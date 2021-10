El movimiento libertario debería haber sido el hogar natural del ecologismo. Unos derechos de propiedad sólidos y bien definidos y un intercambio mutuamente beneficioso, en un auténtico mercado libre, crean fuertes incentivos para la gestión medioambiental, frustrando los tipos de degradación medioambiental que han sido demasiado comunes bajo el statu quo, definido por una regulación omnipresente, una burocracia inepta y, por tanto, frecuentes desastres.

La filosofía de la libertad destaca además la importancia de la rendición de cuentas, la responsabilidad personal y la eficiencia: valores que deberían ser los puntos centrales de cualquier proyecto de protección del medio ambiente que merezca la pena. ¿Por qué, entonces, la opinión predominante hace de la propiedad privada y de la libre competencia de mercado los enemigos de la naturaleza, considerados como fuentes de contaminación generalizada, la destrucción de los ecosistemas y el agotamiento irreflexivo de los recursos? Está claro que algo se ha perdido en la traducción, confundida por las narrativas fáciles y en gran medida incoherentes de la izquierda contra la derecha.

Reformulación del debate

Los libertarios tienen, sin duda, parte de la culpa de esto. Hemos hecho hincapié en la primacía del desarrollo económico y la innovación del mercado, los procesos que han enriquecido el mundo. Pero el hecho de que esos mismos procesos hayan hecho al mismo tiempo que el mundo sea más limpio y más higiénico se destaca con menos frecuencia, perdiéndose en la narrativa de que la libertad significa licencia corporativa, lo que a su vez significa la perdición del mundo natural.

En primer lugar, los libertarios deben cuestionar el mito tan repetido de que la competencia sin trabas es un juego despiadado de mala conducta, salvaje e irresponsable, cuyo resultado inevitable es la destrucción del medio ambiente a cargo de muchos y los grandes beneficios para unos pocos. Nada más lejos de la realidad.

De hecho, los libertarios consideran que los derechos de propiedad privada bien definidos y los intercambios voluntarios en el mercado son los mejores mecanismos para proteger el mundo natural y sus recursos. Rara vez los detractores del mercado libre —o incluso sus amigos— observan sus valiosos efectos restrictivos: los límites naturales que la propiedad y el intercambio imponen al poder y la licencia de las empresas.

Los ecologistas sinceros deberían preocuparse por el historial de intervenciones y regulaciones gubernamentales. Las peores y más trágicas catástrofes medioambientales se han originado de manera uniforme en industrias fuertemente reguladas y cartelizadas y se han producido en ámbitos de la actividad humana en los que los derechos de propiedad no están bien definidos o se hallan en manos de burocracias gubernamentales abandonadas.

Y deberíamos estar especialmente indispuestos a dar crédito a la elevada retórica de protección medioambiental del gobierno, dado que el propio gobierno es el peor contaminador, responsable de más daños medioambientales graves que cualquier otro actor individual. Que este hecho sorprenda a tantos demuestra el éxito con el cual el leviatán federal ha engañado y estafado al pueblo estadounidense.

La propiedad significa preservación

El problema de la contaminación es fundamentalmente un problema de derechos de propiedad. Considéralo: los mayores desastres ambientales de la historia se definen por el hecho de que sus autores violaron los derechos de propiedad de otros, sin una recompensa plena y adecuada. Los infractores imponen de forma injusta y coercitiva sus costos, los asociados a las operaciones de sus negocios.

Existe, por tanto, un sentido importante, aunque subestimado, en el que los derechos de propiedad privada definidos constriñen de forma beneficiosa a los participantes en una economía de libre mercado; tales derechos obligan a los consumidores, productores, empresarios e inversores a internalizar sus propios costos, a renunciar a una forma sutil de robo que causa daños sin indemnizar a la parte perjudicada.

Nos enfrentamos al problema de cuál es la mejor manera de evitarlo. Las soluciones del ecologismo de libre mercado abordan los problemas de incentivos asociados de forma realista y directa, en lugar de creer ingenuamente que el gobierno es un deus ex machina.

Consideremos el paradigma de incentivos bajo el que opera el gobierno. Como regulador, el gobierno suele escuchar e interactuar con las poderosas empresas globales que están sujetas a las normas de las agencias. Movilizados y bien posicionados para influir en la elaboración de políticas, los grupos de presión de la industria pueden influir en el proceso de elaboración de normas de forma mucho más directa que el disperso público en general, que carece tanto de los conocimientos como de los recursos necesarios.

Además, como propietario, el gobierno ha sido notoriamente irresponsable: ha incumplido sus deberes como mayor administrador del medio ambiente y principal propietario de tierras del país. Las tierras de propiedad federal predominan sobre todo en el Oeste americano, donde, a través de organismos como la Oficina de Gestión de Tierras y el Servicio Forestal, entre otros, Washington DC posee casi la mitad de todas las tierras.

Terratenientes morosos

En Nevada, por ejemplo, el gobierno federal posee el 85 % de la tierra. Y estas cifras no tienen en cuenta otras posesiones gubernamentales: tierras propiedad de gobiernos estatales o incluso de entidades públicas más pequeñas, como los municipios. En conjunto, los gobiernos de uno u otro tipo poseen alrededor del 35 % de la tierra estadounidense.

Como señala el experto en política medioambiental Daniel H. Cole, «es un porcentaje comparativamente alto de propiedad pública de la tierra para un país no comunista». Aunque la cifra actual es inferior a la que suscitó la valoración de Cole (42 %), no deja de ser elevada, y quizá sea sorprendente que los gobiernos posean más de un tercio de los bienes inmuebles de mar a mar.

Además, la propiedad de las tierras sumergidas, el lecho marino más allá de la zona de mareas, se limita exclusivamente a los gobiernos. Un estatuto federal concede las primeras tres millas a los respectivos gobiernos estatales y todo lo demás a Washington. Estas propiedades federales suman «más de 1.700 millones de acres», según la Oficina de Gestión, Regulación y Aplicación de la Energía Oceánica.

A pocos les sorprenderá saber que las tierras del gobierno son centros históricos de contaminación y desperdicio en Estados Unidos. Como explican Romina Boccia, Jack Spencer y Robert Gordon, «las leyes medioambientales mal concebidas, la reglamentación de mano dura y los litigios agresivos de los activistas políticos» funcionan como grandes barreras de entrada, limitando gravemente el acceso a estas tierras. Estas políticas «benefician naturalmente a intereses especiales o a poderosos grupos de interés» a expensas de los contribuyentes ordinarios y del medio ambiente.

Incentivos perversos

Cuando los ecologistas se quejan de que el gobierno debería hacer más para proteger el medio ambiente, parecen no darse cuenta de que el gobierno federal ya tiene la mayor parte del poder y de los recursos naturales y que este hecho es en sí mismo la fuente del riesgo moral que da lugar a los problemas ambientales más graves.

El gobierno federal es una institución esencialmente anárquica, que no se rige por la ley de referencia de la igualdad de libertades y que está facultada para contaminar y violar los derechos de propiedad con impunidad. Actuando como su propio juez, desprecia los principios básicos que sustentan una sociedad libre. El gobierno es, por tanto, totalmente diferente a los propietarios ordinarios. Desperdicia y destruye sus propias posesiones, porque carece de los incentivos del verdadero propietario, aislado como está de los costos que conlleva.

Si el gobierno no es como el propietario ordinario, tal vez se parezca más a un fideicomisario, que posee estas vastas extensiones de tierra valiosa como agente fiduciario del pueblo, los beneficiarios. Pero, a falta de incumbencias definitorias como el deber de cuidado y el deber de lealtad a los beneficiarios del fideicomiso, el gobierno tampoco se parece mucho a un fideicomisario.

Más bien, el gobierno acaba pareciéndose a un delincuente, a un instrumento de robo de tierras sin fundamento, ejecutado a gran escala y en favor de amigos influyentes.

La libertad tiene la sartén por el mango

En el análisis final, por tanto, nos enfrentamos a una elección entre un sistema competitivo y descentralizado y uno centralizado, en el que un monopolista privilegiado, que es a la vez el principal propietario de recursos y el que dicta las normas, puede malgastar la propiedad y los recursos sin pensar en los costos asociados a ello.

Los resultados de este sistema de riesgo moral coinciden con las predicciones de la teoría libertaria. En Por una nueva libertad, Murray Rothbard aconsejó a sus compañeros libertarios que no ignoraran el problema de la contaminación, que no cedieran el terreno moral sobre el asunto a los izquierdistas contrarios al mercado. Rothbard entendía que no debíamos poner nuestro «sello de aprobación», favorable al mercado y a la propiedad privada, a los industriales que pisotean los derechos de propiedad de la mayoría de los ciudadanos con una contaminación imprudente. La mejora de los problemas medioambientales requiere una devolución del poder: primero a los organismos locales más directamente responsables y, en última instancia, a los propietarios individuales, que son los que más incentivos tienen para conservar.

David S. D’Amato es un abogado y académico independiente cuyos escritos han aparecido en el Instituto de Asuntos Económicos, la Fundación Future of Freedom, el Centro de Estudios de Políticas y el Instituto de Ética y Tecnologías Emergentes.