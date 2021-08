La amplia legislación de «infraestructura» que se abre paso en el Congreso norteamericano tiene una visión bastante flexible de lo que cuenta como «infraestructura». Evidentemente, la regulación de las criptomonedas está incluida, ya que el proyecto de ley incluye una disposición que impone costosas regulaciones a la industria de la moneda digital descentralizada.

Pero algunos escépticos están sonando la alarma y advirtiendo que el intento del Congreso de regular una tecnología novedosa que sus miembros apenas entienden seguramente será contraproducente. El senador Ted Cruz adoptó una postura apasionada en este sentido el lunes y su advertencia se hizo rápidamente viral.

En primer lugar, algunos antecedentes de la regulación en sí.

Como explicó recientemente Peter Jacobsen de la *Fundación para la Educación Económica (FEE), la disposición aumenta los requisitos de información sobre las transacciones de criptodivisas, con la esperanza de tomar medidas contra la evasión de impuestos. Lo hace etiquetando a varios actores de la industria como «corredores» de criptodivisas e imponiendo a los corredores costosas normas y requisitos. Pero la definición de «intermediario» es extremadamente amplia, de manera que atraparía a muchas entidades e individuos que no son en absoluto intermediarios en ningún sentido tradicional.

«Es difícil saber si este evidente error en la redacción del proyecto de ley se debe a la ignorancia o a un intento de sabotear la naciente industria, pero, independientemente de ello, los efectos serán los mismos», explica Jacobsen. «Someter a los mineros y a los desarrolladores de *software a engorrosas regulaciones que no puedan cumplir obligará a los individuos y a las empresas a cerrar sus operaciones de criptografía o a trasladarse a un país menos hostil a la industria».

Está claro que esta disposición reguladora, mal redactada y con poca visión de futuro, podría ser bien contraproducente. En el video que se hizo viral, Cruz destacó este mismo punto.

«Si el lenguaje subyacente en este proyecto de ley entra en vigor, tendrá efectos devastadores», advirtió el senador. «Hay una nueva y emocionante industria en los Estados Unidos de criptodivisas, Bitcoin o de otro tipo, que está creando puestos de trabajo… empresarios que están creando nuevos valores, nuevas coberturas contra la inflación, nuevas oportunidades. Y se mueve rápidamente. Es dinámico. Si esta [disposición] se convierte en ley… estaremos destruyendo miles de millones de dólares de la industria en los Estados Unidos. Estaremos destruyendo empleos… y los estaremos enviando al extranjero».

Sen. Ted Cruz on #crypto to the Senate: “We shouldn't regulate something we don't yet understand. We should actually take the time to try to understand it. We should hold some hearings … We shouldn't destroy people's lives and livelihoods from complete ignorance.” pic.twitter.com/pCjmTJ2YLH

Cruz también explicó que este tipo de disfunción es lo que inevitablemente ocurre cuando los políticos y burócratas apiñados en Washington tratan de regular industrias complejas que no entienden.

«La fea verdad… es que no hay cinco senadores en este cuerpo con una comprensión real de cómo funcionan las criptodivisas», continuó. «Y sin embargo… este cuerpo está preparado para arrasar con una industria a discreción. Y los burócratas del Departamento del Tesoro no entienden esto mejor que el Senado».

Cruz argumentó que si iban a regular la criptodivisa, lo mínimo que deberían hacer es celebrar audiencias y escuchar a los expertos sobre las ramificaciones que podrían tener. Pero ni siquiera han hecho eso.

«No se limiten a sacar una norma sobre los impuestos y regulaciones masivas sin entender las consecuencias… y la verdadera gente que saldría perjudicada», concluyó Cruz. «Creo que las consecuencias van a ser largas de esta tonta legislación».

🚨🚨The Senate is on the verge of passing legislation that would be TERRIBLE for cryptocurrency.🚨🚨

The infrastructure deal contains DANGEROUS provisions that would devastate crypto and blockchain innovation.

Supporters of crypto need to make their voices heard. https://t.co/iXrcnne0tV

— Ted Cruz (@tedcruz) August 7, 2021