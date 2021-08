El domingo 18 de julio, la gente de todo el Reino Unido celebró cuando el reloj dio la medianoche. Era el «día de la libertad«.

Con el 87 % de los residentes vacunados, al menos parcialmente, el gobierno levantaba las restricciones restantes. Ya no sería obligatorio el uso de máscaras ni el distanciamiento social en Inglaterra.

«Queremos que la gente recupere sus libertades como pueda hoy», dijo el primer ministro Boris Johnson.

Associated Press informó de que, por primera vez en casi 18 meses, se permitió la apertura de clubes nocturnos «y desde Londres hasta Liverpool, miles de personas bailaron toda la noche en las fiestas del ‘Día de la Libertad’ que comenzaron a medianoche».

La decisión del gobierno de Johnson no estuvo exenta de polémica.

CNN la describió como una «enorme apuesta«, mientras que el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, criticó la medida como «una temeraria batalla campal«. Neil Ferguson, profesor de biología matemática del Imperial College de Londres, dijo que era «casi inevitable» que la decisión provocara 100.000 casos diarios y mil hospitalizaciones al día, a pesar de la presencia de vacunas.

«La verdadera cuestión es si llegamos a duplicar esa cifra o incluso más», dijo Ferguson a la BBC. «Y ahí es donde la bola de cristal empieza a fallar. Podríamos llegar a 2.000 hospitalizaciones al día, 200.000 casos al día, pero es mucho menos seguro».

En ese momento, los casos diarios eran aproximadamente 45.000, lo que significaba que Ferguson predecía que era «casi inevitable» que los casos se duplicaran.

Cuando llegó el día de la Libertad, Reuters señaló que la ocasión se vio empañada por el «aumento de casos» y el caos. La AP tenía una opinión sorprendentemente similar.

Sin embargo, semanas después, tenemos abundantes pruebas empíricas que demuestran que los pronosticadores se equivocaron una vez más. Los casos no se duplicaron ni cuadruplicaron como había predicho Ferguson. Tampoco se produjo una «oleada» de casos, como muchos habían advertido.

Por el contrario, los casos disminuyeron mucho.

