Ya en diciembre de 2020, el entonces presidente electo Biden dijo que no haría obligatorias las vacunas contra el COVID-19, ni creía que debieran ser obligatorias. Dado el nuevo mandato de vacunación de la Casa Blanca, que afectará a casi 100 millones de estadounidenses según algunas estimaciones, se puede concluir razonablemente que Biden engañó a la gente. Sin embargo, las acciones de Biden probablemente aumentarán las dudas sobre las vacunas, conducirán a una mayor desconfianza en el gobierno, y se pueden esperar múltiples desafíos legales – así como la desobediencia civil. Todos estos resultados pueden esperarse debido a cuatro desafíos distintos al mandato.

1. El desprecio por el Congreso y la Constitución

En primer lugar, la orden ejecutiva de Biden es precisamente eso: una orden ejecutiva. El Congreso, la rama legislativa y, por tanto, todo el concepto de gobierno representativo, ha sido obviado por el presidente Biden. La Casa Blanca no tiene autoridad legislativa para crear una norma de emergencia en el marco de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) y así lo dice la Constitución de los Estados Unidos. El artículo 1, sección 1, dice muy claramente, en una sola frase: «Todos los poderes legislativos aquí concedidos serán conferidos a un Congreso de los Estados Unidos, que consistirá en un Senado y una Cámara de Representantes». En ninguna parte de esa frase se conceden facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Del mismo modo, el presidente no se reserva dichas facultades, facultades que pertenecen a los estados o al pueblo, tal y como se recoge en la Décima Enmienda de la Carta de Derechos.

2. Precedentes legales errados

En segundo lugar, los defensores de las acciones de la Casa Blanca han citado un precedente legal —el caso Jacobson vs. Massachusetts de 1905, específicamente— que es poco probable que se sostenga ante cualquier escrutinio serio. En ese caso, una ley de Massachusetts aprobada por una legislatura y que se adhería a los principios de la separación de poderes (a diferencia de una orden ejecutiva redactada por el Presidente) permitía a las juntas sanitarias de los pueblos locales (no a las agencias federales dirigidas por burócratas no elegidos) establecer vacunas obligatorias, si lo consideraban necesario los funcionarios locales, municipales y elegidos. Aquellos que no cumplieran la ley serían sancionados con una simple multa de cinco dólares. Se impugnó la ley y el Tribunal Supremo —el Tribunal Fuller concretamente— la confirmó.

Sin embargo, si se compara con el nuevo mandato de Biden, se pueden ver fácilmente los problemas legales. Aparte del proceso legislativo por el que pasó primero la ley de Massachusetts, como ya se ha señalado, la orden ejecutiva de Biden no hace recaer la carga sobre el pueblo, sino sobre las empresas privadas, poniendo de hecho al empleador en contra del empleado. Ciertamente, en una relación empleador-empleado, y aún más en un entorno gubernamental como empleador, los requisitos de vacunación tienen una base claramente establecida. Lo que no está claramente establecido, si es que lo está, es que el gobierno federal establezca de antemano los requisitos médicos sobre los que puede comenzar una relación laboral entre particulares.

Además, la apelación al caso Jacobson vs Massachusetts debería enfurecer a muchos estadounidenses, especialmente a las mujeres y a las minorías. Jacobson se decidió bajo el mandato del presidente del Tribunal Supremo, Fuller, que presidió el caso Plessy contra Ferguson (1896), cuando la segregación racial se codificó en la legislación federal. Esa decisión ya ha sido anulada, pero sigue siendo objeto de absoluto desprecio, y con razón. Además, Jacobson se decidió casi 15 años antes de que las mujeres recibieran el derecho al voto a nivel federal, y también se citó posteriormente como precedente —incluso sirvió de base— para la decisión de Buck v. Bell (1927), cuando el Tribunal Supremo permitió la esterilización obligatoria de las mujeres consideradas mentalmente incapaces para la maternidad.

3. Actuales preocupaciones en torno a la vacuna

En tercer lugar, y hablando de mujeres, sigue habiendo preocupaciones sobre la seguridad de las vacunas COVID. Aunque el CDC ha dicho que hay poco o ningún riesgo, y la FDA aprobó completamente la vacuna, ha habido informes recientes de que las vacunas han estado afectando los ciclos menstruales de las mujeres, planteando serias preocupaciones sobre la salud reproductiva. De hecho, a principios de septiembre, los Institutos Nacionales de la Salud aprobaron 1.67 millones de dólares para investigar esas afirmaciones. Los NIH parecen tomarse estos informes muy en serio, a diferencia de la Casa Blanca, el CDC y la FDA.

Dadas las recientes tensiones y comentarios de la Administración Biden en oposición a la nueva ley de aborto de 6 semanas de Texas, podríamos suponer que la Administración Biden sería un poco más partidaria tanto de la autonomía corporal como de la salud reproductiva. Sin embargo, no parece ser el caso. Además, podríamos esperar que los partidarios de la Administración Biden nunca soñarían con dar tanta deferencia a una decisión de SCOTUS tomada bajo el mandato de un presidente de la Corte Suprema que ayudó a codificar la segregación, y que más tarde se utilizó como base para la esterilización forzada. Pero tampoco parece ser el caso.

4. No hay excepción para la inmunidad natural

En cuarto y último lugar, el mandato de Biden no hace ninguna excepción para la inmunidad natural contra el COVID, que ahora se cree que es más eficaz que las vacunas. Todd Zywicki, profesor de la Escuela de Derecho Antonin Scalia, ya ha luchado con éxito en contra el mandato de vacunación de la Universidad George Mason tras presentar una demanda contra el mandato sobre la base de la inmunidad natural. Exigir vacunas a los que ya son inmunes es innecesario y una violación de la ética médica y los esfuerzos anteriores de Zywicki probablemente servirán de base para los desafíos legales en el futuro.

Es realmente asombroso ver cómo la Casa Blanca se salta el proceso legislativo, ignora el gobierno representativo y no respeta la separación de poderes. Es indignante ver cómo los partidarios de la Administración Biden citan una decisión del Tribunal Supremo tomada bajo el mismo presidente de la Corte Suprema que presidió el caso Plessy vs. Ferguson, años antes de que las mujeres tuvieran el derecho al voto, y que más tarde se utilizó para apoyar la esterilización forzada.

Es horrible que se impongan las vacunas antes de que se concluya una nueva investigación sobre su seguridad para las mujeres. Y es inconcebible que una orden ejecutiva de este tipo no contemple a quienes tienen inmunidad natural. Sin duda, esto no puede ser así.

Mason Goad es estudiante de la Escuela de Política y Gobierno Schar, ubicada en la Universidad George Mason.