulgación parece haber pivotado hacia una posición menos dudosa. A saber, que el proyecto de ley de infraestructuras no añadirá ni un centavo al déficit.

Esta afirmación es más cierta que la anterior, pero un examen minucioso sigue encontrando esta afirmación insuficiente. ¿Por qué? Para entenderlo, tenemos que considerar, de nuevo, las alternativas que se han descartado.

Alternativas a las «infraestructuras»

Cuando el gobierno gasta dinero en algo como un puente, es fácil creer que es obviamente una buena inversión. Cuando el proyecto está terminado, los ingresos fiscales se han transformado en un puente que los ciudadanos podrían encontrar útil durante años. Los políticos que buscan la reelección suelen hacer campaña con logros concretos como éste.

Sin embargo, un puente no siempre es una bendición. Para saber si un nuevo puente es beneficioso para la sociedad debemos preguntarnos primero a qué se ha renunciado para conseguir el puente. ¿Podría haberse utilizado el dinero del puente para un parque o una escuela? ¿Habría sido preferible alguno de ellos? Para complicar aún más la cuestión, ¿qué habrían hecho los contribuyentes con su dinero si no se les hubiera cobrado impuestos?

Si el siguiente mejor uso del dinero de los impuestos tiene un valor más alto para la sociedad que el puente, la construcción del puente fue un desperdicio de recursos escasos. Los economistas llaman a este concepto del uso alternativo más valioso de los recursos, costo de oportunidad.

Para los contribuyentes, un déficit más bajo parece ser preferible a un déficit más alto, manteniendo el resto de cosas constantes. De hecho, la retórica que rodea al proyecto de ley de infraestructuras parece asumir que la gente estará contenta si no se añade ni un céntimo al déficit. Esto es una admisión tácita de que, para muchos, un déficit menor es mejor (de nuevo, manteniendo todo lo demás constante). Me tomo esta admisión al pie de la letra.

Entonces, cuando se gasta 1 billón de dólares en una ley de infraestructuras, ¿cuál es el costo de oportunidad? Bueno, dado que la gente prefiere déficits más bajos, una forma alternativa de utilizar 1 billón de dólares es reducir el déficit.

Así que consideremos un mundo en el que, en lugar de pagar por las infraestructuras, este billón de dólares se utiliza para reducir el déficit. Si esto ocurriera, el déficit sería un billón de dólares menos de lo que es hoy. Este es el problema con la retórica de que el proyecto de ley de infraestructuras no aumenta el déficit. Si bien es cierto que el importe absoluto del déficit no aumentará cuando se aplique el proyecto de ley de infraestructuras (suponiendo que se recauden realmente suficientes ingresos), el déficit aumenta en relación con un mundo en el que los ingresos se utilizan para reducir el déficit.

Es importante señalar aquí que este es en realidad el mejor escenario para el proyecto de ley de infraestructuras. Si los dos únicos bienes que el Congreso puede proporcionar son 1) crear infraestructuras, o 2) reducir el déficit, el uso alternativo de mayor valor del dinero utilizado para infraestructuras es, por definición, reducir el déficit. Un déficit relativamente alto es el mejor escenario para crear infraestructuras. Si, en cambio, hay otras cosas que podrían hacerse con el billón de dólares de riqueza, es posible que el Congreso esté renunciando a una opción aún mejor.

Por ejemplo, ¿cuál es el valor para la sociedad de que los contribuyentes conserven su billón de dólares y lo utilicen para invertir en miles de empresas y comprar bienes de otros miles? El valor de esta opción está más allá de nuestra capacidad de medición, pero es al menos posible, si no probable, que esto sea incluso mejor que el pago del déficit. Si es así, el sacrificio que se hace por la infraestructura es aún mayor.

El resultado final

Incluso para el crítico más escéptico de permitir que la gente se quede con su propio dinero, hay innumerables otras cosas que el gobierno podría haber comprado en lugar de lo que compró en la ley de infraestructura. Elige tu causa favorita como costo de oportunidad.

No estoy argumentando que un uso particular de 1 billón de dólares sea el mejor. En cambio, es importante señalar simplemente que un billón de dólares en infraestructuras podría haber sido un billón de dólares para reducir el déficit. Y, si hay alguna opción más valiosa que esa, entonces un déficit relativamente mayor no es ni siquiera el peor de los problemas creados por el nuevo proyecto de ley de infraestructuras.

No hay infraestructura gratis.

Peter Jacobsen es profesor asistente de economía en la Universidad de Ottawa y profesor Gwartney de educación e investigación económicas en el Instituto Gwartney.