Hay muchas razones para disfrutar el Halloween. Claro que hoy hay más normas que nunca. Pero hay una razón por la que esta fiesta, cuyas raíces se remontan a la Edad Media, se ha convertido en uno de los acontecimientos más celebrados de la cultura estadounidense.

Halloween ofrece una oportunidad para romper con el mal, celebrar la individualidad y expresarnos de forma creativa. Así que, con ese espíritu, he aquí siete datos económicos sobre Halloween para prepararse para los caramelos o el truco.

Se estima que se gastaron 575,26 millones de dólares en total sólo en calabazas de Halloween en 2018, según Finder, a un precio medio de 3.89 dólares por calabaza. Eso representa alrededor del 80 % del suministro de calabazas en los Estados Unidos. Se estima que el 95 % de los estadounidenses planean comprar caramelos durante la temporada de Halloween, gastando un total de 2.600 millones de dólares. Se prevé que los estadounidenses gastaron unos 9.000 millones de dólares en total en el Halloween de 2018, según la Federación Nacional de Minoristas. Eso es un par de miles de millones de dólares más de lo que se gastó en las elecciones federales en 2016. Los estadounidenses gastaron, en promedio, un récord de 87 dólares por persona en Halloween en 2018, según The Balance. (Mientras tanto, más de la mitad de los estadounidenses no tienen suficiente dinero en ahorros para cubrir el costo de una emergencia de 500 dólares). Una sola empresa produce casi la mitad de los disfraces que se usan durante la temporada de Halloween, informa Bloomberg News. ¿La empresa? Rubies Costume Co., el mayor fabricante y diseñador de disfraces del mundo. Los cinco caramelos más populares durante la temporada de Halloween, según CandyStore.com, son: 5) Starburst; 4) Reese’s Cups; 3) Snickers; 2) M&Ms; 1) Skittles. Estas cinco marcas de caramelos vendieron 55.000 toneladas de caramelos (11 millones de libras) durante la temporada de Halloween, según The Daily Meal. Se venderán 3.487.101 libras sólo en Skittles. Los estadounidenses gastan más dinero en disfraces que en cualquier otro gasto de Halloween (3.200 millones de dólares). ¿Los disfraces más populares? Adultos: bruja, vampiro, zombi, pirata y personajes de Los Vengadores. Disfraces de niños: princesas, superhéroes, Batman, personajes de Star Wars y brujas.

Mientras celebramos Halloween, no olvidemos cómo se produce este milagro. No hay un comité central que maneje a las empresas para que fabriquen toneladas de caramelos para decenas de millones de personas. No hay legisladores que fijen el precio «adecuado» de los disfraces y de las golosinas. No hay planificadores que dicten qué tipos de caramelos se fabrican o cuántas toneladas de cada caramelo se envían a cada lugar.

Es un sistema construido puramente basado en el libre intercambio, con una mano invisible que dirige los recursos a los puntos más eficientes. La eficiencia de Halloween es algo que un comité central nunca podría lograr.

Las caramelos y los disfraces baratos que damos por sentados son el fruto de un sistema económico que permite que la especialización, el comercio y los precios funcionen libremente. Esto fomenta la innovación, la inversión y la creatividad…

…y ayuda a explicar por qué ya no tenemos que llevar disfraces aterradores como los que aparecen en el video a continuación. ¡Feliz Halloween!