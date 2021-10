El 3 de septiembre, Dinamarca levantó todas sus restricciones de COVID, convirtiéndose en el primer país de la Unión Europea en hacerlo.

En ese momento, Dinamarca había alcanzado una tasa de vacunación completa del 73 % en adultos, una cifra muy inferior a los objetivos fijados por el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Salud de EE. UU., pero ligeramente superior a la media europea.

A pesar de que Dinamarca había logrado una tasa de vacunación completa del 96 % en el grupo demográfico clave de 50 años o más, seguía existiendo incertidumbre en torno a la decisión de Dinamarca de levantar las restricciones de la COVID.

«¿Saldrá bien el levantamiento de las restricciones? Quién sabe», tuiteó Michael Bang Petersen, un científico que asesoró a Dinamarca y dirigió el mayor proyecto de COVID-19 sobre el comportamiento del país. «Pueden surgir nuevas variantes y reaparecer las restricciones. Sin embargo, desde una perspectiva conductual, soy optimista sobre el futuro».

Will the lifting of restrictions go well? Who knows (as even the DK gov agrees). New variants may emerge & restrictions reappear. Yet, from a behavioral perspective, I am optimistic about the future. Even with a 3rd wave, mutual trust should be high enough to pull thru. (13/14)

— Michael Bang Petersen (@M_B_Petersen) September 10, 2021