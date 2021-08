En medio del pánico y el alarmismo generalizados por la «variante delta» del COVID-19, la alcaldesa Muriel Bowser acaba de restablecer la obligación de utilizar mascarillas en interiores en Washington, DC. Lo ha hecho a pesar de que en la capital sólo hubo cuatro muertes por COVID en julio, lo que ha llevado a muchos a calificar las nuevas restricciones de mero teatro de seguridad. El caso de la alcaldesa no se ve favorecido por la incoherencia de su propio comportamiento.

Bowser ofició una boda el fin de semana con cientos de asistentes sin máscara, informa en exclusiva Tiana Lowe, del Washington Examiner. El evento se celebró en un hotel de 4 estrellas y la alcaldesa no llevó máscara, a pesar de que su mandato de máscaras para interiores en toda la ciudad había entrado en vigor unas horas antes.

EXCLUSIVE: Not 24 hours into the indoor mask mandate she imposed on DC, Muriel Bowser officiated an indoor wedding in Adams Morgan and stayed to fete with *hundreds* of fellow maskless guests. https://t.co/hY0Ji2zqnj

— Tiana Lowe (@TianaTheFirst) August 1, 2021