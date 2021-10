Hace poco llevé a un grupo de estudiantes a una conferencia en la Universidad de Georgetown y añadimos un día para desplazarnos en patineta eléctrica por todo Washington, D.C. No me malinterpreten, me encantó ver el Museo del Aire y del Espacio y que mis estudiantes se empaparan de diversas formas de arte y cultura en el Smithsonian. Después de todo, ayudé a llevar un autobús lleno de estudiantes de Lindenwood a la gran inauguración del Museo de Historia y Cultura Afroamericana hace varios años. Nos quedamos asombrados e inspirados.

Exhibición hacia adentro o hacia afuera

Sin embargo, un extraño sentimiento se apoderó de mí mientras contemplaba urbanizaciones encantadoras, distritos comerciales elegantes y personas bien peinadas en mi viaje en el autobús rojo a Union Station. La fachada delata lo que está podrido por dentro. Al igual que el Dorian Gray de Oscar Wilde, la apariencia externa se sustenta en un secreto demoníaco: la transferencia de todas las terribles consecuencias de las acciones malvadas a una imagen horrible escondida en el desván.

El sentido en el que la belleza de Washington, D.C., esconde un terrible secreto tiene más que ver con la riqueza circundante de la calle K, donde los grupos de presión se ganan la vida y los condados vecinos en los que residen tanto ellos como los políticos. Frederic Bastiat ya lo dijo hace más de 150 años: no hay que olvidar prestar atención a lo que no se ve.

Al igual que el narrador de Dorian Gray, de Oscar Wilde, resulta que estoy al tanto de una información poco conocida: ocho suburbios que rodean Washington, D.C., se encuentran entre los 13 condados más ricos del país. Estos condados ni siquiera sufrieron la recesión de 2008. No sostengo que haya nada intrínsecamente malo en ser rico, pero resulta que sé cómo funcionan los grupos de presión y estas riquezas no provienen de ser productivas.

Más bien, como Mancur Olson explicó tan acertadamente en La Lógica de la Acción Colectiva, los grupos de interés —a menudo entidades corporativas— están perversamente incentivados para obtener favores de sus representantes, en un intento (normalmente exitoso) de dejar fuera a los competidores más pequeños. Estos favores incluyen montones de regulaciones que ahuyentan a las empresas no establecidas, subsidios y fijación de precios para la agroindustria, abuso de patentes en la industria farmacéutica, acuerdos militares para Boeing y Lockheed y una gran cantidad de otros. Pero para apoyar este matrimonio corrupto de contribuciones de campaña garantizadas y beneficios perezosos, un verdadero ejército de lobistas y ayudantes políticos ha descendido a Washington, D.C., todos con un aspecto impoluto, como si acabaran de salir de un anuncio publicitario de Brooks Brothers.

El gobierno elige a ganadores y perdedores

La gran intuición de Olson y de los teóricos de la elección pública en general, es que este elegante y joven caballero de la ciudad está ocultando los costos de sus pecados en la carne podrida del contribuyente estadounidense. El precio de todos estos tratos lo pagan todos: costos dispersos entre decenas de millones de personas. Debido a que cada subvención, monopolio, programa de fijación de precios y regulación individual no suma mucho, es casi imposible que los contribuyentes comunes se unan como un grupo de interés propio y protesten por el saqueo. Pero en conjunto, estos favores suman un enorme porcentaje de nuestros ingresos y eso sin tener en cuenta los costos de las distorsiones del mercado en cuanto a eficiencia económica y oportunidades.

No hay belleza genuina cuando las ganancias son mal habidas.

El joven elegante y urbanita elige a los ganadores y a los perdedores entre las empresas, pero la verdadera pérdida es la que no se ve: el emprendedor que estaba demasiado desanimado por la burocracia como para empezar; el adolescente de un barrio difícil que nunca pudo subir al primer peldaño de la escalera laboral; el inventor cuyo genio fue barrido bajo una montaña de costosos requisitos de la FDA; incluso nuestras dietas, fatalmente influenciada por la industria del jarabe de maíz subvencionado y la industria del azúcar de precio fijo. La lista podría extenderse y se suma a un rostro enfermizo y cubierto de protuberancias como el del ático de Gray.

Esto es clientelismo. Es el enemigo del pueblo.

Frederic Bastiat lo dijo hace más de 150 años: no hay que olvidarse de prestarle atención a lo que no se ve. Imagina las cosas que podrían haber sido, si no vistiéramos a las sanguijuelas sociales con trajes de diseño y las llamáramos servidores públicos. Disfruta de D.C.; visita un Smithsonian; pero cuando mires hacia arriba y tengas una sensación extraña, como si acabaras de entrar en el escenario del Show de Truman, no dudes de tu instinto. No hay belleza genuina donde las ganancias son mal habidas.

Rachel Ferguson es profesora de Filosofía de la gestión en la Universidad de Lindenwood